మదనపల్లె రెవెన్యూ దస్త్రాల దహనం కేసు - 6 వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశం

మదనపల్లె రెవెన్యూ దస్త్రాల దహనం కేసు విచారణాధికారిగా జేసీ ఆదర్శ్‌ రాజేంద్రన్‌ - ఆరు వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశించిన రెవెన్యూశాఖ - అప్పటి ఆర్డీవో హరిప్రసాద్‌పై సస్పెన్షన్‌ ఎత్తివేత

Madanapalle Files Burning Case Updates
Madanapalle Files Burning Case Updates (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 10, 2026 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Madanapalle Files Burning Case Updates : సంచలనం సృష్టించిన మదనపల్లె రెవెన్యూ దస్త్రాల దహనం కేసు విచారణను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముమ్మరం చేసింది. కేసు విచారణ అధికారిగా జేసీ ఆదర్శ్​ను నియమించింది. ఆరు వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని రెవెన్యూ శాఖను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఇదే సమయంలో అప్పటి ఆర్డీవో హరిప్రసాద్​పై సస్పెన్షన్​ను ఎత్తి వేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

మదనపల్లె సబ్ కలెక్టరేట్​లో రెవెన్యూ దస్త్రాల దహనం కేసులో నిందితులను కటకటాల వెనక్కి పంపడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విచారణ వేగవంతం చేసింది. ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే సీఐడీ విచారణకు ఆదేశించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ఆధారాలను సేకరించింది. రెవెన్యూ దస్త్రాల దహనం ఘటన జరిగిన వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీఐడీ విచారణకు ఆదేశించగా ఘటనకు కారకులైన కీలక నిందితుల ప్రమేయాన్ని గుర్తించింది. ఉద్దేశపూర్వకంగానే రెవెన్యూ రికార్డులు దహనం చేశారని అందులో వైఎస్సార్సీపీ సీనియర్ నేత మాజీ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అనుచరుల ప్రమేయం ఉన్నట్లు సీఐడీ పోలీసులు ఇప్పటికే గుర్తించారు.

నిబంధనలకు విరుద్దంగా : డీపట్టా, ఫ్రీహోల్డ్ భూములు, క్రమబద్దీకరణకు సంబంధించిన ఆధారాలు ధ్వంసం చేసేందుకే వైఎస్సార్సీపీ నేత పెద్ది రెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పీఏ ముని తుకారం, సన్నిహితుడు మాధవరెడ్డి కలసి సీనియర్ అసిస్టెంట్ గౌతమ్ తేజ సాయంతో దస్త్రాలకు నిప్పు అంటించినట్లు సీఐడీ దర్యాప్తులో తేలింది.పెద్ది రెడ్డి, ఆయన అనుచరుల మధ్య ఫోన్ కాల్స్ వివరాలతో ఆధారాలు సైతం సంపాదించింది.

ఈ కేసులో ఆర్డీవో మురళిని సీఐడీ విచారించింది. నిబంధనలకు విరుద్దంగా సుమారు 22 వేల ఎకరాలకు పైగా భూముల్ని ఆయన ఫ్రీ హోల్డ్ చేసినట్లు వెల్లడైంది. వాటికి సంబంధించి ఆధారాలను నాశనం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే గౌతమ్ తేజ, మాధవరెడ్డి, తుకారంతో కలసి నిప్పు పెట్టినట్లు తేల్చింది. ఈ కేసులో ఆర్డీవో మురళి, సీనియర్ అసిస్టెంట్ గౌతమ్ తేజలను సీఐడీ ఇప్పటికే అరెస్టు చేసింది.

ఆరు వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని ఆదేశం : ఈ కేసులో సమగ్ర విచారణ జరిపేందుకు ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు తీసుకుంది. విచారణ అధికారిగా అన్నమయ్య జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ ఆదర్శ్ రాజేంద్రన్​ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ కేసులో అప్పటి ఆర్డీవో హరిప్రసాద్, పూర్వ ఆర్డీవో మురళి, సీనియర్ అసిస్టెంట్ గౌతమ్ తేజ నాయుడిపై నమోదైన అభియోగాలపై విచారణ జరిపించి, ఆరు వారాల్లో నివేదిక ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇదే కేసులో అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న పూర్వ ఆర్డీవో హరిప్రసాద్​పై సస్పెన్షన్ ఎత్తి వేస్తూ మరో ఉత్తర్వు ఇచ్చారు.

డీ పట్టా, 22-ఎ సంబంధించిన దస్త్రాలు : 2024 జూలై 21న మదనపల్లె సబ్ కలెక్టరేట్​లో కీలక దస్త్రాలు దహనమయ్యాయి. చుక్కల భూములు, డీ పట్టా, 22-ఎ సంబంధించిన దస్త్రాలు కాలిపోయాయి. భూ వ్యవహారాలకు సంబంధించి అవినీతి, కార్యాలయ సిబ్బందిపై పర్యవేక్షణ లేకపోవడం, నేరపూరిత నిర్లక్ష్యం తదితర కారణాలతో అప్పటి ఆర్డీవో హరిప్రసాద్, పూర్వ ఆర్డీవో మురళి, సీనియర్ అసిస్టెంట్ గౌతమ్ తేజ్​లను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది.

దగ్దమైన ఫైళ్ల వ్యవహారంలో తనకు సంబంధం లేదని ఉద్దేశపూర్వక రికార్డుల దహనానికి తాను బాధ్యున్ని కాదని హరిప్రసాద్ వివరణ ఇచ్చారు. పరిశీలించిన ప్రభుత్వం ఆయనపై సస్పెన్షన్ ఎత్తి వేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. క్రమశిక్షణ చర్యలకు సంబంధించి విచారణకు భంగం కలగకూడదని ఉత్తర్వుల్లో తెలిపింది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

