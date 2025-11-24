ETV Bharat / state

ఇకపై లైసెన్స్ ఉంటేనే ప్రచారం! - ఇష్టానుసారం హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీలు పెడతామంటే కుదరదు

త్వరలో అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌ పాలసీలో పలు సవరణలు - కొత్త మార్గదర్శకాలను జారీ చేయనున్న పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ

Government Action On Illegal Hoardings and Flexes in AP
Government Action On Illegal Hoardings and Flexes in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 10:07 AM IST

Government Action On Illegal Hoardings and Flexes in AP : ప్రధాన కూడళ్లు, ప్రదేశాల్లో అనుమతులు తీసుకోకుండా, పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఫీజు చెల్లించకుండా హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీలు పెడతామంటే ఇకపై కుదరదు. కచ్చితంగా లైసెన్సులు తీసుకుని నిర్దేశించిన ఫీజులు చెల్లించాల్సిందే. అలాంటి హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీలనే అనుమతిస్తారు. అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌ పాలసీలో ఈ మేరకు పలు సవరణలు చేసి కొత్త మార్గదర్శకాలను త్వరలో జారీ చేయనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన విధానాలను రాష్ట్ర మంత్రివర్గ ఆమోదం కోసం పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ప్రతిపాదిస్తోంది.

కోర్టుకు వెళ్లిన హోర్డింగ్‌లు ఏజెన్సీలు : నగరాలు, పట్టణాల్లో ఒక పద్ధతి, విధానం లేకుండా ఏర్పాటు చేస్తున్న హోర్డింగ్‌లు, ఫ్లెక్సీలపై హైకోర్టు ఇటీవల అభ్యంతరం తెలిపింది. అక్రమంగా పెట్టిన వాటిపై తీసుకున్న చర్యలను తెలియజేయాలని ఆదేశించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ చర్యలు చేపట్టింది. జీఎస్‌టీ అమలులోకి వచ్చాక హోర్డింగులపై ప్రకటనల పన్ను వసూళ్లు పలు చోట్ల నిలిచిపోయాయి. జీఎస్‌టీ చెల్లించాక మళ్లీ స్థానిక సంస్థలు పన్ను వసూలు చేయడంపై అభ్యంతరం తెలుపుతూ హోర్డింగ్‌లు పెట్టే పలు ఏజెన్సీలు కోర్టుకు వెళ్లాయి.

కొత్తగా ‘డిస్‌ప్లే డివైజెస్‌ ఫీజు’ : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకే విధానం తీసుకొచ్చే క్రమంలో పాలసీలో పలు సవరణలు తీసుకొస్తున్నారు. అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌ పన్ను స్థానంలో కొత్తగా ‘డిస్‌ప్లే డివైజెస్‌ ఫీజు’ అనే అంశాన్ని చేరుస్తున్నారు. దీనివల్ల జీఎస్‌టీ చెల్లిస్తున్నందున మళ్లీ పన్ను ఏంటన్న ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదని అధికారులు చెబుతున్నారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల నుంచి ప్రైవేట్‌ యాడ్‌ ఏజెన్సీలు విధిగా లైసెన్సులు తీసుకోవాలి. మూడేళ్లకోసారి లైసెన్సు పునరుద్ధరించుకోవాలి. లైసెన్సు ఉన్న ఏజెన్సీల ఆధ్వర్యంలోనే హోర్డింగ్‌లు, ఫ్లెక్సీలు పెట్టుకునేందుకు అనుమతి ఉంటుంది. వీటి పొడవు, వెడల్పు ఆధారంగా వసూలు చేస్తున్న ఫీజులూ పెరగనున్నాయి.

ఏటా రూ.200 కోట్లకు పైగా ఆదాయం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హోర్డింగులపై ఇప్పుడు ఏటా వస్తున్న రూ.100-150 కోట్ల ఆదాయం రూ.200 కోట్లకు పైగా పెరుగుతుందని అంచనా. వ్యక్తిగతంగా హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీలు పెట్టాలనుకునే వారికి కూడా పట్టణ స్థానిక సంస్థలు నిర్దేశించిన ఫీజులు వసూలు చేసి తాత్కాలిక అనుమతులు ఇస్తాయి. అనుమతులు తీసుకోకుండా పెట్టే హోర్డింగులు, ఫ్లెక్సీల నియంత్రణకు ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రానుంది. హోర్డింగుల ద్వారా ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగినా, ప్రమాదకరమైన ప్రాంతాల్లో పెట్టినా అలాంటి వాటిని గుర్తించి తొలగిస్తారు. నిరభ్యంతర ప్రాంతాల్లోనే వాటి ఏర్పాటుకు అనుమతిస్తారు.

హైకోర్టు గతంలోనే ప్రశ్నించింది : హోర్డింగ్‌లు, ఫ్లెక్సీలు, బోర్డుల ఏర్పాటుకు అనుమతిచ్చే విషయంలో నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంస్థలు, స్థానిక సంస్థలకు మార్గదర్శనం చేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా విధానాన్ని రూపొందించిందా? వర్షం, బలమైన గాలులు వీచినప్పుడు వాటి వల్ల ప్రమాదం జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను అందులో పొందుపరిచారా? రాష్ట్రంలో అధికారికంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రచార బోర్డులు, హోర్డింగ్‌లు, ఫ్లెక్సీలు ఎన్ని? అనధికారికంగా ఏర్పాటు చేసినవేన్ని, ఇలాంటి వాటిపై అందిన ఫిర్యాదులెన్ని, వాటిలో ఎన్నింటిని పరిష్కరించారు అని హైకోర్టు గతంలోనే ప్రశ్నించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వివరాలతో నివేదిక ఇవ్వాలని పురపాలక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శిని ఆదేశించింది.

అక్రమంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న హోర్డింగ్‌లు, బ్యానర్లను తొలగించడంలో అధికారులు విఫలమయ్యారంటూ డాక్టర్‌ అగరాల ఈశ్వర్‌రెడ్డి 2018లో హైకోర్టులో పిల్‌ వేశారు. ఇటీవల విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం నగరాలు, పట్టణాలు ఉన్నది విచ్చలవిడిగా హోర్డింగ్‌లు ఏర్పాటు చేయడానికి కాదని ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. వాటి వల్ల ప్రజల రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయని వెల్లడించింది. వీటిని నియంత్రించాలని పేర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే.

