గుట్టలుగా 'రెవెన్యూ' అర్జీలు - పరిష్కారానికి నెలలు, ఏళ్లు!

క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది తీరుతో రైతులకు వెతలు - మితిమీరిన రాజకీయ జోక్యమూ మరో కారణం - రెవెన్యూ మంత్రి దృష్టి పెట్టేది ఇంకెప్పుడు?

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 2:14 PM IST

Pending Petitions in Revenue Department : రేషన్‌ కార్డు మొదలు కుల, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రాలు, ఇంటి జాగా, వ్యవసాయ భూమి, పరిశ్రమలకు స్థల కేటాయింపులు వంటి అనేక ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులకు సామాన్యులైనా, పారిశ్రామికవేత్తలైనా రెవెన్యూ కార్యాలయాల తలుపు తట్టాల్సిందే. కానీ, అక్కడ నెలకొన్న నిర్లిప్తత, అవినీతి, రాజకీయ జోక్యం జనాలను ముప్పుతిప్పులు పెడుతున్నాయి. కుప్పలుతెప్పలుగా పేరుకుపోయిన పెండింగ్‌ దరఖాస్తులకు ఓ తార్కిక ముగింపునిచ్చే దిక్కులేకుండా పోయింది. ప్రభుత్వానికి వచ్చే మొత్తం ఫిర్యాదుల్లో 70 శాతానికి పైగా రెవెన్యూకు సంబంధించినవే ఉంటున్నాయి. వాటిలో రికార్డ్‌ ఆఫ్‌ రైట్స్‌(ఆర్‌ఓఆర్‌), రీసర్వే, నిషేధ భూముల వివాదాలే అధికం.

80 శాతానికి పైగా పాత దరఖాస్తులనే మళ్లీమళ్లీ సమర్పిస్తున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తీసుకున్న అడ్డగోలు నిర్ణయాలే వీటికి మూలకారణం. అప్పట్లో అధికార యంత్రాంగంలో కొరవడిన జవాబుదారీతనం, పెచ్చుమీరిన రాజకీయ జోక్యం, అవినీతి భూవివాదాలకు కారణం కాగా, నేటికీ వాటికి పరిష్కారం దొరక్కపోవడం సామాన్యులను వేధిస్తోంది. ఆటో మ్యుటేషన్, వెబ్‌లాండ్, మనమిత్ర లాంటి ఎన్నో సంస్కరణలు చేశామని ప్రభుత్వం చెబుతున్నా, క్షేత్రస్థాయిలో ఫలితాలివ్వడం లేదు. అందుకే రెవెన్యూ శాఖను ప్రక్షాళన చేయాల్సిందేనని సీఎం చంద్రబాబు పదేపదే చెబుతున్నారు.

ఒకే సమస్యపై మళ్లీమళ్లీ అర్జీలు : రెవెన్యూలో 48 శాతానికి పైగా ఇబ్బందులకు అందులోని సంక్లిష్ట విధానాలే కారణం. ఎక్కడ అర్జీ ఇచ్చినా, సమస్య ఎక్కడుందో తిరిగి అక్కడికే పంపిస్తున్నారు. అదే అధికారులు మళ్లీ సాకులు చెప్పి ఆ అర్జీలను పక్కన పడేస్తున్నారు. అందుకే ఒకే సమస్యపై మళ్లీమళ్లీ అర్జీలు వస్తున్నాయి. గ్రీవెన్స్‌ రీఓపెన్‌ చేయొచ్చంటున్నా, ఫలితం లేదు. 2024 జూన్‌ నుంచి రాష్ట్రంలో 5.20 లక్షల దరఖాస్తులు రాగా, 90% పరిష్కరించినట్లు చూపిస్తున్నారు. నిజానికి వాటిలో పరిష్కరించినవి 20 శాతానికి మించవు. ఉదాహరణకు, అ, ఆ, ఇతరులు, అన్‌క్లెయిమ్డ్‌ తదితర పేర్లలో ఒక్కో గ్రామంలో వందల కొద్దీ ఎకరాలున్నాయి. రీసర్వే చేసినా ఇవి కొలిక్కి రాలేదు. పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు, ధ్రువపత్రాలకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసినా, మళ్లీ వాటిని తీసుకెళ్లి తహసీల్దారు కార్యాలయంలో ఇచ్చి, వ్యక్తిగతంగా కలిస్తేనే పని జరుగుతుంది.

ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు : గ్రామ, మండల స్థాయిలోని కొందరు రెవెన్యూ సిబ్బందికి సాంకేతికతపై అవగాహన లేదు. కొందరు కార్యదర్శులైతే సంతకం మినహా పత్రాలు రాయలేరు. వీరికి సామర్థ్య పెంపుపై శిక్షణ లేదు. రెవెన్యూలో పనిచేసే వీఆర్వోలు, సర్వేయర్లు ఎంపీడీవోల పర్యవేక్షణలోని సచివాలయాల్లో ఉంటున్నారు. దీంతో సమన్వయం లోపిస్తోంది. అర్జీల పరిష్కారంపై ఆర్డీవో, జేసీ, కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణ లోపిస్తోంది. ఉన్నతాధికారులు గ్రామాలకు వెళ్లినప్పుడు అర్జీదారుల్ని కలిసి సమస్య ఎక్కడుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం లేదు. జిల్లాల పునర్విభజన తర్వాత అధికారుల పరిధి తగ్గింది. వీరు రోజుకు రెండు గ్రామాల్లో పరిశీలించినా, పదేపదే వచ్చే అర్జీలు తగ్గుతాయి. గతంలో జన్మభూమి నిర్వహించినప్పుడు గ్రామసభల్లో ప్రజల ఫిర్యాదులపై యంత్రాంగానికి జవాబుదారీతనం ఉండేది. వాటిని పరిష్కరించకపోతే తదుపరి గ్రామసభలో ప్రశ్నిస్తారన్న ఆలోచనతో వెంటనే స్పందించేవారు. ఇప్పుడా పరిస్థితి లేదు.

పెచ్చుమీరిన రాజకీయ జోక్యం : ఐదారేళ్లుగా రెవెన్యూలో రాజకీయ జోక్యం పెచ్చుమీరింది. తమకు తెలియకుండా పట్టాదారు పాసుపుస్తకం, మ్యుటేషన్, రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయొద్దంటూ కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, స్థానిక నేతలు అధికారులకు ఆదేశాలిస్తున్నారు. అదే అదనుగా అధికారులు భారీగా వసూళ్లకు దిగుతున్నారు. తీవ్ర అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోకుండా ప్రజాప్రతినిధులే కాపాడుతున్నారు. కొందరు సబ్‌రిజిస్ట్రార్ల అవినీతికి కూడా నేతల మద్దతు పుష్కలంగా లభిస్తోంది.

రెవెన్యూ మంత్రి రంగంలోకి దిగితేనే : రెవెన్యూలో సమస్యల పరిష్కారంపై మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్‌ మీనమేషాలు లెక్కిస్తున్నారన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఆర్‌ఓఆర్, రీసర్వే, ఫ్రీహోల్డ్‌ తదితర సమస్యలపై క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి రైతులతో మాట్లాడితే వాటి తీవ్రత తెలిసే అవకాశముంది. ఒకే సమస్యపై పదేపదే ఎందుకు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు? వాటికి పరిష్కారమేంటన్నది యోచించవచ్చు. రెవెన్యూ డివిజన్ల వారీగా సమీక్షించొచ్చు. ఇవేవీ లేకపోవడంతో జిల్లాల్లో యంత్రాంగం మొక్కుబడిగా వ్యవహరిస్తోంది.

ఊరికో సర్వేయర్‌ ఉన్నా ఉపయోగమేమి? : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో చేసిన రీసర్వే ఇప్పటికీ పీటముడే. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక గ్రామసభలు నిర్వహించగా, 2.59 లక్షల ఫిర్యాదులొచ్చాయి. వాటికి పరిష్కారం మాత్రం దొరకలేదు. జాయింట్‌ ఎల్‌పీఎం, భూమి విస్తీర్ణం తగ్గిందన్న ఫిర్యాదులపై అధికారులు స్పందించడానికి ఏళ్లు పడుతోంది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా చినమామిడిపల్లిలో ఏకంగా 850 ఎకరాల భూమి రెవెన్యూ రికార్డుల్లో గల్లంతైంది. రీసర్వే చేసిన గ్రామాల్లో పంపిణీకి కొత్త పాసుపుస్తకాలు ముద్రించగా, కొన్నిచోట్ల చనిపోయిన రైతుల పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. సబ్‌డివిజన్, విస్తీర్ణం, పేర్లలోనూ తప్పులున్నాయి. సొంత పార్టీ నేతల, కార్యకర్తల రాజకీయ ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా గత వైకాపా ప్రభుత్వం ఫ్రీహోల్డ్‌ నిబంధన తెచ్చింది. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5.75 లక్షల ఎకరాల్లో అక్రమాలు జరిగాయి. కొన్నిచోట్ల రైతుల సొంత భూములను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారు. వాటికి రిజిస్ట్రేషన్లు ఆగిపోవడంతో చిన్న రైతులు క్రయవిక్రయాలకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

