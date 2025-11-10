ETV Bharat / state

'ఎంఎస్​ఎంఈ'లకు ప్రభుత్వం చేయూత - రూ.200 కోట్లతో 100 సీఎఫ్‌సీల ఏర్పాటు

సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు ప్రభుత్వం చేయూత - అధునాతన సాంకేతికత, అత్యాధునిక యంత్రాలను అందుబాటులోకి తేవాలని నిర్ణయం - ప్రభుత్వ నిధులతో కామన్‌ ఫెసిలిటీ సెంటర్ల ఏర్పాటు

Government set up common facility centers for MSME in AP
Government set up common facility centers for MSME in AP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Government set up common facility centers for MSME in AP : రాష్ట్రంలోని సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు అధునాతన సాంకేతికత, అత్యాధునిక యంత్రాలను అందుబాటులోకి తేవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఒకే తరహా ఉత్పత్తులు చేసే పరిశ్రమలు ఉన్న క్లస్టర్లలో ప్రభుత్వ నిధులతో కామన్‌ ఫెసిలిటీ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు నిర్ణయించింది. ఒక్కోదానికి 10 కోట్ల రూపాయల వరకు ప్రభుత్వం భరించేలా రూ.200 కోట్లతో ప్రాజెక్టును సిద్ధం చేసింది.

ఎంఎస్​ఎంఈలు(MSME)ల నిర్వాహకులపై మూలధన పెట్టుబడి భారాన్ని తగ్గించడంతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌తో పోటీపడేలా చిన్న పరిశ్రమలను తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కనీసం 100 కామన్‌ ఫెసిలిటీ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు నిర్దేశించింది. ఒక్కో సీఎఫ్‌సీకి గరిష్ఠంగా 10 కోట్ల రూపాయల వరకు ప్రభుత్వం భరించనుంది. దీనికోసం 10 మంది సూక్ష్మ, చిన్న పరిశ్రమల నిర్వాహకులు ప్రత్యేక వాహకనౌకను ఏర్పాటు చేయాలని నిబంధన విధించింది.

'ఎంఎస్​ఎంఈ'లకు ప్రభుత్వం చేయూత - రూ.200 కోట్లతో కొత్త ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన (ETV)

80 శాతం ప్రభుత్వం భరిస్తుంది : సీఎఫ్‌సీ నిర్వహణను SPV పర్యవేక్షించనుంది. యంత్రాల కొనుగోలుకు చేసే ఖర్చులో 80 శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తుంది. సీఎఫ్‌సీలోని యంత్రాలు, సాంకేతికత వినియోగించుకున్న యూనిట్ల నుంచి నామమాత్రంగా సర్వీసు ఛార్జీలు వసూలు చేసి ఆ మొత్తాన్ని నిర్వహణకు SPV వినియోగిస్తుంది. సీఎఫ్‌సీ ఏర్పాటుకు తక్కువ వ్యవధిలో అవసరమైన అనుమతులను ప్రభుత్వం మంజూరు చేయనుంది.

కార్పొరేట్‌ సంస్థలతో పోటీ : చిన్న పరిశ్రమలు ఏర్పాటైన తర్వాత యంత్రాలు, సాంకేతికతలో వస్తున్న మార్పులను అందిపుచ్చుకునేందుకు నిర్వాహకులకు ఆర్థిక పరిస్థితి సహకరించడం లేదు. పాత యంత్రాలతోనే ఉత్పత్తి చేస్తుండటం వల్ల నిర్వహణ వ్యయం అధికమవుతోంది. ఫలితంగా నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు సాధ్యం కావడం లేదు. ఇదే సమయంలో అవే ఉత్పత్తులను కార్పొరేట్‌ సంస్థలు తక్కువ ధరకు మార్కెట్‌లో అందుబాటులోకి తెస్తున్నాయి. అవి అధునాతన యంత్రాలను వినియోగించడం వల్ల తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వస్తు ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. దీంతో కార్పొరేట్‌ సంస్థలతో ధరల్లో పోటీ పడే స్థాయి MSMEలకు ఉండటం లేదు. ఆ సమస్యలకు సీఎఫ్‌సీల ద్వారా పరిష్కారం లభించనుంది.

అత్యాధునిక టెస్టింగ్‌ సదుపాయాలు : సీఎఫ్‌సీల్లో డిజైన్లు, పరిశోధన, అభివృద్ధి వంటి వాటికి అవకాశం కల్పించనున్నారు. అత్యాధునిక టెస్టింగ్‌ సదుపాయాలు, క్వాలిటీ కంట్రోల్‌ సెంటర్లు, నైపుణ్య శిక్షణ వంటివి అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముడిసరకు డిపోలు, ఉత్పత్తుల విక్రయాలు, మార్కెటింగ్‌ డిస్‌ప్లే సెంటర్లు, డిజైన్లలో వచ్చే మార్పులు, టెస్టింగ్, శిక్షణ సహా విస్తృతశ్రేణి సేవలు అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. కామన్‌ నీటిశుద్ధి ప్లాంటు వ్యవస్థతో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌తో పోటీ పడేలా ఉత్పత్తుల తయారీకి అవకాశం లభించనుంది.

175 MSME Parks in AP : మరోవైపు రాష్ట్రంలోని 175 నియోజకవర్గాల్లో దశల వారీగా ఎంఎస్‌ఎంఈ పార్కులు/ ఫ్లాటెడ్‌ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్సులను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మొదటి దశలో 56 పార్కులను అభివృద్ధి చేస్తోంది. మిగిలిన వాటి అభివృద్ధికి అందుబాటులో ఉన్న ప్రభుత్వ భూములను గుర్తించి ఏపీఐఐసీకి అప్పగించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. అవసరమైన చోట ప్రైవేటు భూములనూ సేకరించాలని కలెక్టర్లను కోరింది.

మొత్తం 175 పార్కుల్లో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిధులతో 122, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో 53 పార్కులను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అవసరం అయిన నిధులను రుణంగా తీసుకునేందుకు ఏపీఐఐసీకి ప్రభుత్వం అనుమతించింది.

‘జెడ్‌’ ధ్రువీకరణతో ఉత్పత్తులకు ఆదరణ - ఎంఎస్‌ఎంఈలకు ఎన్నో ప్రయోజనాలు!

20 లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించి అవినీతిరహిత పరిపాలన ఇస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

GOVERNMENT ON MSMES
COMMON FACILITY CENTERS IN AP
CFC FOR MSME
TECHNOLOGY AND MACHINERY TO MSME
COMMON FACILITY CENTERS FOR MSMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కెరీర్​లో ఉన్నతంగా రాణించాలంటే? - ఈ నిజాలు అంగీకరించాలట!

రూ.50వేల పెట్టుబడితో పుట్టగొడుగుల సాగు- ఏటా రూ.7 కోట్ల రాబడి- యువ రైతు సక్సెస్ స్టోరీ!

ప్రభాస్​తో స్పెషల్​ ప్రాజెక్ట్​లో పనిచేస్తాను : రష్మిక మంధాన

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.