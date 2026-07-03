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లీజుకు రుషికొండ ప్యాలెస్‌ భవనాలు - ఆపరేషన్‌ అండ్‌ మెయింటెనెన్స్‌ కింద అప్పగింత

ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్‌కు ఏపీటీడీసీ ఈఓఐ ఆహ్వానం - ముందుకొచ్చిన అంతర్జాతీయ హోటల్‌ గ్రూపులు - ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ కోరిన ఏపీటీడీసీ

Government To Lease Out Rushikonda palaces
Government To Lease Out Rushikonda palaces (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 8:46 AM IST

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Government To Lease Out Rushikonda Palaces: విశాఖపట్నంలోని రుషికొండపై నిర్మించిన అత్యాధునిక ప్యాలెస్ భవనాలను ప్రైవేటు సంస్థలకు లీజుకు అప్పగించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ విధానంలో నిర్వహణ బాధ్యతలను ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించే ప్రక్రియను ప్రారంభిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీటీడీసీ) ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ కోసం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. పర్యాటక, ఆతిథ్య రంగంలో అనుభవం ఉన్న సంస్థలు జూలై 10లోగా తమ దరఖాస్తులను సమర్పించాలని సూచించింది.

వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సుమారు రూ.452 కోట్ల ప్రజాధనంతో ఈ భవనాల నిర్మాణం చేపట్టారు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాదాపు రెండేళ్లు గడిచినా ఈ భవనాల వినియోగంపై స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఇటీవల మంత్రుల కమిటీ రుషికొండ భవనాలను పరిశీలించి, వాటిని ప్రైవేటు సంస్థల ద్వారా నిర్వహించడం ఉత్తమమనే అభిప్రాయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో లీజు ప్రక్రియకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది.

5 బ్లాకులు: రుషికొండపై సుమారు 9.8 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించిన ఐదు బ్లాకుల భవనాలను లీజుకు ఇవ్వనున్నారు. భవనాలతో పాటు సుందరమైన ఉద్యానవనాలు, అంతర్గత రహదారులు, నడక మార్గాలు, విశాలమైన పార్కింగ్ స్థలాలు వంటి అన్ని మౌలిక వసతులు ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయని ఏపీటీడీసీ వెల్లడించింది. అంతర్జాతీయ స్థాయి అతిథ్య సేవలకు అనుగుణంగా ఈ సముదాయం సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఉన్న భవనాలతో పాటు సుమారు 1,200 చదరపు మీటర్ల ఖాళీ స్థలం కూడా లీజుదారులకు అందుబాటులో ఉంటుందని ఏపీటీడీసీ తెలిపింది. అలాగే మొత్తం 4,800 చదరపు మీటర్ల విస్తీర్ణంలో గ్రౌండ్ ప్లస్ వన్ (జీ+1) భవనాలను నిర్మించుకునే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించింది. దీనివల్ల భవిష్యత్తులో గదుల సంఖ్యను పెంచుకొని పర్యాటకులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించే వీలుంటుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

అంతర్జాతీయ హోటల్‌ గ్రూపుల ఆసక్తి: రుషికొండ ప్యాలెస్‌ల నిర్వహణపై ఇప్పటికే పలు ప్రముఖ అంతర్జాతీయ హోటల్ గ్రూపులు ఆసక్తి వ్యక్తం చేశాయి. తాజ్, అట్మాస్ఫియర్ కోర్, లీలా, ఫెమా వంటి ప్రముఖ ఆతిథ్య సంస్థల ప్రతినిధులు గతంలోనే భవనాలను పరిశీలించినట్లు సమాచారం. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న గదుల సంఖ్య భారీ స్థాయి హోటల్ నిర్వహణకు అనుకూలంగా లేకపోవడంతో అదనపు గదుల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. దీంతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల రిసార్ట్ లేదా లగ్జరీ హోటల్‌గా అభివృద్ధి చేసే అవకాశాలు పెరిగాయి. రుషికొండ సముద్ర తీరానికి సమీపంలో ఉండటంతో కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ (సీఆర్‌జడ్) నిబంధనలు అమల్లో ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా విస్తృత స్థాయిలో కొత్త నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు పరిమితులు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఖాళీ స్థలం అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ సీఆర్‌జడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగానే అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది.

70 ఎకరాలకు పైగా పర్యాటకశాఖ భూమి : రుషికొండ ప్రాంతంలో పర్యాటకశాఖకు మొత్తం 70.63 ఎకరాల భూమి ఉంది. ఇందులో 18.65 ఎకరాలు ప్రస్తుతం వినియోగంలో ఉండగా, సుమారు 47.4 ఎకరాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. మరికొంత భూమి ఆక్రమణలకు గురైనట్లు అధికారిక సమాచారం సూచిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతాన్ని సమగ్ర పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపట్టే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

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RUSHIKONDA PALACES LEASE
GOVT ON RUSHIKONDA PALACES
GOVT ON RUSHIKONDA PALACES LEASE
లీజుకు రుషికొండ ప్యాలెస్‌ భవనాలు
GOVT ON RUSHIKONDA PALACES

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