నకిలీ మద్యం నివారణకు మరిన్ని కఠిన చర్యలు - QR కోడ్ స్కాన్ చేశాకే అమ్మకాలు
రాష్ట్రంలో నకిలీ మద్యం నివారణకు మరిన్ని చర్యలు చేపట్టిన ప్రభుత్వం - ఇకపై క్యూఆర్ కోడ్ స్కానింగ్ చేశాకే మద్యం అమ్మేలా నిబంధన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 5:04 PM IST
Government Taken More Steps To Prevent Fake Liquor in AP : రాష్ట్రంలో నకిలీ మద్యం నివారణకు నిబంధనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరింత కఠిన తరం చేసింది. ఏపీ ఎక్సైజ్ సురక్షా యాప్లో స్కాన్ చేశాకే దుకాణ దారులు మద్యాన్ని విక్రయించాలని నిబంధన అమల్లోకి తెచ్చింది. ప్రతి దుకాణం, బార్ ముందు బోర్డులు పెట్టాలని నిర్దేశించింది. తనిఖీల వివరాల నమోదుకు రిజిస్టర్ ఏర్పాటు సహా అబ్కారీ శాఖ అధికారులు రోజూ సంతకం చేయాలనే నిబంధన అమల్లోకి తెచ్చింది. ప్రజల ఫిర్యాదుల స్వీకరణ, పరిష్కారం కోసం సరికొత్త కంట్రోల్ రూం, వాట్సప్ హెల్ప్ లైన్ను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది.
రాష్ట్రంలో నకిలీ మద్యం నివారణకు ఏపీ ఎక్సైజ్ సురక్షా యాప్ తీసుకువచ్చిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరిన్ని నిబంధనలు తీసుకువచ్చింది. మద్యం దుకాణాలు, బార్లలో నిజమైన, నాణ్యమైన మద్యం అమ్మకాలు జరిగేలా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. నకిలీ మద్యం నివారణకు పలు నిబంధనలు అమల్లోకి తెస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి ముఖేష్ కుమార్ మీనా పేరిట ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇకపై ప్రతి మద్యం బాటిల్ను క్యూర్ ఆర్ కోడ్ ద్వారా స్కానింగ్ చేశాకే దుకాణం, బార్ యజమానులు అమ్మాలని ప్రభుత్వం నిబంధన విధించింది. ఏపీ ఎక్సైజ్ సురక్షా యాప్ ద్వారా మద్యం బాటిల్పై ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ను తప్పనిసరిగా స్కాన్ చేయాలని నిబంధనల్లో తెలిపింది.
ప్రతి మందు దుకాణం ముందు బోర్డులు : ప్రతి దుకాణం, బార్ల వద్ద ప్రత్యేకంగా బోర్డులు ప్రదర్శించాలని తెలిపింది. "ఇక్కడ విక్రయించే మద్యం QR కోడ్ స్కానింగ్ ద్వారా నిజమైనది, నాణ్యమైనదని ధృవీకరించాం" అని బోర్డులు పెట్టాలని నిర్దేశించింది. వినియోగదారులకు విక్రయానికి ముందే, అమ్ముతున్న ప్రతి మద్యం బాటిల్ యొక్క ప్రామాణికతను ధృవీకరించాలని ఆదేశించింది.
మద్యం బాటిల్పై సీల్, మూత, హోలోగ్రామ్ స్ధితి, ప్రామాణికతను తనిఖీ చేయాలని స్పష్టం చేసింది. ప్రతి దుకాణం, బార్లో "డైలీ లిక్కర్ జెన్యూన్నెస్ వెరిఫికేషన్ రిజిష్టర్” అమలు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అమ్మిన మంద్యం బ్రాండ్లు, బ్యాచ్ నంబర్, రిజిష్టర్లో నమోదు చేయాలని తెలిపింది. QR తనిఖీ చేసిన సమయం, స్టాంప్, స్టేటస్ ఫలితాలను రిజిష్టర్లో నమోదు చేయాలని సూచించింది. ఏపీ ఎక్సైజ్ సురక్ష యాప్ డేటా ద్వారా ఆ వివరాలను రియల్-టైమ్ డేటాలో ప్రదర్శించాలని నిబంధనల్లో తెలిపింది.
