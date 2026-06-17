కృష్ణలంక పీఎస్ ఘటనపై ప్రభుత్వం సీరియస్ - సమగ్ర విచారణకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
కృష్ణలంక ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం - ఉన్నతస్థాయి విచారణ జరిపి నిజాలు నిగ్గు తేల్చాలని డీజీపీకి ఆదేశం - సీఐ నాగరాజును సస్పెండ్ చేయాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 7:47 PM IST|
Updated : June 17, 2026 at 8:14 PM IST
Government Takes Krishnalanka PS Incident Seriously : రాష్ట్రంలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన రౌడీషీటర్ గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీరియస్గా తీసుకుంది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కృష్ణలంక పోలీసు స్టేషన్ పరిధిలో సాయికృష్ణ ఘటనపై సమగ్ర విచారణకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. దీనిపై సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారితో దర్యాప్తునకు సీఎం నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తప్పు తేలితే బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. గాదె సాయికృష్ణ ను లాకప్ లోనే కొట్టి చంపారని వస్తున్న ఆరోపణలపై ఉన్నత స్థాయి విచారణ జరిపి నిజాలు నిగ్గు తేల్చాలని డీజీపీని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. ఇప్పటికే సీఐ నాగరాజును వీఆర్కు పంపామని సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంకు డీజీపీ వివరణ ఇచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ సమావేశంలో కృష్ణలంక పీఎస్ ఘటనపై చర్చించారు. డీజీపీని పిలిపించి పవన్ ముందు సీఎం వివరణ తీసుకున్నారు.
దాదాపు గంటన్నర పాటు సచివాలయంలో చంద్రబాబు-పవన్ భేటీ అయ్యారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై ఇరువురి నేతల మధ్య చర్చ జరిగింది. సాయికృష్ణ అంశమూ చర్చకు రావటంతో డీజీపీ, విజయవాడ సీపీ, ఇంటెలిజెన్స్ ఏడీజీ ఇతర ఉన్నతాధికారులను తన కార్యాలయానికి పిలిపించి ఉన్నతస్థాయి విచారణకు సీఎం ఆదేశించారు.
పలు పాత కేసుల్లో నిందితుడిగా ఉన్న సాయికృష్ణ మార్కాపురంలో ఉండగా, విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీసులు వచ్చి తీసుకెళ్లారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. అనంతరం పోలీసులు తన కుమారుడిని హింసించి చంపేశారని, ఇది లాకప్ డెత్ అని, మృతదేహాన్ని దహనం చేసి ఆనవాళ్లు లేకుండా చేశారని కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు.
సాయికృష్ణ వివాదంపై స్పందించిన హైకోర్టు : మరోవైపు ఈ వివాదంపై స్పందించిన హైకోర్టు, సాయికృష్ణను కోర్టు ముందు హాజరుపరచాలని పోలీసులను ఆదేశించింది. అయితే గాదె సాయికృష్ణ ఆచూకీ ఇంకా లభ్యం కాలేదని పోలీసుల తరఫున న్యాయవాది కృష్ణప్రణీత్ హైకోర్టుకు నివేదించారు. వెతికేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశామని చెప్పారు. కోర్టు ముందు హాజరుపరిచేందుకు మరికొంత సమయం ఇవ్వాలని కోరారు. దాంతో విచారణ ఈ నెల 29కి వాయిదా వేస్తున్నట్లు హైకోర్టు ప్రకటించింది. ఈలోపు ఆచూకీ దొరికితే తమ ముందు హాజరుపరచాలని స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఆర్.రఘునందన్రావు, జస్టిస్ టీసీడీ శేఖర్తో కూడిన ధర్మాసనం సోమవారం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులిచ్చింది.
పోలీసుల తీరుపై కుటుంబసభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం : సాయికృష్ణ అదృశ్యం ఘటనపై బాధితుడి తల్లి గాదె విజయలక్ష్మి, మేనమామ నవరంగ్ పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. పోలీసు స్టేషన్లో తన కొడుకును విచక్షణారహితంగా కొట్టి, బాత్రూమ్లో పడేశారని, నాగరాజు అనే వ్యక్తి తన కొడుకును చంపేస్తానని బెదిరించాడని తల్లి విజయలక్ష్మి కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. తన కుమారుడు బతికుంటే అప్పగించాలని, లేదంటే కనీసం బూడిదైనా ఇవ్వాలని, ఈ ఘటనకు రాజకీయ రంగు పులమవద్దని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కాగా, కూటమి ప్రభుత్వం కోసం పనిచేసిన తమకు న్యాయం జరగడం లేదని, ప్రశ్నిస్తానన్న పవన్ కల్యాణ్ ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని మేనమామ నవరంగ్ ప్రశ్నించారు. ఈ కేసులో సీఐని కాపాడేందుకు అమ్మిశెట్టి వాసు అనే వ్యక్తి తమ ఇంటికి వచ్చి బేరసారాలు ఆడాడని ఆరోపించారు. ఈ ఘటనకు కారణమైన సీఐతో పాటు కానిస్టేబుళ్లు బాబురావు, అశోక్, సుబ్రహ్మణ్యం, డ్రైవర్లను వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని, ప్రభుత్వం ఈ కేసును సుమోటోగా స్వీకరించి తమ కుటుంబానికి పూర్తి న్యాయం చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు.
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