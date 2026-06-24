రైతుల చెంతకే విత్తనాల పంపిణీకి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు - రైతు వేదికల వద్ద అందుబాటులోకి
సన్న రకాల్లో అవసరం 9.54 లక్షల క్వింటాళ్లు, లభ్యత 15.64 లక్షలు - ఇతర పంటల్లోనూ రెట్టింపు నిల్వలు - పంపిణీకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు
Published : June 24, 2026 at 3:03 PM IST
Govt To Distribute Seeds To Farmers : ఎల్నినో ప్రభావ పరిస్థితుల దృష్ట్యా వర్షాకాల సీజన్లో పంటల మార్పిడికి అన్నదాతలకు అవసరమైన మేరకు విత్తనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపట్టింది. పంటల సాగు ప్రణాళికకు అనుగుణంగా మూడు స్థాయిల్లో(గ్రామ, మండల, జిల్లా) విత్తనాల నిల్వ, పంపిణీకి సంబంధించి ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా వరి సాగులో గతంలో మాదిరికాకుండా 7 సన్న రకాలకు మాత్రమే బోనస్ను ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన సర్కారు వాటి సాగు లక్ష్యాన్ని కూడా నిర్దేశించింది.
అందుకు అనుగుణంగా అగ్రికల్చర్ ఉన్నతాధికారులు విత్తన కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమావేశాన్ని నిర్వహించి నిల్వల సమాచారాన్ని సేకరించారు. ఆయా విత్తనాల పంపిణీకి సంబంధించి ఆదేశాలను జారీచేశారు. తొలి విడతగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని రైతు వేదికల వద్ద సీడ్స్ను అందుబాటులో ఉంచినట్లుగా అధికారులు పేర్కొన్నారు. వారం రోజుల పాటు రైతులకు పంపిణీ చేస్తామని వివరించారు. ఆ తర్వాత దుకాణాలతో పాటు కోపరేటివ్ సొసైటీలు, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు, ఆగ్రో సెంటర్లలో విక్రయిస్తామని అని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు.
జిల్లా కలెక్టర్ల ఆమోదంతో : జిల్లా కలెక్టర్ ఆమోదంతో వ్యవసాయ అధికారి రైతు వేదికలతో సహా విత్తన విక్రయ కేంద్రాలను ఎంపిక చేస్తారు. ఆయా సెంటర్లలో మాత్రమే విత్తనాలను ముందుగా నిల్వ చేస్తారు. రోజువారీ ప్రాతిపదికన ఆయా విత్తన విక్రయ కేంద్రాల వద్ద లభ్యమయ్యే సీడ్స్ వివరాలను ప్రజలకు తెలిసే విధంగా బోర్డుపై ప్రదర్శిస్తారు. మంగళవారం నుంచి జరుగుతున్న రైతు మేళాల్లో 1,24,649 క్వింటాళ్ల మేర వరి, 6,913 క్వింటాళ్ల పప్పు జాతి విత్తనాలు, 11,815 క్వింటాళ్ల నూనెగింజల విత్తనాలు, 1,339 క్వింటాళ్ల కూరగాయల విత్తనాలు ఆయా కేంద్రాల్లో అందుబాటులో ఉండేవిధంగా చర్యలు చేపట్టారు.
విత్తనాల లభ్యత ఇలా : సర్కారు నిర్దేశించిన 38.19 లక్షల ఎకరాల వరి సాగుకు 9.55 లక్షల క్వింటాళ్ల మేర విత్తనాలు అవసరమని ప్రాథమికంగా గుర్తించగా రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 15.64 లక్షల క్వింటాళ్లు మేర అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రైవేటు కంపెనీల వద్ద 15.21 లక్షల క్వింటాళ్లు ఉండగా, రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ వద్ద 38,000 క్వింటాళ్లు, జాతీయ విత్తనాభివృద్ధి వద్ద 5 వేల క్వింటాళ్లు నిల్వ ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. ఇవిగాక వరి సాధారణ రకాలకు విత్తనాలు తగినంత ఉన్నాయని వ్యవసాయశాఖ సంబంధిత వర్గాలు వెల్లడించాయి.
ఇతర పంట రకాల విత్తనాల అందుబాటు ఇలా :
- రాష్ట్రంలో 52 లక్షల ఎకరాల్లో పత్తి పంట సాగుకు 1.4 కోట్ల ప్యాకెట్ల విత్తనాలు అవసరం ఉండగా 3.60 కోట్ల సీడ్ ప్యాకెట్లు అందుబాటులో ఉన్నట్లు అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.
- 6.9 లక్షల ఎకరాల్లో మొక్కజొన్న 29.6 లక్షల క్వింటాళ్లున్నాయి
- ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో కంది పంట సాగుకు 15 వేల క్వింటాళ్లకు గాను 26 వేల క్వింటాళ్ల విత్తనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి
- 15 వేల ఎకరాల్లో పెసర పంట సాగుకు 2,880 క్వింటాళ్లు అవసరం కాగా 3,110 క్వింటాళ్ల విత్తనాలు ఉన్నాయి.
- 50,000 ఎకరాల్లో వేరుసెనగ సాగుకు 19,285 క్వింటాళ్లకుగాను 25,052 క్వింటాళ్లున్నాయి
- పైన వివరించినవి మాత్రమే కాకుండా సోయాబీన్, ఇతర నూనెగింజలు, తృణధాన్యాలు, కూరగాయల లాంటి పంటలకు విత్తనాలు మరో 52 వేల క్వింటాళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
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