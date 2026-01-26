ETV Bharat / state

తిరుపతి భక్తులకు కొత్త అనుభూతి - త్వరలో కారవాన్​ బస్సులు

కారవాన్‌ పర్యాటకం వేగవంతం చేయడంపై దృష్టి సారించిన అధికారులు - ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశం

Government to Introduce Caravan Tourism in Tirumala
Government to Introduce Caravan Tourism in Tirumala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
Government to Introduce Caravan Tourism in Tirumala : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పర్యాటక రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకువస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ వినూత్న ఆలోచనకు అనుగుణంగా ప్రత్యేక కారవాన్‌ పాలసీని సిద్ధం చేసింది. తాజాగా తిరుపతికి వచ్చే పర్యాటకుల సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. ఒకరోజు వ్యవధిలోనే శ్రీవారి దర్శనం ముగించుకుంటున్న భక్తులను రెండు, మూడు రోజుల పాటు తిరుపతి, పరిసర ప్రాంతాలు సందర్శించేలా చేయాలన్నది సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచన. ఈ నేపథ్యంలో వారికి సౌకర్యాలు కల్పించగలిగితే ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేలాది మందికి ఉపాధి కల్పించే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ క్రమంలో కారవాన్‌ పర్యాటకం వేగవంతం చేయడంపై అధికారులు దృష్టి సారించారు.

ట్రావెల్స్‌ యాజమాన్యాలు సంప్రదింపులు : ఇకపై తిరుపతికి వచ్చే భక్తులకు విభిన్నమైన పర్యాటక అనుభూతిని ఇవ్వడానికి ఈ అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన కారవాన్‌ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ (APTDC) ఆధ్వర్యంలో పలు ట్రావెల్‌ సంస్థలు కారవాన్‌ బస్సులు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నాయి. ఇప్పటికే 3 ట్రావెల్స్‌ యాజమాన్యాలు పర్యాటకశాఖ అధికారులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయి. త్వరలో ఒప్పంద వివరాలు, ప్యాకేజీలూ ప్రకటించనున్నారు.

వంటగది సౌకర్యం : కారవాన్లలో రెండు కుటుంబాలు ప్రయాణించవచ్చు. వీరికి సరిపడా వసతులు ఉంటాయి. ఒక్కో బస్సులో కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధుమిత్రులు కలిసి పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించేందుకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఇందులో ఒకేసారి 10 నుంచి 15 మంది వెళ్లిరావొచ్చు. వంటగది సౌకర్యం ఉండటంతో ఉదయం అల్పాహారం నుంచి రాత్రి భోజనం వరకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. ప్రత్యేక వంటకాలు కావాలి అంటే ముందుగానే చెబితే అవసరమైన సరకులను నిర్వాహకులు సమకూరుస్తారు. ప్రతి కారవాన్‌లో పైలెట్‌తో పాటు గైడ్‌ ప్రయాణిస్తుంటారు.

అద్దెలు వసూలు ఇలా : కారవాన్‌కు 24 గంటల కాలపరిమితితో కిలోమీటర్ల చొప్పున, కనీస కిలోమీటర్లు ప్రయాణించడం తప్పనిసరి చేసి అద్దెలు వసూలు చేయాలని ప్రాథమికంగా నిర్ణయించారు. వీటికి సంబంధించిన నిబంధనలను పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ సిద్ధం చేస్తోంది. ప్యాకేజీల ధరలు నిర్ణయించి ఏ ప్రాంతానికి ఎంత ధర వసూలు చేయాలనే అంశంపై అధికారులు చర్చిస్తున్నారు. మార్గదర్శకాలు వచ్చాక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకునే ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తారు. త్వరలోనే కారవాన్​ సేవలు అమలు చేయనున్నారు. అదే విధంగా ఏసీ పడక గదులు, హాలు, వంటగది, మరుగుదొడ్డి, సోఫాలు, టీవీలు, మ్యూజిక్‌ సిస్టం, వైఫై మొదలైన సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు.

పర్యాటక ప్రాంతాలివే : హార్సిలీహిల్స్, తలకోన, నారాయణవనం, శ్రీకాళహస్తి, కార్వేటినగరం, కాణిపాకం, చంద్రగిరి, కుప్పం తదితర ఆధ్యాత్మిక, ప్రకృతి రమణీయ ప్రదేశాల సందర్శనను సునాయాసంగా పూర్తి చేయవచ్చు. విదేశీ పర్యాటకులకు ఇవి ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉండనున్నాయి.

ఈ కారవాన్‌ పర్యటనలు ప్రారంభమైతే రాష్ట్ర పర్యాటక రంగంలో నూతన శకం మొదలవుతుంది. రాష్ట్ర పర్యాటక రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెడుతాయి. కేరళ, గోవా, కర్ణాటక మాదిరిగానే, ఏపీ కూడా ఇప్పుడు కారవాన్‌ టూరిజంలో చోటు సంపాదించనుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

