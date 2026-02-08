ప్రవాసాంధ్రులకు అండగా ఏపీ ప్రభుత్వం - సౌదీ అరేబియాలో మరణించిన వ్యక్తి కుటుంబానికి రూ.10లక్షల పరిహారం

ETV Bharat / state

Government Support to Telugu People Through APNRTS
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 3:35 PM IST

Government Support to Telugu People Through APNRTS : ప్రవాసాంధ్రులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. సౌదీ అరేబియాలో రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన ఏపీకి చెందిన ఓ వ్యక్తి కుటుంబానికి “ప్రవాసాంధ్ర భరోసా” ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.10లక్షల బీమా పరిహారం అందజేసింది. ప్రవాసాంధ్రులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని రాష్ట్ర ఎంఎస్ఎంఈ(MSME), సెర్ప్(SERP), ఎన్నారైల సాధికారిత, సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ వెల్లడించారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ రెసిడెంట్ తెలుగు సొసైటీ(APNRTS) ద్వారా ఎన్ఆర్ఐల సంక్షేమం, భద్రత, అభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తామని తాడేపల్లిలోని ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే ప్రవాసాంధ్రులు ఏపీఎన్ఆర్టీఎస్ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

ప్రవాసాంధ్ర భరోసా పథకంలో నమోదు : సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మరణించిన శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా దుత్తలూరు మండలం నర్రవాడ గ్రామానికి చెందిన భవనాసి సత్యబాబు కుటుంబానికి “ప్రవాసాంధ్ర భరోసా బీమా పథకం” కింద రూ.10లక్షల పరిహారాన్ని కొండపల్లి శ్రీనివాస్ చేతుల మీదుగా అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొండపల్లి మాట్లాడుతూ, సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నాన్ రెసిడెంట్ తెలుగు సొసైటీ (APNRTS) వివిధ దేశాలకు వలస వెళ్లిన ప్రవాసాంధ్రులకు అన్నివిధాల సహకారం అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

ఉపాధి మరియు ఉన్నత విద్యాభ్యాసం నిమిత్తం వలస వెళ్లి విదేశాల్లో ఉంటున్న తెలుగువారందరూ ప్రవాసాంధ్ర భరోసా పథకంలో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నారు. దీంతో అనుకోని ఘటనలు చోటు చేసుకున్నప్పుడు వారి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం భరోసాగా ఉంటుందని కొండపల్లి శ్రీనివాస్ సూచించారు.

ఉద్యోగ నిమిత్తం సౌదీ అరేబియాకు వలస : వివరాల్లోకి వెళ్తే, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని నర్రవాడ గ్రామానికి చెందిన భవనాసి సత్యబాబు 2014వ సంవత్సరంలో ఉద్యోగ నిమిత్తం సౌదీ అరేబియాకు వలస వెళ్లారు. KEC ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ కంపెనీలో కన్‌స్ట్రక్షన్ మేనేజర్​గా పనిచేస్తూ సౌదీ అరేబియాలోని APNRTS కో-ఆర్డినేటర్స్ సహాయంతో ప్రవాసాంధ్ర భరోసా బీమా పథకం నందు నమోదు చేసుకున్నారు.

2024 ఏప్రిల్ 5న దురదృష్టవశాత్తు రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలపాలై మరణించారు. ఆయనకు భార్య, రెండేళ్ల కుమారుడు ఉన్నారు. కుటుంబసభ్యులు ప్రవాసాంధ్ర భరోసా బీమా ప్రయోజనాలను పొందడానికి సహాయం కోసం ఏపీఎన్ఆర్టీ 24/7 హెల్ప్ ‌లైన్​ను సంప్రదించగా వారి అభ్యర్ధనను స్వీకరించిన APNRTS అధికారులు సకాలంలో స్పందించి సంబధిత పత్రాలను సమాచారాన్ని సేకరించి న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీకి సమర్పించారు. అంతేకాకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ప్రతినిథులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ బీమా క్లెయిమ్ త్వరగా సెటిల్ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకున్నారు.

న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ 2025 జులై 8వ తేదీన రూ.10,00,000/- క్లెయిమ్​ను ఆమోదించి, APNRTS ద్వారా పాలసీదారుని భార్య (నామినీ/ బెనిఫిషరీ)కి అందజేశారు. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో కీలకపాత్ర పోషించిన APNRTS మరియు న్యూ ఇండియా అస్యురెన్స్ కంపెనీకి మృతుని కుటుంబ సభ్యులు కృతఙ్ఞతలు తెలిపారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

