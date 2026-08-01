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'క్యూర్​' పరిధి ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకానికి వడివడిగా అడుగులు - రూ. 660 కోట్లతో టెండర్ల ప్రక్రియ

హైదరాబాద్ క్యూర్​ పరిధిలో ఎల్‌ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకానికి వడివడిగా అడుగులు - పది రోజుల్లోనే సుమారు 20వేల మంది దరఖాస్తు - రూ.660 కోట్లతో 16 టవర్ల నిర్మాణానికి హౌసింగ్ బోర్డు టెండర్లు

LIG Indiramma Housing Scheme Hyderabad
LIG Indiramma Housing Scheme Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 1, 2026 at 8:00 PM IST

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LIG Indiramma Housing Scheme Hyderabad : హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్ పరిధిలో ఎల్​ఐజీ ఇందిరమ్మ ఇండ్ల పథకానికి వడివడిగా అడుగులు పడుతున్నాయి. పది రోజుల్లోనే సుమారు 20 వేల మంది దరఖాస్తు చేశారు. చిరునామా ధ్రువీకరణ కోసం ఆధార్‌ ఇతర డాక్యుమెంట్లు కూడా అప్‌లోడ్ చేసేలా మీసేవ దరఖాస్తులో మార్పులు చేశారు. పది ప్యాకేజీల్లో సుమారు రూ. 660 కోట్లతో 16 టవర్ల నిర్మాణానికి హౌసింగ్ బోర్డు టెండర్ల ప్రక్రియ చేపట్టింది. దరఖాస్తులకు ఈనెల10 వరకు గడువు ఉన్న నేపథ్యంలో ఆశావాహుల నుంచి భారీ స్పందన ఉండొచ్చనని హౌసింగ్ బోర్డు అంచనా వేస్తోంది.

పది రోజుల్లోనే 20 వేల దరఖాస్తులు : క్యూర్ పరిధిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తెచ్చిన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి పది రోజుల్లోనే సుమారు 20 వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. హైదరాబాద్ కోర్ అర్బన్‌లోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 7 వేల 680 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి హౌసింగ్ బోర్డు కసరత్తు చేస్తోంది. తొలి విడత రాజేంద్రనగర్, మహేశ్వరం, శేరిలింగంపల్లి, ఇబ్రహీంపట్నం, మల్కాజిగిరి, నాంపల్లి , ఖైరతాబాద్, కార్వాన్, బహదూర్‌పురా, అంబర్‌పేట్, కూకట్‌పల్లి, మేడ్చల్ , కుత్బుల్లాపూర్, సనత్‌నగర్, సికింద్రాబాద్, కంటోన్మెంట్, మలక్‌పేట్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో జులై 21 నుంచి మీసేవ ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది.

కుటుంబానికి ఒక్కరు మాత్రమే దరఖాస్తు : ఈనెల 10 వరకు గడువు ఉన్నందున ఇకపై దరఖాస్తులు మరింత పెరగొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దరఖాస్తుతో పాటు రూ.10 వేల ఈఎండీని దరఖాస్తుదారులు చెల్లించాల్సి ఉంది. చిరునామా ధ్రువీకరణ కోసం ఆధార్‌ కాకుండా ఓటర్ ఐడీ, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, బ్యాంక్ పాస్‌బుక్‌ వంటి పత్రాలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు మీసేవ దరఖాస్తుల్లో మార్పులు చేశారు. ఫలితంగా స్వస్థలం చిరునామాతో ఆధార్ ఉన్న వారు ఇక్కడి ఓటర్ ఐడీ, బ్యాంక్ పాస్‌ బుక్ వంటి డాక్యుమెంట్లతో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. ఒక కుటుంబం నుంచి ఒకరు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.

ఈనెల 19 వరకు కాంట్రాక్టర్ల నుంచి బిడ్లు : ఈనెలాఖరు నాటికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్ల నిర్మాణం ప్రారంభించేందుకు హౌసింగ్ బోర్డు సన్నాహాలు చేస్తోంది. పది ప్యాకేజీల్లో హైదరాబాద్ జిల్లాలో 3 వేల 500, మేడ్చల్‌ జిల్లాలో 19 వందల 20, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 19 వందల 20 ఫ్లాట్ల నిర్మాణానికి టెండర్లు పిలిచింది. ఈనెల 19 వరకు కాంట్రాక్టర్ల నుంచి బిడ్లు స్వీకరించనుంది. పదంతస్తుల టవర్లలో ఒక్కో అంతస్తుకు 12 ఫ్లాట్ల చొప్పున 528 చదరపు అడుగుల్లో సింగిల్ బెడ్ రూమ్‌ ఫ్లాట్లు నిర్మించనున్నారు.

అద్దెకు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు : స్థలం, ఐదు లక్షల రూపాయల సబ్సిడీని ప్రభుత్వం ఇవ్వనుండగా సుమారు రూ. 6 లక్షలు లబ్ధిదారులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని 4 విడతల్లో చెల్లించాలి. కేటాయించిన ఎల్‌ఐజీ ఫ్లాటును పదేళ్లపాటు అమ్మడానికి లేదా అద్దెకు ఇవ్వడానికి వీల్లేదని హౌసింగ్‌బోర్డ్‌ షరతు విధించింది. ఫ్లాటును ప్రభుత్వమే ఉచితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇస్తుందని అవసరమైతే బ్యాంకు మార్టిగేజ్ చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. మొత్తం ఇళ్లలో మహిళలకు 30 శాతం, ఎస్సీలకు 14, ఎస్టీలకు 5, బీసీలకు 16, దివ్యాంగులకు 5. ప్రభుత్వ ఔట్ సోర్సింగ్, నాలుగో తరగతి ఉద్యోగులు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 10 శాతం రిజర్వ్ చేసినట్టు హౌసింగ్‌ బోర్డు తెలిపింది.

ఇళ్లు రాకుంటే నగదు వాపసు : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి దరఖాస్తు చేస్తే ఇతర పథకాల ప్రయోజనాలపై ప్రభావం పడుతుందన్న వదంతులను హౌసింగ్ బోర్డు తోసిపుచ్చింది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల దరఖాస్తులో పేర్కొనే వివరాలు ఇతర పథకాలకు ఉపయోగించబోమని స్పష్టంచేసింది. ఈఎండీగా చెల్లించే రూ. 10 వేలపై కూడా ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చింది. ఒకవేళ ఇళ్లు రాకపోతే రెండు రోజుల్లో రూ.10 వేలు తిరిగి ఇస్తామని తెలిపింది. ఇళ్లు కేటాయిస్తే లబ్దిదారుల వాటా నుంచి తగ్గిస్తామని వివరించింది. అన్ని వివరాలు చెప్పేందుకు ఎల్​ఐజీ ఇళ్ల పథకంపై ప్రత్యేక కాల్‌సెంటర్ కూడా ప్రాంరంభించింది. దరఖాస్తులపై ఎలాంటి అనుమానం ఉన్నా 040 24603573కు ఫోన్ చేసి నివృత్తి చేసుకోవచ్చని హౌసింగ్ బోర్డు తెలిపింది.

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