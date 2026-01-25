మనసుకు ఆహ్లాదం - కనులకు ఆనందం - పర్యాటక ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేస్తే మరింత మేలు
కొండలు, సెలయేళ్లు, వన్యమృగాలతో తులతూగుతోన్న వికారాబాద్ - జిల్లా వ్యాప్తంగా వనరులున్నా అభివృద్ధికి నోచుకోని పర్యాటక ప్రాంతాలు - కార్యరూపం దాల్చని నాయకుల హామీలు - అయినా తగ్గని పర్యాటకుల తాకిడి
Published : January 25, 2026 at 5:50 PM IST
Tourism In Vikarabad District : వికారాబాద్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాలను పర్యాటక ప్రదేశాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నడుంబిగించింది. జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వసతులు లేనప్పటికీ పర్యాటకుల తాకిడి అధికంగానే ఉంది. ఈ సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతూనే వస్తోంది. జిల్లాలోని ప్రధాన ప్రాంతాలకు మన రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాలనుంచి కూడా నిత్యం పర్యాటకులు సందర్శిస్తూ ఉంటారు. వారాంతాలు సెలవుల్లో అయితే ఆ సంఖ్య అధికంగా ఉంటుంది. కాగా నేడు పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా జిల్లాలోని పర్యాటకంపై ప్రత్యేక కథనం మీకోసం.
పద్మనాభుడి సన్నిధి పచ్చందాల పెన్నిధి : వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రానికి అత్యంత సమీపంలో సుమారు ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో అనంతగిరి కొండలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాతంలోనే అనంత పద్మనాభ స్వామి కొలువుదీరిన ప్రాంతం ఉంది. ఇది హైదరాబాద్కు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. దీనితో పాటు 3,700 ఎకరాలకు పైగా అటవీ ప్రాంతం ఉంది. కొండల మధ్య పారే సెలయేర్లు, జంతువుల సంచారంతో ఈ ప్రాంతం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాతంలో రూ.2 కోట్లతో అర్బన్ పార్కు, రెండు వ్యూపాయింట్లు, జిప్లైన్ వంటివి అందుబాటులోనికి రానున్నాయి. దీనితో పాటు అటవీశాఖ కార్పొరేషన్ అభివృద్ధి కింద రూ.2 కోట్లతో నాలుగు కాటేజీలు త్వరలో అందుబాటులోనికి వస్తాయి.
ఇలా చేస్తే బాగు : అనంతగిరి ప్రాంతంలో పర్యాటకుల తాకిడి ఉన్నప్పటికీ వారికి సరైన సూచనలు అందించే వారు కరవయ్యారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ప్రాంతంలోని అటవీ ప్రాంత ప్రాధాన్యతను, ఇక్కడ వీచే గాలి, వివిధ ప్రాంతాల విశిష్ఠత చెప్పేందుకు గైడ్స్ను నియమించాలి. పారిశుద్ధ్య సమస్యలను పరిష్కరించాలి. అంటవీ ప్రాంతం కావడంతో జంతువులతో ప్రమాదాలు జరగవచ్చు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని రక్షణ కలిగిన వాహనాలలో అడవి అందాలని వీక్షించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి. పర్యాటక ప్రదేశాల్లో ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నిషేధించాలి. ప్లాస్టిక్ రహిత ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దడంమే కాకుండా అటవీ ప్రాంతాల్లో మద్యం తాగకుండా చూసుకోవాలి.
వెలుగొందుతున్న లఖ్నాపూర్ : చుట్టూ పచ్చని పొలాలు, నాట్యమయూరాలతో పరిగి మండలం లఖ్నాపూర్ వెలుగొందుతోంది. గతంలో రూ.6.81 కోట్లతో ఈ ప్రాతంలో మినీ ట్యాంక్బండ్ను నిర్మించాలని వినాయక ఘాట్, బోటింగ్ ప్లాట్ఫాం, బతుకమ్మఘాట్లను నిర్మించారు. కాగా ఇటీవల రాష్ట్ర టూరిజం శాఖ ఆధ్యవర్యంలో బోటింగ్ను ప్రారంభించారు. దీంతో ఈ ప్రాంతానికి పర్యాటకుల తాకిడి మరింతగా పెరిగింది. ఇక్కడ చిన్నారులు ఆడుకునేందుకు పార్కు, పెద్దలు కూర్చుకునేందుకు బల్లలు, తినుబండారాలు, శౌచాలయాలు, తాగునీటి వసతులు కల్పిస్తే మరింత మంది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
కార్యరూపం దాల్చని హామీలు : కోట్పల్లి అభివృద్ధికి రూ. 100 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు గతంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. కాగా అది ఇంకా అమలుకు నోచుకోలేదు. స్పీకర్ ప్రసాద్కుమార్ సైతం ఈ విషయంపై హమీ ఇచ్చినప్పటికీ అది కార్యరూపం దాల్చలేదు. ఈ ప్రాంతంలో కనీస సదుపాయాలు లేకపోవడంతో పర్యాటకులు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. వీటి కల్పనతో పాటు ప్రాంతాన్ని పరిశీలించేందుకు వాచ్ టవర్ను కూడా ఏర్పాటు చేయాలి. ఇక్కడ అర్బన్ పార్కుకు ప్రతిపాదించారు.
దట్టమైన అటవి ప్రాంతంలో : జిల్లాలోని పూడూరు మండల కేంద్రానికి మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో దామగుండం అటవీ ప్రాంతం ఉంది. ఇక్కడ అతి పురాతనమైన శ్రీరామలింగేశ్వరస్వామి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడి కోనేరులో అన్ని కాలాల్లోనూ నీరు సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అయితే దట్టమైన అటవి ప్రాంతం కావడంతో తలదాచుకునేందుకు షెడ్డు కూడా అందుబాటులో లేదు. దీనితో పాటు ఇక్కడ అడవిపందుల సంచారం కూడా ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. అయితే ఈ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం రోడ్డు నిర్మాణం జరుగుతోంది. దీంతో పర్యాటకుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.
