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భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి ఆక్రమణలపై ప్రభుత్వం చర్యలు - భూములు స్వాధీనం

తిరుపతిలోని మంగళం, చిగురువాడలోని భూములు స్వాధీనం - సర్వే నెంబర్ 47/1లో 5.1 ఎకరాల భూమిని, సర్వే నంబర్ 47/5లో 3.7 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం - భూముల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు

Government action on Bhumana Karunakar Reddy Frauds
Government action on Bhumana Karunakar Reddy Frauds (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 8:51 PM IST

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Government action on Bhumana Karunakar Reddy Frauds : వైఎస్సార్సీపీ నేత, టీటీడీ మాజీ మాజీ ఛైర్మన్​ భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి ఆక్రమణలపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. అందులో భాగంగా తిరుపతిలోని మంగళం, చిగురువాడలోని భూములు స్వాధీనం చేసుకుంది. సర్వే నెంబర్ 47/1లో 5.1 ఎకరాల భూమిని, సర్వే నంబర్ 47/5లో 3.7 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంది. ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించి భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి వరిపంట వేశారు. స్వాధీనం చేసుకున్న భూముల వద్ద ప్రభుత్వం హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేసింది.

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TAGGED:

BHUMANA KARUNAKARA REDDY
GOVERNMENT ON BHUMANA
భూమన కరుణాకర్‌రెడ్డి ఆక్రమణలు
BHUMANA LAND ENCROACHMENTS IN AP
BHUMANA KARUNAKAR REDDY FRAUDS

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