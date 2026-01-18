ETV Bharat / state

మేడారం జాతరకు ప్రత్యేక రైళ్లు వచ్చేనా? - సుదూర ప్రాంత భక్తులకు కష్టాలు తప్పేనా?

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న మేడారం జాతరకు వెళ్లేందుకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు - ప్రత్యేక రైళ్ల ప్రకటన మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు - ఇతర రాష్ట్రాలు, దూర ప్రాంతాల భక్తులకు తప్పని కష్టాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 18, 2026 at 10:49 AM IST

Special Trains For Medaram Jathara : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మేడారం జాతరను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. వన దేవతలను దర్శించుకునేందుకు భక్తులంతా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తుంటారు. వారి కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేపట్టింది. ఈ మహా జాతర రెండేళ్లకొకసారి జరగడంతో భక్తులు వెళ్లేందుకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు నడుపుతోంది. హనుమకొండ, వరంగల్‌ బస్టాండ్ల నుంచే కాకుండా ఉమ్మడి జిల్లాలోని ముఖ్య పట్టణాల నుంచి జాతరకు వెళ్లడానికి ఆర్టీసీ బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే జాతర నిర్వహణ తేదీలు సమీపిస్తున్నా మేడారానికి నడిపే ప్రత్యేక రైళ్ల ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు. ఇప్పటికే రైళ్ల రాకపోకలు మొదలై ఉంటే సుదూర ప్రాంత భక్తులకు రోడ్డు మార్గం కష్టాలు తప్పేవి. ప్రత్యేక రైళ్ల కోసం భక్తులకు ఎదురుచూపులు తప్పడం లేదు.

రైళ్లు మార్గంలో సులువుగా : ఉమ్మడి జిల్లాలోని వరంగల్, కాజీపేట, మహబూబాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్లకు చేరుకునేలా ప్రత్యేక రైళ్లు ఉంటే విజయవాడ, మధిర, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రాచలం రోడ్డు, మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలోని డోర్నకల్, అటు హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, సిర్పూర్‌ కాగజ్‌నగర్, బల్లార్ష నుంచి భక్తులకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. రైళ్లుంటే బస్సు ప్రయాణ దూరం తగ్గుతుంది. ప్రయాస పడాల్సిన పని ఉండదు. మేడారం జాతరకు ప్రత్యేక రైళ్లు నడిపితే ఆదరణ ఎక్కువే ఉంటుంది. సుదూర భక్తులు వరంగల్, కాజీపేట, మహబూబాబాద్‌ వరకు రైళ్లలోనే వచ్చి అక్కడి నుంచి బస్సుల్లో మేడారం వెళ్లొచ్చు.

ప్రత్యేక రైళ్లు లేక ప్యాసింజర్​లో : మేడారం జాతర కోసమని ప్రత్యేక రైళ్లు నడిపే విషయంలో రైల్వే శాఖ వెంటనే మేల్కొంటే మేలు. ప్రత్యేక రైళ్లు లేనందున రోజు వారీగా నడిచే ఎక్స్‌ప్రెస్, ప్యాసింజర్‌ రైళ్లను ఆశ్రయించక తప్పడం లేదు. జాతర సమయాల్లో రైళ్లు విపరీతమైన రద్దీతో సాధారణ ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలిగిస్తుంది. ఈ తరహా ప్రయాణం భక్తులకు సైతం ఇబ్బందిగానే ఉంది. సుదూరం వెళ్లాల్సిన వాళ్లు వరంగల్, కాజీపేట, మహబూబాబాద్‌ వరకు బస్సుల్లో వచ్చి ఆయా రైల్వేస్టేషన్లలో రైళ్లు ఎక్కి గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది.

గతంలో ప్రత్యేక రైళ్లకు మంచి ఆదరణ : 2024 జాతరలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే పలు జన సాధారణ ప్రత్యేక రైళ్లను నడిపింది. ఖమ్మం-వరంగల్, సికింద్రాబాద్‌-వరంగల్, నిజామాబాద్‌-వరంగల్‌ వయా సికింద్రాబాద్, కాగజ్‌నగర్‌-వరంగల్‌ మధ్య మేడారం జాతర కోసమని నడిపిన ప్రత్యేక రైళ్లు భక్తులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి. 2016, 2018, 2022 జాతరల సందర్భంగా భక్తులు ప్రత్యేక రైలు సేవలు వినియోగించుకున్నారు. కొవిడ్‌-19 వ్యాప్తి ఉన్నప్పుడు 2020లో ప్రత్యేక రైళ్లు నడవలేదు.

ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా : తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఛత్తీస్​గఢ్, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా భక్తులు పోటెత్తారు. భక్తి శ్రద్ధలతో జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి వన దేవతలను దర్శించుకున్నారు. నిలువెత్తు బంగారం అమ్మవారికి సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. తిరుమల తరహాలో తొలిసారిగా ఏర్పాటు చేసిన క్యూలైన్లలో భక్తులు త్వరత్వరగా అమ్మవార్లను దర్శించుకునేలా అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.

ప్రత్యేక బస్సు సదుపాయాలు : తెలంగాణ ఆర్టీసీ అందుకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈసారి 3,495 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు తెలిపింది. అవసరమైతే మరిన్ని బస్సులు నడిపే విధంగా కార్యాచరణ ఉంటుందని వెల్లడించింది. వీటిలో సాధారణ ఛార్జీకి 50 శాతం అదనపు మొత్తాన్ని జోడించి వసూలు చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రత్యేక పండుగలు, జాతరలు, ఇతర ఉత్సవాల సమయంలో నడిపే ప్రత్యేక బస్సుల్లో 50 శాతం వరకు ఛార్జీలు పెంచుకునేందుకు ఆర్టీసీకి అనుమతి ఉంది.

