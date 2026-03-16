త్వరలో బీసీల రక్షణ చట్టం - మాట నిలబెట్టుకునేందుకు కూటమి సర్కార్ కసరత్తు
బీసీ రక్షణ చట్టం అమలు దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు - ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునేందుకు కసరత్తు - ముసాయిదా రూకల్పనకు పలుమార్లు బీసీ మంత్రులు, అధికారుల భేటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 12:51 PM IST
Government Implementing BC Protection Act : బీసీ రక్షణ చట్టం అమలు దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది. సంబంధిత ముసాయిదా రూకల్పనకు ఇప్పటికే పలుమార్లు బీసీ మంత్రులు, అధికారులు సమావేశమయ్యారు. చట్టంలో విధించబోయే శిక్షలు, న్యాయ రక్షణపై న్యాయనిపుణుల అభిప్రాయాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే తీసుకుంది. సాధ్యమైనంత త్వరగా చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం చురుగ్గా ప్రక్రియను నిర్వహిస్తోంది.
హామీ ఇచ్చిన యువగళం : రాష్ట్రంలో 138 వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన కులాలున్నాయి. అందులో కొంతమంది ఆర్థికంగా, సామాజికంగా వెనుకబాటుతనంతోపాటు అణచివేతకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బీసీల రక్షణ చట్టంపై ఎప్పటి నుంచో విస్తృతంగా చర్చ సాగుతోంది. బీసీలకు రక్షణ చట్టం తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తామని ఎన్నికల ప్రణాళికలో లోకేశ్ యువగళం పాదయాత్రలో తెలుగుదేశం పార్టీ హామీ ఇచ్చింది.
రక్షణ చట్టం-2026 : ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక పలు దఫాలుగా ఈ దిశగా చర్చలు సాగుతున్నాయి. తాజాగా విజయవాడలో మూడోసారి బీసీ మంత్రులు, అధికారులు సమావేశమై వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. బీసీ వ్యక్తులపై జరుగుతున్న అన్యాయాలను నిరోధించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ వెనుకబడిన తరగతుల రక్షణ చట్టం-2026ను ప్రభుత్వం తీసుకొస్తోంది.
పూర్తి స్థాయిలో బిల్లు పర్యావేక్షణ : ముసాయిదా బిల్లులో ముందుగా నేరాల నిర్వచనం, ప్రత్యేక న్యాయస్థానాల ఏర్పాటు, నేరాలకు విధించే శిక్షలు, బాధితులు, సాక్షుల రక్షణ, పునరావాస చర్యలను పొందుపర్చారు. బెదిరింపు, బహిష్కరణ, వివక్ష, బలవంతంగా గృహాన్ని ఖాళీ చేయించడం, ప్రజాస్థలాల్లో అడ్డుకోవడం, ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు నిరాకరించడం వంటి నేరాలకు ఎలాంటి శిక్షలు విధించాలన్న అంశంపై కసరత్తు చేస్తున్నారు. బిల్లుకు తుదిరూపు ఇచ్చే ముందు అవసరమైన మార్పులు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని అంశాలనూ పరిశీలిస్తోంది.
బీసీలో రక్షణ చట్టం గురించి ఏదైతే ముసాయిదా ఉందో దాన్ని 5 జోన్ల వారీగా, జీసీ సంఘాలతోనూ, బీసీ ప్రజా ప్రతినిధులతోనూ చర్చించి, మరొకసారి ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేస్తాం. చట్టం అమలులోకి రావాలి కాబట్టి, న్యాయ నిపుణుల సూచనలు ఇచ్చారు. దాని ప్రకారం అందరితోనూ చర్చించి అమలులోకి తీసుకువస్తాం. ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా అమలు పరుస్తాం - సవిత, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి
మొదటి రాష్ట్రంగా చరిత్ర సృష్టిస్తుంది : ముందుగా బీసీలకు ఎలాంటి రక్షణ కావాలో కోరుతూ పలుమార్లు బీసీ సంఘాలతో అధికారులు సమావేశమయ్యారు. వారి నుంచి విలువైన సూచనలు, సలహాలు తీసుకున్నారు. బీసీ చట్టం అమలైతే ఈ చట్టాన్ని తెచ్చిన మొదటి రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర సృష్టించనుంది.
బీసీలు సమాజంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితులు. ఎక్కడ కూడా వారికి అసమానతలు లేకుండా, ఆస్తులకు కానీ, ప్రాణాలకు కానీ, అక్రమ కేసుల విషయంలో కానీ, దూషణ కానీ, సాంకేతికంగా కానీ, వివిధ బహిష్కరణలు లేకుండా వారికి సంపూర్ణ రక్షణ కల్పించాలని తెలుగు దేశం పార్టీ ఉద్దేశం. ఈ రక్షణ చట్టం ద్వారా వారికి అన్నీ వారికి సంబంధించిన హక్కులు కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది -బీదా రవిచంద్ర, ఎమ్మెల్సీ
కూటమి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం : బీసీ రక్షణ చట్టాన్ని సాధ్యమైనంత త్వరగా తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. అన్నివర్గాల అభిప్రాయాలు తీసుకున్నాక బీసీ రక్షణ చట్టం రూపుదాల్చే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకునే దిశగా చర్యలు ముమ్మరం చేస్తుందనే చెప్పవచ్చు. దీంతో బీసీ వర్గానికి చెందిన ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
