తెలంగాణలోని విద్యాసంస్థల్లో మూవీ ప్రమోషన్లు బ్యాన్! - కొత్త మార్గదర్శకాలకు సర్కారు సమాయత్తం
Cinema Promotions Ban In Colleges : తెలంగాణలోని విద్యాసంస్థల్లో సినిమా ప్రమోషన్లు, వాణిజ్య కార్యక్రమాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. వాటిని కట్టడి చేసేందుకు చట్టం తీసుకొచ్చేలా ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ముసాయిదా రూపొందించారు.
Published : November 11, 2026 at 6:37 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యాసంస్థల్లో సినిమా ప్రమోషన్లు, ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలను నిషేధించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. ఇటీవల కొన్ని విద్యాసంస్థల యాజమాన్యాలు సినిమా ప్రమోషన్లు, ఇతర ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ విద్యార్థుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెడుతున్నాయి. కొద్ది రోజుల కిందట ఓ ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయంలో సినిమా ప్రమోషన్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. మరో ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో దాండియా వేడుక నిర్వహించగా, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోవడంతో ఓ విద్యార్థి ప్రాణాలు కోల్పోవడంతోపాటు పదుల సంఖ్యలో గాయాలపాలయ్యారు. ఈ తరహా ఘటనలను కట్టడి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
ముసాయిదా రూపొందించిన విద్యామండలి ఛైర్మన్
విద్యాసంస్థల్లో ఎలాంటి కార్యక్రమాలను అనుమతించొచ్చు, ఏయే ఈవెంట్స్ను నిషేధించాలనే అంశంపై సమగ్ర అధ్యయనం చేయాలని విద్యాశాఖ అధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించినట్లు సమాచారం. విద్యాసంస్థల ప్రాంగణాలు కేవలం విద్య, క్రీడా సంబంధిత కార్యకలాపాలకు మాత్రమే వినియోగించాలని, సినిమా ప్రమోషన్లు లేదా ఇతర వాణిజ్య కార్యక్రమాల కోసం ఉపయోగించకూడదని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. చిన్నపాటి కార్యక్రమాలైతే ఇబ్బంది లేదని, వందల సంఖ్యలో బయటి నుంచి ఇతరులు సైతం గుమిగూడే కార్యక్రమాల పట్ల యాజమాన్యాలు తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సర్కారు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి ఛైర్మన్ బాలకిష్టారెడ్డి విద్యాసంస్థల్లో విద్యార్థుల భద్రతపై చట్టం చేయాలని నిర్ణయించారు. దీనికి సంబంధించి ముసాయిదాను రూపొందించి ప్రభుత్వానికి సమర్పించారు. త్వరలోనే దీనిపై అధికారిక ఉత్తర్వులు వెలువడే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
ఇటీవల జరిగిన ప్రమాదంలో విద్యార్థిని మృతి
కొద్ది రోజుల కిందట హైదరాబాద్ నగరంలోని ఓ ప్రైవేటు ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో దాండియా వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి వెయ్యిమందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరుకాగా, దాండియా అలంకరణ కోసం కళాశాల ప్రాంగణంలో లైటింగ్ ట్రస్ ఏర్పాటు చేశారు. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలకు వేర్వేరుగానే విభాగాలు ఏర్పాటు చేశారు. అయితే వేడుకలు మొదలుపెట్టిన కొద్దిసేపటికే ఈదురుగాలులు వీచాయి. దీంతో రాత్రి 7.30 నుంచి 7.45 గంటల సమయంలో అమ్మాయిల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ ఒక్కసారిగా కూలిపడింది.
నృత్యాల కోసం ఏర్పాటు చేసిన సౌండ్ సిస్టమ్ కారణంగా తొలుత ఏం జరిగిందో అక్కడున్న వారికి అర్థం కాలేదు. పదుల సంఖ్యలో విద్యార్థులు లైటింగ్ స్తంభాల కింద పడి సాయం కోసం హాహాకారాలు చేశారు. దీంతో ఇతర విద్యార్థులు తేరుకొని వారిని బయటికి తీయగా, అప్పటికే పలువురు స్పృహ కోల్పోయారు. వారిని హుటాహుటిన దగ్గర్లోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కానీ అప్పటికే బీటెక్ ప్రథమ సంవత్సరం చదువుతున్న ఓ విద్యార్థిని మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్దారించారు. మృతిచెందిన విద్యార్థిని కవల సోదరి కూడా అదే కళాశాలలో చదువుతోంది. ఆమెకు కూడా గాయాలయ్యాయి.
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