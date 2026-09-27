'సార్' మంచోడని చిట్టీలు కడితే - రూ.10 కోట్లకు 'ముంచేసి'పోయాడు
సూర్యాపేట జిల్లాలోని ఓ ఉపాధ్యాయుడు గత పదేళ్లగా చిట్టీల వ్యాపారం చేస్తున్నాడు. అవసరాలకు సాయం చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. చిట్టీలు, అప్పుల పేరుతో రూ.కోట్లలో సొమ్ము పోగుచేశాడు. రాత్రికి రాత్రి ఇంటికి తాళంవేసి పరారయ్యాడు.
Published : September 27, 2026 at 1:03 PM IST
Chit Fund Fraud By A Teacher : ఓ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు రూ.10 కోట్ల చిట్టీల డబ్బులతో పరారయ్యాడు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉపాధ్యాయుడితో పాటు ఆయన కుటుంబసభ్యులు గత 15 రోజులుగా ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్లిపోవడంతో అనుమానాలు బలపడ్డాయి. డబ్బులు వసూలు చేసిన ఉపాధ్యాయుడు సొమ్ముతో ఉడాయించినట్లు గుర్తించిన బాధితులు కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు. పైసా పైసా కూడబెట్టుకున్న సొమ్మును, నమ్మించి కాజేసిన ఉపాధ్యాయుడిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించారు.
బాలలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పి సమాజాన్ని సక్రమంగా పెట్టేందుకు పని చేయాల్సిన ఉపాధ్యాయుడు అక్రమ సంపాదనకు ఆశపడ్డాడు. పైసా పైసా కూడబెట్టుకున్న పేద రైతుల సొమ్మును పోగేసుకున్నాడు. ఏకంగా రూ.10 కోట్లు వసూలు చేసి పరారయ్యాడు. లబోదిబోమన్న బాధితులు సూర్యాపేట జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు. బాధితులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం,
రూ.10 కోట్ల సొమ్ముతో పరార్
సూర్యాపేట జిల్లా చివ్వెంల మండలం ఏనెగంటితండాకు చెందిన బానోత్ రాజు అనే ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు రూ.10 కోట్ల చిట్టీల డబ్బుతో పరారయ్యాడు. వ్యవసాయ పనులు చేసి రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుంటున్న పేద రైతుల సొమ్మును కొల్లగొట్టాడు. మోసపోయిన వారిలో బంధువులు, ప్రాణ స్నేహితులు ఉండటం గమనార్హం.
రెట్టింపు వడ్డీ ఆశ చూపి
బ్యాంకు వడ్డీ కన్నా రెట్టింపు వడ్డీ ఇస్తానని ఆశ చూపిన రాజు, ఒక్కో కుటుంబం నుంచి రూ.లక్షలు వసూలు చేశాడు. ఆత్మకూర్(ఎస్) మండలం శెట్టిగూడెం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేస్తున్న వ్యక్తి మోసాలకు పాల్పడటం ఉపాధ్యాయ వృత్తికే కళంకం తెచ్చింది. ఆయన మోసం చేసిన వారిలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు, పోలీసులు, రైతులు, వివిధ వర్గాల కార్మికులు ఉన్నారు.
పది సంవత్సరాలుగా చిట్టీల వ్యాపారం
ఆయనకు తెలిసిన ఓ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు రూ.కోటిన్నరకు జామీను ఇచ్చారు. ఇవికాకుండా రూ.60 లక్షలు వడ్డీకి ఇచ్చారు. రాజు చిట్టీల పేరుతో కొందరిని, అధిక వడ్డీల ఆశచూపి మరికొందరిని నమ్మించాడు. రెగ్యులర్గా చిట్టీల డబ్బులను వసూలు చేసే ఉపాధ్యాయుడు అకస్మాత్తుగా కంటికి కనిపించలేదు. పది సంవత్సరాలుగా చిట్టీల వ్యాపారం సక్రమంగా నిర్వహించిన సదరు ఉపాధ్యాయుడు, అవకాశం చూసి ఒక్కసారిగా మోసానికి తెగబడ్డాడు.
"రాజు పది సంవత్సరాలుగా చిట్టీలు నడిపిస్తున్నారు. ఆయన టీచర్గా పని చేస్తున్నారు. 3 ఎకరాల వరకు వ్యవసాయం ఉంటుంది. అయితే పదెకరాలు ఉందని నమ్మబలికారు. సూర్యాపేట, హైదరాబాద్లో ఇళ్లు కడుతున్నానని అందరినీ నమ్మించారు. అతనికి చెడు అలవాట్లూ లేవు. పెళ్లిళ్లు, ఆపదలు, అవసరాలకు నమ్మకంగా డబ్బులు ఇచ్చేవారు. దీంతో ప్రజలంతా ఆయనను నమ్మారు. తర్వాత ఒక్కొక్కరి నుంచి అప్పులు తీసుకోవడం ప్రారంభించారు. బ్యాంకుల కంటే ఇతనినే ఎక్కువగా నమ్మారు. దీంతో అందరి నుంచి సొమ్ము తీసుకొని రూ.కోట్లలో మోసం చేశాడు." - బాధితుడు వెంకన్న , లక్ష్మీ నాయక్ తండా , మాజీ సర్పంచి
ఫోన్ కూడా ఎత్తకపోవడంతో
ఆయన వద్ద చిట్టీలు వేసిన పొదుపుదారులు ఫోన్ చేసినా స్పందన లేదు. కనీసం ఫోన్ కూడా ఎత్తడం లేదు. ఆయన నివాసం వద్దకు వెళ్లి చూస్తే తాళం వేసి ఉంది. దీంతో కంగారుపడ్డ బాధితులు ఒకరినొకరు ఆరా తీశారు. చివరికి తాము మోసపోయామని గ్రహించారు. కొద్దిరోజుల కిందటే ఆయన పేరు మీద ఉన్న ఆస్తులు కుటుంబసభ్యులకు మార్చారని బాధితులు గుర్తించారు. జరిగిన మోసాన్ని గుర్తించి జిల్లా ఎస్పీ నరసింహకు ఫిర్యాదు చేశారు. తమ డబ్బులు ఇప్పించాలని వేడుకున్నారు. తాము జీవితాంతం కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్మును కొట్టేసి పరారయ్యాడని కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. తమకు ఆత్మహత్యే శరణ్యమని విలపించారు. బాధితుల నుంచి ఫిర్యాదు అందుకున్న చివ్వెంల ఎస్సై మహేశ్ కేసు నమోదు చేసుకుని నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.
"ఆయన మమ్మల్ని నమ్మించి రూ.47 లక్షలు తీసుకున్నారు. రూ.50 లక్షలు, రూ.30 లక్షల జామీనులు తీసుకున్నారు. పక్కింటి వారే కదా అని నమ్మి ఇస్తే ఇంత మోసం చేశారు. మాకు చావు తప్ప మరో మార్గం కనిపించడం లేదు." - బానోతు పూలమ్మ , బాధితురాలు
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