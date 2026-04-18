రోజూ 125 టన్నుల వ్యర్థాలు - ఐదు టన్నుల బయోగ్యాస్‌ ఉత్పత్తి

వంట గ్యాస్‌ కొరతకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు - ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య విధానంలో కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్లు - తొలి దశలో హోటళ్లకు సరఫరా - రూ.59.63 కోట్లతో ప్రణాళిక

Government Taking Actions To Setup Compressed Biogas Plants
Government Taking Actions To Setup Compressed Biogas Plants (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 12:17 PM IST

Government Taking Actions To Setup Compressed Biogas Plants: అమెరికా, ఇజ్రాయెల్​-ఇరాన్​ యుద్దం కారణంగా వంట గ్యాస్​ కొరత నెలకొని క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలు అనేక కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో గ్యాస్​ సిలిండర్​కు ప్రత్యామ్నాయంగా కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. రాష్ట్రంలోని ఐదు ప్రాంతాల్లో పీపీపీ (ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్య) విధానంలో వీటిని ఏర్పాటు చెయ్యాలని నిర్ణయించింది.

వ్యర్థాల నుంచి బయోగ్యాస్‌ ఉత్పత్తి చేసి వాణిజ్య అవసరాలకు సరఫరా చేయనుంది. పలు రాష్ట్రాల్లో విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్న కంప్రెస్డ్‌ బయో గ్యాస్‌ ప్లాంట్ల తరహాలో రాష్ట్రంలో రూ.59.63 కోట్లతో నెల్లూరు, ఒంగోలు, గుంటూరు, రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడలో ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

టెండర్లకు ఆహ్వానం: ఇందులో రూ. 12.50 కోట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రాంట్​గా ఇవ్వనుంది. రూ. 8.30 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమకూర్చనుంది. పుర, నగరపాలక సంస్థలు రూ. 17 కోట్లు అందిస్తాయి. మిగిలిన రూ. 21.83 కోట్లు ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చిన ప్రైవేట్‌ సంస్థలు పెట్టనున్నాయి. ఆసక్తిగల సంస్థలను ఆహ్వానిస్తూ రాష్ట్ర స్వచ్ఛాంధ్ర సంస్థ టెండర్లు పిలిచింది.

చెత్త సేకరణ ఇలా: ఒక్కో ప్లాంట్‌కు రోజూ 25 టన్నుల చొప్పున ఐదు ప్లాంట్లకూ కలిపి 125 టన్నుల వ్యర్థాలు అవసరం. ఇందుకోసం నగరాల్లో మార్కెట్‌లు, హోటళ్లు, హాస్టళ్లు, కమ్యూనిటీ హాళ్ల నుంచి ఆహారం, కూరగాయల వ్యర్థాలు రోజూ తరలించనున్నారు. టౌన్‌షిప్‌లు, భారీ అపార్ట్‌మెంట్ల నుంచి కూడా వీటిని సేకరిస్తారు. ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ విధానం-2026 కొత్త నిబంధనల ప్రకారం రోజూ 100 కిలోల పొడి వ్యర్థాలు వచ్చే టౌన్‌షిప్‌లలో వాటిని ఎరువుల కింద విధిగా తయారు చేయాలి. లేనప్పుడు నగరపాలక సంస్థలకైనా సరఫరా చేయాలి.

అందువల్ల ఇలాంటి వాటి నుంచి కూడా రోజూ పొడి వ్యర్థాలు ప్లాంట్లకు తరలించనున్నారు. రోజూ 125 టన్నుల వ్యర్థాలు వినియోగించి ఐదు ప్లాంట్లలో ఐదు టన్నుల బయో గ్యాస్‌ ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ప్రాథమిక దశలో హోటళ్లకు, రెండో దశలో ఇతర వాణిజ్య సంస్థలకు అందిస్తారు. దేశవ్యాప్తంగా 132 ప్లాంట్లలో రోజూ 120 టన్నుల గ్యాస్‌ ఉత్పత్తి చేసి సరఫరా చేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోనూ దశలవారీగా ప్లాంట్ల సంఖ్యను పెంచాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ప్రైవేట్‌ ప్లాంట్లను ప్రోత్సహించనుంది. స్వచ్ఛ కార్యక్రమాల్లో ఇదో కీలక ముందడుగని స్వచ్ఛాంధ్ర సంస్థ ఛైర్మన్‌ కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరాం అభిప్రాయపడ్డారు.

ప్లాంట్లతో మేలు జరుగుతుందిలా: ప్లాంట్లకు చెత్త సరఫరా చెయ్యడం ద్వారా నగరాల్లో వ్యర్థాల సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. ఎల్‌పీజీ వినియోగం తగ్గించడానికి దోహదపడుతుంది. డంపింగ్‌ యార్డులకు చెత్త తరలించే పరిస్థితి తగ్గుతుంది. సతత్‌ పథకం కింద కేంద్రం నిధులను సద్వినియోగం చేసుకుంటుంది.

