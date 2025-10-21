ETV Bharat / state

ఈ టీచర్స్​ చేసే పనికి హ్యాట్సాప్​ చెప్పాల్సిందే - 'మేము సైతం' అంటూ ముందుకు

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్న ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు - వారి జీతాల్లోంచి కొంత తిరిగిచ్చి చేయూత

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2025 at 3:03 PM IST

Govt Teachers Solving School Problems : వారంతా ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాలకు వెళ్లామా, బడి గంట మోగిందా, పాఠం చెప్పామా, ఇంటికి వచ్చామా అన్న ధోరణిలో చాలా మంది ఉపాధ్యాయులు ఉంటారు. కానీ వీరు మాత్రం ఆ ధోరణికి విరుద్ధం అన్నట్లు చెబుతున్నారు. విద్యాబుద్ధులు చెబుతూనే పిల్లల ప్రగతికి తమ వంతు సాయాన్ని అందించాలని చూస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోని సమస్యలు పరిష్కరించి వాటి అభివృద్ధికి మేము సైతం అని ముందుకు సాగుతున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లాలోని పలువురు ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఓ వైపు బోధిస్తూనే మరోవైపు తమ జీతంలోంచి కొంత తిరిగిస్తున్నారు. ఇలా చేస్తూ ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

అభివృద్ధికి రూ.7 లక్షల విరాళం :

కామారెడ్డి విద్యా విభాగం : గత ఆగస్టు చివరి వారంలో కురిసిన భారీ వర్షాలు, వరదలకు కామారెడ్డి జిల్లా అతలాకుతలం అయింది. రహదారులు, బడులు, వంతెనలు ధ్వంసం అయ్యాయి. పంటలు దెబ్బతిని, ఇళ్లు కూలిపోయి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. బాధిత ప్రజలు, రైతులతో పాటు విద్యార్థులను ఆదుకునేందుకు, దెబ్బతిన్న ప్రాంతాల అభివృద్ధికి పీఆర్టీయూ ముందుకు వచ్చింది. సంఘం పక్షాన రూ.7.06 లక్షల విరాళాన్ని ప్రకటించారు. జిల్లా కలెక్టర్​ ఆశిష్​ సాంగ్వాన్​కు సంఘం జిల్లా అధ్యక్షుడు కుషాల్​ నేతృత్వంలో సభ్యులు ఆ మొత్తానికి సంబంధించిన డీడీని అందజేశారు.

రూ. 3 లక్షలతో మౌలిక వసతులు :

బిచ్కుంద మండలం పుల్కల్​ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడు ఆనంద్​కుమార్​ విద్యార్థుల వెతలు తీర్చడానికి రూ.2.50 లక్షల తన సొంత నిధులతో బడికి మరుగుదొడ్లను నిర్మించారు. పిల్లలు సాంకేతిక విద్యను నేర్చుకోవడం, రక్షణకు తోడుగా నిలవాలన్న ఉద్దేశంతో రూ.50 వేలుతో మానిటర్​, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయించారు.

కంప్యూటర్​, సామగ్రి వితరణ :

గాంధారి: గాంధారి మండల కేంద్రంలోని ఎంపీపీఎస్​ బాలికల పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు బొంపల్లి భవానీ ఇటీవల రాష్ట్రస్థాయి ఉత్తమ అవార్డుతో పాటు రూ.10 వేల నగదు ప్రోత్సాహం అందుకున్నారు. ఆ మొత్తానికి మరో రూ.10 వేలను కలిపి పాఠశాలకు కంప్యూటర్​, దానికి సంబంధించిన సామగ్రి వితరణ చేశారు. గతంలోనూ భవానీ రూ.10 వేలు, మరో దాత చంద్రశేఖర్​ విరాళంగా ఇచ్చిన రూ.20 వేలతో కలిపి పాఠశాల భవనానికి రంగులు వేయించారు.

మరికొందరు ఇలా :

పెద్దకొడప్‌గల్‌: పెద్దకొడప్​గల్​ మండలం కుబ్యానాయక్​తండా ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు మారుతి, బాల్​రాజ్​ రూ.30 వేల విలువైన బోధనోపకరణాలు, సౌండ్​ సిస్టమ్, గుర్తింపుకార్డులు సొంతంగా అందించి పిల్లలపై ఔదార్యం చాటుకున్నారు.

ఎల్లారెడ్డి : ఎల్లారెడ్డి జిల్లా పరిషత్​ బాలుర పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు శ్రీనివాస్​, లింగారెడ్డి పేట ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడు దాశీరాం, పదవీ విరమణ పొందిన ఉపాధ్యాయుడు పోచాగౌడ్​ ఇదే మండలంలోని వెల్లుట్ల పాఠశాలకు రూ.25 వేల విలువైన ఫర్నీచర్​, బీరువా అందజేశారు.

కామారెడ్డి పట్టణం : ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా పురస్కారాలు అందుకున్న వారు అవార్డీ టీచర్స్​ అసోసియేషన్​ ఏర్పాటు చేసుకుని బడుల్లో సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. ఆ సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయులు ఇటీవల కామారెడ్డిలోని అంబేడ్కర్​నగర్​ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం, కుర్చీలు, ఫర్నీచర్​ అందజేశారు.

ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న టీచర్ - ఆనందంతో 'గాల్లో' తేలిపోయిన విద్యార్థినులు