రోజూ ర్యాండం విధానంలో తనిఖీలు : ఎక్సైజ్ సిబ్బంది ప్రతి రోజూ మద్యం దుకాణం, బార్లలో ర్యాండం విధానంలో తనిఖీలు చేయాలని తాజాగా ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. తనిఖీల వివరాలను దుకాణంలోని రిజిష్టర్లో నమోదు చేసి ఎక్సైజ్ అధికారి రోజూ సంతకం చేయాలని సూచించింది. మద్యం తయారీ డిపో నుంచి మద్యం స్టాక్ అందిన తర్వాత, ప్రతి షాప్, బార్లో ప్రతి సరుకులోని కనీసం 5% బాటిళ్లను స్కాన్ చేయాలని నిబంధన అమల్లోకి తెచ్చింది. బ్యాచ్ వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికెట్పై లైసెన్స్దారు సంతకం చేయాలని నిబంధనల్లో స్పష్టం చేసింది. సర్టిఫికెట్ను డైలీ లిక్కర్ జెన్యూన్నెస్ వెరిఫికేషన్ రిజిష్టర్లో నమోదు చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
నకిలీ మద్యం పట్టుబడితే లైసెన్సు రద్దు : తనిఖీల్లో నకిలీ మద్యం కనుక్కుంటే వెంటనే ఎక్సైజ్ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలని ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. అధికారి లేదా లైసెన్సు దారుడు నకిలీ మద్యం పై ఫిర్యాదు చేయకపోతే నకిలీ మద్యానికి సహకరించడం, నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లు గుర్తించాలని నిబంధనల్లో తెలిపారు. నకిలీ మద్యం పట్టుబడితే లైసెన్సు రద్దు చేయడం చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. నకిలీ మద్యంపై ప్రజలు ఫిర్యాదు చేసేందుకు 24 గంటలు పనిచేసే పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ తేవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. కంట్రోల్ రూం, వాట్సప్ హెల్ప్ లైన్లు ఏర్పాటు చేసి సమర్థంగా నిర్వహించాలని స్పష్టం చేసింది. ఫిర్యాదులను 24 గంటల్లోనే విచారణ పూర్తి చేసి నివేదిక సమర్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని అబ్కారీ శాఖ ఎండీ, ఏపీ బేవరేజెస్ కార్పోరేషన్కు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
మద్యం షాపుల ముందు లిక్కర్ చెకింగ్ డివైజ్లు : ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లా ఎమ్మెల్యేలతో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర సమావేశమయ్యారు. నకిలీ మద్యం కేసు, జిల్లాలో రాజా రాజకీయ పరిణామాలు, భవిష్యత్ కార్యాచరణ పై చర్చించారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రానికి అద్భుతమైన అభివృద్ధి రాబోతోందని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రాష్ట్రంలో అస్ధిరత తీసుకురావాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కుట్రలు అన్నీ కృష్ణా జిల్లా నుంచీ జరగడం దురదృష్టకరమని చెప్పారు. అన్ని మద్యం షాపుల ముందు లిక్కర్ చెకింగ్ డివైజ్ పెడుతున్నామని, సామాన్యుడు కూడా ఆ డివైజ్లలో చెక్ చేసుకోవచ్చన్నారు. సహజ మరణాలను కూడా లిక్కర్ మరణాలుగా చూపించాలని చూస్తున్నారని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురి చేయాలని చూస్తున్నారని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర ధ్వజమెత్తారు.
జగన్ జె బ్రాండ్స్ పెట్టి నకిలీ మద్యంతో దోపిడీ చేశాడని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మన్ కొనకళ్ల నారాయణ మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పథంలో నడిపిస్తుంటే వైఎస్సార్సీపీ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. జనార్ధన్ లాకప్లో ఉండగా జోగి రమేష్ పేరు చెపుతాడని ఎలా తెలుసని మైలవరం ఎంఎల్ఏ వసంత కృష్ణప్రసాద్ ప్రశ్నించారు.
బార్కోడ్ స్కాన్ చేస్తే మద్యం వివరాలు - ప్రతి సీసాకు సర్టిఫికేషన్
అడ్డంగా బుక్కై బుకాయింపు - నకిలీ మద్యం వ్యవహారంలో కర్త, కర్మ, క్రియ 'జోగి రమేష్'