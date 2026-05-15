మౌలిక వసతులకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు - మన బడి- మన భవిష్యత్తు' ఏర్పాటుకు ఉత్తర్వులు

ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో మౌలిక వసతులకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు - స్కూల్ ఇన్‌ఫ్రా డెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ ' ఏర్పాటుకు ఉత్తర్వులు - దాతల కోసం డోనర్ పోర్టల్‌ను అందుబాటులోకి తేనున్న ప్రభుత్వం

Infrastructure Developments In Schools
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 12:08 PM IST

Infrastructure Developments In Schools : ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేసే లక్ష్యంతో 'మన బడి - మన భవిష్యత్తు' (మన పాఠశాల - మన భవిష్యత్తు) కార్యక్రమం కింద 'ఏపీ స్కూల్ ఇన్​ఫ్రాడెవలప్‌మెంట్ సొసైటీ'ని ఏర్పాటు చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ సొసైటీతో పాటు దాతల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక 'డోనర్ పోర్టల్' ప్రారంభించనుంది.

కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ (CSR) కార్యక్రమాలు, ఎన్నారైలు, పూర్వ విద్యార్థుల సంఘాలు, వ్యక్తిగత దాతల నుంచి విరాళాలు సేకరించి, ఆ నిధులను సమర్థవంతంగా వినియోగించడం ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలల్లోని మౌలిక సదుపాయాల లోటును పరిష్కరించాలనే లక్ష్యంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించనుంది. పాఠశాల విద్యాశాఖ కార్యదర్శిని సొసైటీ ఛైర్మన్‌గా, పాఠశాల మౌలిక సదుపాయాల కమిషనర్‌ను కార్యదర్శిగా, పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్‌ను వైస్-ఛైర్మన్‌గా, సాంఘిక సంక్షేమ, బీసీ సంక్షేమ, గిరిజన సంక్షేమ శాఖల కమిషనర్లతో పాటు ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ డైరెక్టర్‌ను సభ్యులుగా ప్రభుత్వం నియమించింది.

నిధుల నిర్వహణను సులభతరం చేయడానికి 'రాష్ట్ర కార్యక్రమం' 'పాఠశాల కార్యక్రమం'గా పేర్కొంటూ రెండు బ్యాంకు ఖాతాలు సొసైటీ పేరు మీద తెరిచారు. అంతేకాకుండా దాతలను ప్రోత్సహించడానికి ఈ సొసైటీకి ఇచ్చే విరాళాలు 100% ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపుకు అర్హత పొందేలా చర్యలు అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.

మూడు కేటగిరీలలో మన బడి మన భవిష్యత్తు పనులు : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులను వేసవి సెలవుల సమయంలో పూర్తి చేయాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. 'మన బడి - మన భవిష్యత్తు' అనే కార్యక్రమం కింద, ఈ పనులను మూడు ప్రాధాన్యతా విభాగాలుగా వర్గీకరించారు. ఈ మూడు విభాగాలకు సంబంధించిన పనులను పూర్తి చేయడానికి రూ. 2,726.6 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. 'ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలల'లో తొమ్మిది రకాల సదుపాయాలను, ఇతర పాఠశాలల్లో ఐదు రకాల సదుపాయాలను కల్పించనున్నారు.

ఆదర్శ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల నమోదు సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే మాత్రమే అదనపు తరగతి గదులను నిర్మిస్తారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రెండో దశ కింద చేపట్టిన పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోయాయి. ప్రస్తుతం ఆ పాఠశాలల్లో ఐదు రకాల సదుపాయాలను కల్పించనున్నారు. ఈ విభాగం కిందకు వచ్చే 14,000కు పైగా పాఠశాలల్లో పనులను పూర్తి చేయడానికి సుమారు రూ. 1,000 కోట్లు అవసరమవుతాయని అంచనా. ఈ నిర్దిష్ట విభాగాల పరిధిలోకి రాని మరో 12,000కు పైగా పాఠశాలల్లో కూడా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టనున్నారు. ఈ పాఠశాలల్లో నిధుల లభ్యత - స్థానిక అవసరాల ఆధారంగా సదుపాయాలను కల్పిస్తారు. అన్ని పాఠశాలల్లో తాగునీరు, పారిశుధ్య (మరుగుదొడ్ల) సదుపాయాలకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారమయ్యేలా తగిన చర్యలు తీసుకుంటారు.

ఆదర్శ పాఠశాలల'లో సమగ్ర సదుపాయాలు :

  • విద్యార్థుల నమోదు సంఖ్య 120కి మించి ఉన్న 'ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలల'లో కొత్తగా అదనపు తరగతి గదులను నిర్మిస్తారు.
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4,325 పాఠశాలల్లో, అదనపు గదుల నిర్మాణం, ప్రస్తుతం ఉన్న గదులను రెండుగా విభజించడం, వరండాలను తరగతి గదులుగా మార్చడం వంటి పనులు చేపడతారు.
  • 1,913 పాఠశాల భవనాలకు చిన్న, పెద్ద మరమ్మతులు నిర్వహించబడతాయి. 2,046 పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్లు నిర్మిస్తారు.
  • 2,561 పాఠశాలల్లో విద్యుదీకరణ పనులు అంటే ఫ్యాన్లు, ట్యూబ్ లైట్ల అమరికతో సహా పూర్తి చేస్తారు. అదే సమయంలో 3,325 పాఠశాల భవనాలకు రంగులు వేస్తారు.
  • 3,157 పాఠశాలల్లో RO ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. 3,371 చోట్ల ఆకుపచ్చ రంగు నల్లబల్లలు (green chalkboards) సమకూర్చుతారు. 2,807 పాఠశాలలకు ఫర్నిచర్ సరఫరా చేస్తారు. ఈ కార్యక్రమాలకు అయ్యే అంచనా వ్యయం రూ. 571.13 కోట్లు.

