సర్కారు బడులు నింపేలా ముందడుగు - ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఇంటింటికీ టీచర్లు

విద్యార్థులను సర్కారు బడులకు తీసుకొచ్చేందుకు గురువుల సంకల్పం - 'ప్రభుత్వ బడిలో చేర్పిద్దాం-ఊరి బడిని కాపాడుకుందాం' పేరిట కార్యక్రమం

Government Teachers will Start Special Campaign for Govt Schools
Government Teachers will Start Special Campaign for Govt Schools (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 11:48 AM IST

3 Min Read
Government Teachers will Start Special Campaign for Govt Schools : విశాలమైన తరగతి గదులు. ఆకట్టుకునే ఆట స్థలాలు. ఆపార అనుభవం, అంకితభావం కలిగిన గురువులు.! వీటన్నింటికీ మించి పైసా ఖర్చు లేకుండానే దొరికే ఉత్తమ విద్య. ఇవీ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ బడుల ప్రత్యేకతలు.! రాష్ట్రాన్ని ఏలుతున్న రాజకీయ నాయకుల నుంచి ఐఏఎస్​ల వరకు చాలా మంది ఇక్కడ చదువుకున్నవారే.! ఒకప్పుడు విద్యార్థులతో కళకళలాడిన బడులు గత వైఎస్సార్సీపీ పాలకుల అనాలోచిత నిర్ణయాలతో వెలవెలబోతున్నాయి. దీంతో ప్రైవేటు స్కూల్స్‌ బాట పట్టిన పిల్లలను తిరిగి సర్కారు బడులకు తీసుకొచ్చేందుకు గురువులు నడుం బిగించారు. ఓ వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు.

సర్కారు బడులు నింపేలా ముందడుగు - ఫిబ్రవరి 1 నుంచి ఇంటింటికీ టీచర్లు (ETV)

ఐదేళ్లూ అనేక రంగాలను నాశనం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్‌ పిల్లల జీవితాలతోనూ ఆడుకుంది. టీచర్లకు సరైన శిక్షణ ఇవ్వకుండానే అన్ని పాఠశాలల్లో ఆంగ్ల మాధ్యమాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. 5 ఏళ్లలో కనీసం ఒక్క ఉపాధ్యాయ పోస్టును సైతం భర్తీ చేయలేదు. నిరంకుశంగా బడుల వీలినం చేపట్టింది.

దీంతో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పిల్లలు కొంతమంది ప్రైవేటు వైపు మళ్లగా మరికొందరు స్తోమత లేక బడి మానేశారు. కూటమి సర్కార్‌ రాగానే సమస్యలను చాలా వరకు చక్కదిద్దింది. మెగా డీఎస్సీ ద్వారా టీచర్‌ పోస్టులు భర్తీ చేసింది. ప్రాథమికోన్నత, హైస్కూల్‌ ప్లస్‌ విధానాలు రద్దు చేసింది. అనేక సంస్కరణలు తీసుకొచ్చింది. ఇప్పుడు విద్యార్థులను ప్రభుత్వ బడులకు తిరిగి తీసుకొచ్చేందుకు గురువులు నడుం బిగించారు. "ప్రభుత్వ బడిలో చేర్పిద్దాం-ఊరి బడిని కాపాడుకుందాం" నినాదంతో ఓ కార్యక్రమం చేపట్టాలని సంకల్పించారు.

''మొత్తం పాఠశాలలు అన్నింటిని సర్వంగ సుదరంగా తీర్చిదిద్దారు. స్కూల్లో మధ్యాహ్నా భోజనం అద్భుతంగా ఉంది. పిల్లలకు అవసరమైన పుస్తకాలు, షూస్​ మొదలైనవి విద్యార్థులకు అందిస్తున్నారు. ఈరోజు ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్న వాళ్లల్లో 90 శాతం మంది గవర్నమెంట్ స్కూల్​లో చదివిన వాళ్లమే. కావున ప్రభుత్వ బడిని బలోపేతం చేసేందుకు మేం కచ్చితంగా కృషి చేస్తాం. పాఠశాలకు అదనంగా గంట సమయం కేటాయిస్తాం. పిల్లలకు నైతిక విద్య నేర్పుతాం. ప్రస్తుత రోజుల్లో గంజాయికి అలవాటు పడుతున్నా పిల్లలు ఉన్నారు. బాధ్యతయుతా పౌరులుగా వారిని తీర్చిదిద్దుతాం. ప్రభుత్వ బడుల్లో పిల్లలను చేర్పించాలని తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం.'' - ఎన్‌.వెంకటేశ్వర్లు, యూటీఎఫ్‌ అధ్యక్షుడు

ఫిబ్రవరి 1 నుంచి నెలాఖరు వరకు లక్షా 85 వేల మంది ఉపాధ్యాయులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. రోజూ విధుల్లో పాల్గొంటూనే, విద్యార్థులకు పాఠాలు బోధిస్తూనే ఉదయం సాయంత్రం వేళల్లో ఇంటింటి ప్రచారం చేయనున్నారు. ఇందుకు ప్రత్యేకంగా ఓ పోస్టర్‌ను రూపొందించి దాని ద్వారా ప్రభుత్వ బడుల గొప్పతనాన్ని తల్లిదండ్రులకు వివరించనున్నారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి పిల్లలను ప్రభుత్వ బడుల్లో చేర్చాలని కోరనున్నారు. ముందుకొచ్చే ప్రజాప్రతినిధులు, సమాజ సేవకులను కలుపుకుని ప్రచారం చేయనున్నట్లు ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు తెలిపారు. గురువులు చేపట్టిన ఈ సంకల్పానికి ప్రభుత్వం కూడా అన్ని విధాల సహకారం అందిస్తూ, వారిని ప్రోత్సహించేలా చర్యలు తీసుకుటుంది.

''అవసరమైతే మనమే ఒక గంట అదనంగా పనిచేద్దాం. మన దగ్గర చదివే పిల్లలకు చదవడం, రాయడం, మాట్లాడడం, తెలుగుతో పాటు ఆంగ్లం భాషలోనూ మాట్లాడే సామర్థ్యం ఉంది. ఉపాధ్యాయులు అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి. ఒక అంశంపై విద్యార్థులకు అవగాహన రావాలి అంటే ఉపాధ్యాయుడు వివరించి బోధించాలి. ఆ పని కేవలం ప్రభుత్వ పాఠశాల్లలో మాత్రమే జరుగుతుంది. మిగతా స్కూల్లో కేవలం ఎగ్జామ్స్ కోసమే బోధనా జరుగుతుంది.'' - కేఎస్‌ఎస్‌ ప్రసాద్‌, యూటీఎఫ్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి

