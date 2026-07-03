'పూర్వ' వైభవం చాటేలా : పాతబస్తీలోని ఆ 8 కమాన్ల పునరుద్ధరణ
చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం - రూ.11.86 కోట్లతో పాతబస్తీ కమాన్ల పునరుద్ధరణకు చర్యలు - రాజధానిలోని పలు కమాన్లు అభివృద్ధి చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయం
Published : July 3, 2026 at 12:00 PM IST
Historical Monuments In Hyderabad : హైదరాబాద్లో ఉన్న చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. పాతబస్తీలోని కమాన్ల పునరుద్ధరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న 8 కమాన్లను రూ.11.86 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయడానికి పరిపాలనా అనుమతి జారీ చేస్తూ పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి జయేశ్ రంజన్ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆయా పనులకు సంబంధించిన టెండర్లను వెంటనే పిలవాలని 'కుడా' (కులీ కుతుబ్ షాహీ పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ)కు ఆదేశాలిచ్చారు. జాబితాలోని ఆరు కమాన్లను రూ.2 కోట్లతో పునరుద్ధరించాలంటూ గతంలో ఇచ్చిన అనుమతులను రద్దు చేసి 'కుడా' ఇచ్చిన కొత్త ప్రతిపాదనకు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఆ పనుల కోసం హెచ్ఎండీఏ నిధులు వెచ్చించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
హైదరాబాద్కు నిజాం నవాబుల చిరునామా : నిజాం నవాబులు అద్భుతమైన భవన నిర్మాణాలకు, రాజ సౌధాలకు రాజధానిని చిరునామాగా మార్చారు. భవనాలు, కోటలతో పాటుగా వాటి ముందు నిర్మించిన ప్రవేశ ద్వారాలకు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇప్పటికే సర్దార్ మహల్, ముర్గిచౌక్ మహల్, కుర్షీద్జా దేవ్డీ, మొదలైన వారసత్వ కట్టడాల పునరుద్ధరణకు పనులను చేపట్టిన సర్కారు, నాటి వైభవానికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తున్న ప్రవేశ ద్వారాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పనులు ప్రారంభించింది.
రాణి విక్టోరియా జ్ఞాపకంగా కమాన్ : నాటి బ్రిటిష్ రాణి విక్టోరియా జ్ఞాపకంగా 1877లో రాణిగంజ్లో కమాన్ను నిర్మించారు. యాకుత్పురా - బడే బజార్ రోడ్డులో షేక్ ఫయాజ్ కమాన్ నుంచి చారిత్రక ఆలం ఊరేగింపులు జరిగేవి. అప్పుడు మార్కెట్ కమాన్పై సంగీత వాయిద్యాల గది ఉండేది. సాలార్జంగ్ నవాబుల నివాస సముదాయాల ప్రవేశ ద్వారాలను దివాన్ దేవ్డీ కమాన్లుగా పిలుస్తారు. డబీర్పురా కమాన్, హుస్సేనీ ఆలం కమాన్, సుల్తాన్ షాహీ ప్రాంతంలోని హస్మత్ గంజ్ కమాన్ను అభివృద్ధి చేయాలని సర్కార్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
|కమాన్ పేరు
|వ్యయం (రూ. కోట్లలో)
|రాణిగంజ్
|0.63
|షేక్ ఫయాజ్
|0.82
|చెత్తబజార్
|1.40
|దివాన్ దేవ్డీ - 1
|2.00
|డబీర్పుర
|1.14
|హుస్సేనీ ఆలం
|0.55
|దివాన్ దేవ్డీ - 2
|2.38
|హస్మత్గంజ్
|2.94
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