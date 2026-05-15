తమిళనాడు మత్స్యకారుల అక్రమ వేటపై ఉక్కుపాదం - 24/7 డ్రోన్లతో నిఘా

120 కి.మీ. మేర అధునాతన వ్యవస్థ - రియల్‌టైమ్‌ జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌, లైవ్‌ వీడియో రికార్డింగ్‌ వంటి సాంకేతిక సదుపాయాలు - మత్స్యకారుల ప్రయోజనాలపై కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 2:59 PM IST

Action Against Illegal Fishing By Tamil Nadu Fishermen : కొన్ని దశాబ్దాలుగా నెల్లూరు జిల్లా తీర ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న తమిళనాడు మత్స్యకారుల అక్రమ వేటకు అడ్డుకట్ట వేయాలని ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్థానిక మత్స్యకారుల జీవనోపాధిని దెబ్బతీస్తున్న అక్రమ చేపల వేట, తరచూ జరుగుతున్న ఘర్షణల నేపథ్యంలో కోస్తా భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో జిల్లాలోని దాదాపు 120 కిలోమీటర్ల తీరప్రాంతం వెంబడి అత్యాధునిక డ్రోన్‌ సర్వేలైన్స్‌ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

డ్రోన్లతో నిరంతర నిఘా : పుదుచ్చేరి, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు చెందిన బోట్లు ఆంధ్ర తీర జలాల్లోకి అక్రమంగా ప్రవేశిస్తున్నాయన్న ఆరోపణలు చాలా కాలంగా వినిపిస్తున్నాయి. సముద్ర వనరుల దోపిడీపై స్థానిక మత్స్యకారులు పలుమార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదులు చేశారు. ఈ సమస్యను నియంత్రించేందుకు డ్రోన్‌ ఆధారిత నిఘా వ్యవస్థను ప్రభుత్వం తీసుకొస్తోంది. సుమారు 25 కిలోమీటర్ల పరిధి వరకు పర్యవేక్షణ చేసే సామర్థ్యంతో ఈ డ్రోన్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు.

అధునాతన సాంకేతిక సదుపాయాలు : డ్రోన్లలో రియల్‌టైమ్‌ జీపీఎస్‌ ట్రాకింగ్‌, లైవ్‌ వీడియో రికార్డింగ్‌ వంటి సాంకేతిక సదుపాయాలు ఉండనున్నాయి. సముద్రంలో అనుమానాస్పదంగా సంచరించే బోట్ల కదలికలను వెంటనే గుర్తించేలా వ్యవస్థ రూపొందిస్తున్నారు. అదేవిధంగా డ్రోన్లలో అమర్చే సైరన్లు, మైక్రోఫోన్ల ద్వారా ఇతర రాష్ట్రాల మత్స్యకారులను హెచ్చరించనున్నారు. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో హెచ్చరికలు వినిపించేలా ప్రత్యేక వాయిస్‌ బ్రాడ్‌కాస్టింగ్‌ సిస్టమ్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. నిరంతర నిఘా కొనసాగనుంది.

భద్రతే ప్రధాన లక్ష్యం : జిల్లా కలెక్టర్‌ హిమాన్షు శుక్లా మాట్లాడుతూ కోస్తాలో భద్రతను పటిష్ఠం చేస్తూ, తీర ప్రాంతంలో చొరబాట్లను అడ్డుకోవడం, స్థానిక మత్స్యకారుల జీవనోపాధిని రక్షించడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశమని తెలిపారు. ఈ అంశాన్ని కలెక్టర్ల సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు చెప్పారు. త్వరలోనే డ్రోన్‌ వ్యవస్థ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తుందని వెల్లడించారు.

వివాదాల నేపథ్యంలో చర్యలు : ఇటీవల జువ్వలదిన్నె హార్బర్‌ వద్ద ఎనిమిది నెలలుగా నిర్బంధంలో ఉన్న నాలుగు తమిళనాడు బోట్లు అదృశ్యమైన ఘటన రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఈ పరిణామాల తర్వాత ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ నేపథ్యంలో స్థానిక మత్స్యకారుల ప్రయోజనాలు కాపాడాలని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. కలెక్టర్‌ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకోవడంతో పాటు, తీర ప్రాంతంలో గస్తీపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. తీర ప్రాంత భద్రతను బలోపేతం చేస్తూ హైస్పీడ్‌ పెట్రోలింగ్‌ బోట్లను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. అందులో రెండు బోట్లను జిల్లాకు కేటాయించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో సముద్ర గస్తీ మరింత కట్టుదిట్టం కానుంది.

నెల్లూరు జిల్లాలోని సముద్ర తీర ప్రాంతంలోకి తమిళనాడు, కారైకల్, పుదుచ్చేరి ప్రాంతాలకు చెందిన అదునాతన బోట్లు వచ్చి మత్స్య సంపదను కొల్లగొట్టుకుని పోతున్నాయి. కొన్నేళ్లుగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోని తీర ప్రాంత మత్స్యకారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చెన్నై తీరం సరిహద్దులో తరచూ గొడవలు అవుతున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్చలు జరుపుతున్నా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. 5 నెలల కిందట 4 మర బోట్లను నెల్లూరు జిల్లా మత్స్యకారులు పట్టుకుని బందించారు. కొన్ని రోజులు కిందట గుట్టుచప్పుడు కాకుండా తమిళనాడు మత్స్యకారులు తీసుకుని పోయారు. ఈ సమస్య తీరంలో తీవ్ర వివాదంగా మారింది.

