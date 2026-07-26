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'ఏపీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ కనెక్ట్' - ఇక ఈజీగా సరకు రవాణా వాహనాల బుకింగ్!

సరకు రవాణా వాహనాలకు ఓ యాప్‌ - రైతులు, వ్యాపారులు, ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ నిర్వాహకులు, లారీ యజమానులు, డ్రైవర్లను ఒకే డిజిటల్‌ వేదికపైకి తీసుకురావడమే ప్రధాన ఉద్దేశం

AP Transport Connect App
AP Transport Connect App (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 12:49 PM IST

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AP Transport Connect App : ప్రస్తుతం ఆహారం కావాలంటే స్విగ్గీ, జొమాటో యాప్​లో ఒక్క క్లిక్‌లతో ఆర్డర్‌ చేస్తాం. ప్రయాణానికి ర్యాపిడో, ఓలా, ఉబర్‌ ద్వారా బైక్‌, ఆటో, క్యాబ్‌లను బుక్‌ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు అదే తరహాలో సరకు రవాణా కోసం కూడా మొబైల్‌ యాప్‌ ద్వారా లారీలు, ఇతర వాణిజ్య వాహనాలను బుక్‌ చేసుకునే రోజులు రానున్నాయి. రాష్ట్రంలో సరకు రవాణాను మరింత సులభతరం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రవాణాశాఖ 'ఏపీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ కనెక్ట్‌' పేరుతో అత్యాధునిక డిజిటల్‌ యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది.

రైతులు, వ్యాపారులు, ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ నిర్వాహకులు, లారీ యజమానులు, డ్రైవర్లను ఒకే డిజిటల్‌ వేదికపైకి తీసుకురావడమే ఈ యాప్‌ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఖాళీగా తిరిగే వాహనాల సంఖ్య తగ్గడం, ఇంధన వ్యయం తగ్గడం, సమయం ఆదాకావడం, ఆదాయం పెరగడం వంటి ప్రయోజనాలు ఈ యాప్‌తో సాధ్యమవుతాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ఒక్క యాప్‌లోనే బుకింగ్‌ నుంచి ట్రాకింగ్‌ వరకు : ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ నిర్వాహకులు, లారీ యజమానులు తమ వాహనాల వివరాలను ఏపీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ కనెక్ట్‌ యాప్‌లో నమోదు చేస్తారు. దీంతో ఏ ప్రాంతంలో ఏ లారీ అందుబాటులో ఉందో వినియోగదారులు సులభంగా తెలుసుకుని వెంటనే బుక్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వాహనం బయల్దేరిన తర్వాత జీపీఎస్‌ ఆధారిత లైవ్‌ ట్రాకింగ్‌ ద్వారా అది ఎక్కడ ఉందో ఎప్పటికప్పుడు గమనించవచ్చు.

లారీపై నమోదైన కేసులు, డ్రైవర్‌ వివరాలు, అవసరమైన రవాణా పత్రాలు వంటి సమాచారం కూడా యాప్‌లో అందుబాటులో ఉండటంతో పారదర్శకతతో పాటు భద్రత కూడా మెరుగుపడుతుంది. రవాణాశాఖ అధికారులు లేదా పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహించినప్పుడు డ్రైవర్లు యాప్‌లోని డిజిటల్‌ వివరాలనే చూపించవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రకృతి విపత్తులు లేదా రోడ్డు ప్రమాదాల సమయంలో వాహనం ఎక్కడ చిక్కుకుపోయిందో ట్రాకింగ్‌ ద్వారా గుర్తించి వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. వాహన యజమానుల వ్యక్తిగత వివరాలను గోప్యంగా ఉంచే విధంగా యాప్‌ను రూపొందించినట్లు అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

రైతులు, వ్యాపారులకు భారీ ఊరట : వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను మార్కెట్‌కు తరలించే రైతులు, పరిశ్రమలు, చిన్నా పెద్ద వ్యాపారులు, ఈ-కామర్స్‌ సరుకు రవాణా సంస్థలకు ఈ యాప్‌ ఎంతో ఉపయోగపడనుంది. ఖాళీగా తిరిగే లారీలు తగ్గడం వల్ల ఇంధన వినియోగం తగ్గడమే కాకుండా రవాణా ఖర్చులు కూడా నియంత్రణలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సరైన సమయంలో సరైన వాహనం దొరకడం వల్ల సరుకు పంపిణీ వేగవంతమవుతుంది.

ప్రస్తుతం ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ నిర్వాహకులు, యజమానులకు యాప్‌పై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్న రవాణాశాఖ, త్వరలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా 'ఏపీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ కనెక్ట్‌' యాప్‌ను అధికారికంగా ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ యాప్‌ అందుబాటులోకి వస్తే, రాష్ట్ర సరకు రవాణా వ్యవస్థలో సాంకేతికత ఆధారిత కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుందని అధికారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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