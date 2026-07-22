భూమన కరుణాకర్రెడ్డి ఆక్రమణలపై ప్రభుత్వం చర్యలు - భూములు స్వాధీనం
తిరుపతిలోని మంగళం, చిగురువాడలోని భూములు స్వాధీనం - సర్వే నెంబర్ 47/1లో 5.1 ఎకరాల భూమిని, సర్వే నంబర్ 47/5లో 3.7 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం - భూముల వద్ద హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు
Government action on Bhumana Karunakar Reddy Frauds (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 8:51 PM IST
Government action on Bhumana Karunakar Reddy Frauds : వైఎస్సార్సీపీ నేత, టీటీడీ మాజీ మాజీ ఛైర్మన్ భూమన కరుణాకర్రెడ్డి ఆక్రమణలపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. అందులో భాగంగా తిరుపతిలోని మంగళం, చిగురువాడలోని భూములు స్వాధీనం చేసుకుంది. సర్వే నెంబర్ 47/1లో 5.1 ఎకరాల భూమిని, సర్వే నంబర్ 47/5లో 3.7 ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకుంది. ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించి భూమన కరుణాకర్రెడ్డి వరిపంట వేశారు. స్వాధీనం చేసుకున్న భూముల వద్ద ప్రభుత్వం హెచ్చరిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేసింది.
'పరకామణి చోరీ' కేసులో భూమన విచారణ - ప్రశ్నలకు వింత సమాధానాలు