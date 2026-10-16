ఏపీలో తీర ప్రాంత పర్యాటకానికి ఊతం - రూ.1,700 కోట్లతో జల రవాణా మార్గాలు
Waterway Project in AP: జలరవాణా నెట్వర్క్పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. రోడ్లపై సరకు రవాణా ఖర్చులకు చెక్ పెట్టడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. 3 ప్రాజెక్టులతో సరకు రవాణా వ్యయం తగ్గించాలని భావిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:18 AM IST
Water Transport Connectivity in AP : రోడ్లపై సరకు రవాణా ఖర్చులకు చెక్ పెట్టేలా, జలరవాణా నెట్వర్క్పై రాష్ట్రప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ముక్త్యాల నుంచి మచిలీపట్నం పోర్టు వరకు కార్గో కారిడార్, విజయవాడ నుంచి అమరావతికి వాటర్ మెట్రో, రాజమహేంద్రవరం నుంచి పోలవరం వరకు పర్యాటక జలరవాణా మార్గం అభివృద్ధికి కసరత్తు చేస్తోంది. మూడు ప్రాజెక్టులతో సరకు రవాణా వ్యయాన్ని తగ్గించడంతో పాటు ప్రయాణికుల రాకపోకలు, తీర ప్రాంత పర్యాటకానికి ఊతమివ్వాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ప్రతిపాదనలకు కేంద్ర పోర్టులు, షిప్పింగ్, జలమార్గాల మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే ఆమోదం తెలిపింది.
రాష్ట్రంలో జల రవాణా ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధిపై కూటమి ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెంచింది. ప్రధానంగా మచిలీపట్నం పోర్టు అనుసంధానానికి ప్రాధాన్యమిస్తోంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలంలోని ముక్త్యాల నుంచి మచిలీపట్నం పోర్టు వరకు సుమారు 168 కిలోమీటర్ల మేర అంతర్గత జల రవాణా మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య విధానంలో అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ ప్రాజెక్టు సుమారు రూ.1,700 కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా. ఈ ప్రాజెక్టును డీబీఎఫ్వోటీ (డిజైన్, బిల్డ్, ఫైనాన్స్, ఆపరేట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్) విధానంలో పనులు చేపట్టనున్నారు. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ఇన్ల్యాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఇప్పటికే ఆసక్తి వ్యక్తీకరణ ప్రకటన జారీ చేసింది.
ఏటా 5 మిలియన్ టన్నుల సరకు రవాణా: జల రవాణా మార్గం అందుబాటులోకి వస్తే ఏటా 50 లక్షల టన్నుల సరకు రవాణా జరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ మార్గంలో పడవలు, సరకు రవాణా నౌకలు సజావుగా ప్రయాణించేందుకు కాలువల అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కీలకం కానుంది. ప్రస్తుతం బందరు కాలువలో నీటి మట్టం సుమారు 0.6 మీటర్లే ఉంది. నౌకల రాకపోకలకు వీలుగా కనీసం రెండు మీటర్ల నీటి లోతు ఉండేలా డ్రెడ్జింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వేర్వేరు నీటి మట్టాల మధ్య నౌకలు సురక్షితంగా ప్రయాణించేందుకు నావిగేషన్ లాక్ను నిర్మించాలి. బందరు కాలువను పడవల రాకపోకలకు అనుగుణంగా వెడల్పు చేయడంతో పాటు సుమారు 50 వంతెనల ఎత్తును 9 మీటర్లకు పెంచాల్సి ఉంది.
పాాారిశ్రామిక రంగానికి తగ్గనున్న రవాణా భారం: ముక్త్యాల నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజ్ వరకు జలమార్గ అభివృద్ధి బాధ్యతను నేషనల్ వాటర్వేస్-4 చేపట్టనుంది. ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో యాంత్రీకృత కార్గో టెర్మినల్నూ అభివృద్ధి చేయనున్నారు. సరకు ఎగుమతి, దిగుమతులకు ఉపయోగపడే కన్వేయర్ బెల్టులు, భారీ క్రేన్లు, నిల్వ సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మార్గంలో 200 టన్నుల సరకు రవాణా సామర్థ్యం కలిగిన స్టీల్ బోట్లు ప్రయాణించే అవకాశం ఉంది. అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తయితే మరింత సమర్థంగా సరకు రవాణా నిర్వహణకు వీలుంటుంది. ఈ జలమార్గం అందుబాటులోకి వస్తే పారిశ్రామిక రంగానికి రవాణా ఖర్చుల భారం తగ్గనుంది.
ముక్త్యాల పరిసరాల్లోని సిమెంట్ పరిశ్రమలు తమ ఉత్పత్తులను పోర్టుకు తరలించేందుకు ప్రస్తుతం రోడ్డు రవాణాపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాయి. జలరవాణా మార్గం అందుబాటులోకి వస్తే సిమెంట్ వంటి భారీ సరకు తక్కువ వ్యయంతో పోర్టుకు చేరవేసేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. మరోవైపు విజయవాడలోని వీటీపీఎస్కు ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ నుంచి వచ్చే బొగ్గును కాకినాడ పోర్టు ద్వారా తీసుకొచ్చి, అక్కడి నుంచి రోడ్డు లేదా రైలు మార్గంలో తరలిస్తున్నారు. జలరవాణా సదుపాయంతో వ్యయాన్ని తగ్గించే అవకాశాలను ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది.
తనిఖీ కోసం కేంద్ర బృందం: గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాజమహేంద్రవరం నుంచి పోలవరం వరకు మరో జలరవాణా మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 2027 జూన్లో జరిగే గోదావరి పుష్కరాల నాటికి ప్రాజెక్టును అందుబాటులోకి తేవాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. ఇందుకోసం నేషనల్ వాటర్వేస్-4 అధికారుల బృందం ఈ నెలలో క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనకు రానుంది. ఇక విజయవాడ నుంచి అమరావతి మధ్య ప్రయాణికుల రాకపోకల కోసం సుమారు 40 కిలోమీటర్ల మేర వాటర్ మెట్రో మార్గాన్ని అభివృద్ధి చేయనున్నారు. దీన్ని ముక్త్యాల-మచిలీపట్నం జలమార్గ ప్రాజెక్టులో భాగంగా చేపట్టాలని నిర్ణయించారు.
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