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'పూర్వ' వైభవం చాటేలా : పాతబస్తీలోని ఆ 8 కమాన్ల పునరుద్ధరణ

చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం - రూ.11.86 కోట్లతో పాతబస్తీ కమాన్ల పునరుద్ధరణకు చర్యలు - రాజధానిలోని పలు కమాన్​లు అభివృద్ధి చేయాలని సర్కార్​ నిర్ణయం

Historical Monuments In Hyderabad
Historical Monuments In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 3, 2026 at 12:00 PM IST

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Historical Monuments In Hyderabad : హైదరాబాద్​లో ఉన్న చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణకు ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. పాతబస్తీలోని కమాన్ల పునరుద్ధరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఉన్న 8 కమాన్లను రూ.11.86 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయడానికి పరిపాలనా అనుమతి జారీ చేస్తూ పురపాలక శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి జయేశ్ ​రంజన్​ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆయా పనులకు సంబంధించిన టెండర్లను వెంటనే పిలవాలని 'కుడా' (కులీ కుతుబ్​ షాహీ పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ)కు ఆదేశాలిచ్చారు. జాబితాలోని ఆరు కమాన్లను రూ.2 కోట్లతో పునరుద్ధరించాలంటూ గతంలో ఇచ్చిన అనుమతులను రద్దు చేసి 'కుడా' ఇచ్చిన కొత్త ప్రతిపాదనకు ప్రభుత్వం గ్రీన్​ సిగ్నల్​ ఇచ్చింది. ఆ పనుల కోసం హెచ్​ఎండీఏ నిధులు వెచ్చించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

హైదరాబాద్​కు నిజాం నవాబుల చిరునామా : నిజాం నవాబులు అద్భుతమైన భవన నిర్మాణాలకు, రాజ సౌధాలకు రాజధానిని చిరునామాగా మార్చారు. భవనాలు, కోటలతో పాటుగా వాటి ముందు నిర్మించిన ప్రవేశ ద్వారాలకు కూడా అంతే ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఇప్పటికే సర్దార్​ మహల్​, ముర్గిచౌక్​ మహల్, కుర్షీద్​జా దేవ్​డీ, మొదలైన వారసత్వ కట్టడాల పునరుద్ధరణకు పనులను చేపట్టిన సర్కారు, నాటి వైభవానికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తున్న ప్రవేశ ద్వారాల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పనులు ప్రారంభించింది.

Historical Monuments In Hyderabad
చెత్త బజార్ కమాన్ (Eenadu)

రాణి విక్టోరియా జ్ఞాపకంగా కమాన్​ : నాటి బ్రిటిష్ రాణి విక్టోరియా జ్ఞాపకంగా 1877లో రాణిగంజ్​లో కమాన్​ను నిర్మించారు. యాకుత్​పురా - బడే బజార్​ రోడ్డులో షేక్​ ఫయాజ్​ కమాన్ నుంచి చారిత్రక ఆలం ఊరేగింపులు జరిగేవి. అప్పుడు మార్కెట్ కమాన్​పై సంగీత వాయిద్యాల గది ఉండేది. సాలార్​జంగ్​ నవాబుల నివాస సముదాయాల ప్రవేశ ద్వారాలను దివాన్ దేవ్​డీ కమాన్​లుగా పిలుస్తారు. డబీర్​పురా కమాన్​, హుస్సేనీ ఆలం కమాన్​, సుల్తాన్​ షాహీ ప్రాంతంలోని హస్మత్​ గంజ్​ కమాన్​ను అభివృద్ధి చేయాలని సర్కార్​ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Historical Monuments In Hyderabad
దివాన్‌దేవ్‌డీలోని అలనాటి నిర్మాణం (Eenadu)
కమాన్​ పేరు వ్యయం (రూ. కోట్లలో)
రాణిగంజ్0.63
షేక్​ ఫయాజ్​0.82
చెత్తబజార్ 1.40
దివాన్​ దేవ్​డీ - 12.00
డబీర్​పుర1.14
హుస్సేనీ ఆలం0.55
దివాన్​ దేవ్​డీ - 22.38
హస్మత్​గంజ్ 2.94

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TAGGED:

చారిత్రక కట్టడాల పరిరక్షణ
HYDERABAD HISTORICAL PLACES
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