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దశాబ్దాల నిరీక్షణకు తెర - ఇకపై "కొండకర్ల ఆవ"కు రక్షిత కవచం

కొండకర్ల ఆవను సంరక్షించడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు - సర్కారు నిర్ణయంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రకృతి ప్రేమికులు - పక్షుల స్వర్గానికి శాశ్వత భరోసా - రెండు మండలాల పరిధిలో విస్తరించిన కొండకర్ల ఆవ

Kondakarla Ava will become Andhra First Conservation Reserve
Kondakarla Ava will become Andhra First Conservation Reserve (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 4:25 PM IST

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First Conservation Reserve Kondakarla Ava : దశాబ్దాలుగా నిర్లక్ష్యానికి గురైన మంచినీటి సరస్సు ‘కొండకర్ల ఆవ’ ఉనికిని కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. వన్యప్రాణుల సంరక్షణ చట్టం-1972 కింద దీనిని రక్షిత ప్రాంతంగా గుర్తిస్తూ అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో ఈ జల వనరు ఆధారంగా తరాలుగా జీవనం సాగిస్తున్న మత్స్యకారులు, రైతులకు మేలు చేయడంతో పాటు, జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ దిశగా కీలక ముందడుగు వేసినట్లయింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై ప్రకృతి ప్రేమికులు, పర్యావరణవేత్తలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కొల్లేరు సరస్సు తర్వాత రాష్ట్రంలోనే అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సుగా కొండకర్ల ఆవ ప్రత్యేక గుర్తింపు కలిగి ఉంది. అనకాపల్లి జిల్లాలోని అచ్యుతాపురం, మునగపాక మండలాల పరిధిలో, చుట్టూ కొండల మధ్య సుమారు 2,500 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నెలకొని ఉన్న ఈ సరస్సు ప్రకృతి అద్భుతంగా నిలుస్తోంది. ఏటా వర్షాకాలంలో అనకాపల్లి శారదా నది నుంచి వచ్చే వరద నీరే ఈ ఆవకు ప్రధాన వనరు. పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకోవడంతో పాటు సుమారు 25 గ్రామాల రైతులకు సాగునీటిని అందిస్తోంది. అదేవిధంగా ఈ 2 మండలాల పరిధిలో భూగర్భజలాల పెంపునకు ఈ సరస్సు ఎంతో దోహదపడుతోంది.

జీవవైవిధ్య నిధిగా సరస్సు: ఇటీవల ‘ఈస్ట్‌కోస్ట్‌ కన్జర్వేషన్‌’ నిపుణుల బృందం సర్వే నిర్వహించింది. ఇక్కడ అరుదైన నీటికుక్కలతో పాటు అంతరించిపోయే జాతుల జాబితాలో ఉన్న నీటిపిల్లులు, కుందేళ్లు, కొండ చిలువలు, అరుదైన చేపలు ఉంటున్నాయని నిపుణులు నిర్ధారించారు. ఆవ చుట్టూ ప్రత్యేకమైన ట్రాప్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేసి మరీ వీటిని గుర్తించారు. ఈ సరస్సు జీవ వైవిధ్య నిధిగా మారింది. కొండకర్ల ఆవను ఇప్పుడు రక్షిత ప్రాంతంగా గుర్తించారు. దీంతో అరుదైన జీవజాలానికి పూర్తి స్థాయి రక్షణ లభించనుంది.

నిర్వహణ బాధ్యత జలవనరుల శాఖదే: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైతుల ప్రయోజనాలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా సరస్సు, సాగునీటి నిర్వహణ అంతా జలవనరుల శాఖకే అప్పగించింది. అటవీశాఖ చేపట్టే ఏ పనులకైనా ఆ శాఖ అనుమతిని తప్పనిసరి చేసింది.

సరస్సు సహజ నిల్వలు, కాలువలు, నీటి ప్రవాహం, వరద నిర్వహణ, ప్రజా భద్రతకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. పూడికతీత, ఆధునికీకరణ, గట్ల అభివృద్ధి, నీటి నిర్వహణ బాధ్యత అంతా జలవనరులశాఖే నిర్వహిస్తోందని తెలిపింది. ఎకో టూరిజం, జెట్టీలు నిర్మాణం, రహదారి ఏర్పాటు ఇలా ఏం చేయాలన్నా అనుమతి తప్పనిసరి చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

  • ఈ సరస్సులో దేశ, విదేశాలకు చెందిన 170 రకాలైన పక్షులు కొండకర్ల ఆవలో నివాసం ఏర్పాటు చేసుకుని, సంతాన ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నా ఈ జలవనరు రక్షణకు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు.
  • పర్యాటక కార్యకలాపాల పేరుతో పర్యావరణానికి హాని కలిగించే చర్యలను అరికట్టేందుకు ఈ నిర్ణయం దోహదపడుతుంది. ప్రభుత్వం సరస్సుకు రక్షిత హోదా ప్రకటించింది. దీంతో ఇక్కడ ఎలాంటి నిర్మాణాలు చేపట్టడానికి వీలులేదు. ఇకపై వేట, చెట్ల నరికివేత, ఇతర విధ్వంసాలకు అడ్డుకట్ట పడనుంది.

రైతులు, మత్స్యకారులకు మేలు: కొండకర్ల ఆవను రక్షిత ప్రాంతంగా గుర్తించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని ఆవనీటి సంఘం అధ్యక్షులు కాండ్రేగుల జోగినాయుడు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దీని పరిధిలో రైతులతో పాటు ఈ సరస్సుపై ఆధారపడే మత్స్యకారులకు ఈ నిర్ణయంతో మేలు జరిగినట్లయిందన్నారు. సర్వే నిర్వహించి సరస్సు చుట్టూ హద్దులు నిర్ణయించాలని సూచించారు. ప్రస్తుత ఆక్రమణలు తొలగించడంతో పాటు భవిష్యత్తులో ఆక్రమణలు గురికాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

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కొండకర్ల ఆవ
CONSERVATION RESERVE KONDAKARLA AVA

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