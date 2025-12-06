ETV Bharat / state

కుక్క కాట్లు అడ్డుకట్టకు చర్యలు - ప్రత్యేక షెల్టర్లకు నిర్ణయం

నగరపాలక సంస్థల్లో విధిగా కేంద్రాల ఏర్పాటు - 100% శునకాలకు సంతాన నియంత్రణ శస్త్రచికిత్సలు

Governments Special Activity with the Supreme Court on Stray Dogs
Governments Special Activity with the Supreme Court on Stray Dogs (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 5:27 PM IST

Governments Special Activity with the Supreme Court on Stray Dogs: దేశంలో ఏదొక ఒకచోట వీధి కుక్కల దాడులో చిన్నారులు మృతి చెందడం, పెద్దలకు గాయాలు కావడం వంటి ఘటనలు నిత్యం చూస్తునే ఉన్నాం. జనాలపైకి దూకుడగా వెళ్లి వారిపై దాడి చేసి కరిచే వీధి కుక్కలను నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. అలాంటి వాటిని గుర్తించి వాటిని ప్రత్యేక షెల్టర్లలో పెట్టాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకుగాను నగరపాలక సంస్థల్లో దశల వారీగా డేంజరస్‌ యానిమల్‌ పౌండ్లు ఏర్పాటు చేయాలని కమిషనర్లను ఆదేశించింది.

రాష్ట్రంలో 123 పుర, నగరపాలక సంస్థల్లో, నగర పంచాయతీల్లో 5.15 లక్షల వీధి కుక్కలు ఉన్నాయి. వీటిలో 10 నుంచి 15% మేర దూకుడుగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు అంచనా. చిన్నారులపై దాడి చేస్తున్నవి, రోడ్లపై వెళ్లే వారిని గాయపరిస్తున్నాయని ఇవేనని అధికారులు గుర్తించారు. వీటిని ప్రత్యేక షెల్టర్లలో పెట్టాలని నిర్ణయించారు. వీటికి సంబంధించి సంరక్షణ చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా కుక్క కాట్లు నిరోధించవచ్చని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. వీధికుక్కల దాడుల నియంత్రణ నుంచి ప్రజలను కాపాడేందుకు నగరపాలక సంస్థల్లో విధిగా షెల్టర్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించింది.

కట్టడికి ప్రత్యేక చర్యలు: శునకాలకు క్లస్టర్ల వారీగా సంతాన నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు, రేబిస్‌ టీకాలు 100% వేయించాలని పేర్కొంది. వీధి కుక్కల దాడిలో దేశంలో ఏదో ఒక చోట చిన్నారులు మృతి చెందడం, పెద్దలకు గాయాలు కావడం వంటి ఘటనలు చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ నేపథ్యంలోనే జనసమ్మర్ద ప్రాంతాల నుంచి వాటిని తరలించాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు రాష్ట్రాలను ఆదేశించింది. దాంతో ప్రభుత్వం కార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ప్రత్యేకించి చిన్నారులపై దాడి చేయడం, వాహనాలపై వెళ్లే వారిని వెంబడించి మరి కుక్కలు గాయపరుస్తున్నాయి.

వీటి కట్టడికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించింది. శునకాలకు సంతాన నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు, రేబిస్‌ టీకాలు వేయించేందుకు ప్రస్తుతం ఉన్న 45 కేంద్రాలను క్లస్టర్ల వారీగా వినియోగించుకోనున్నారు. ఒక్కో సెంటర్‌కు చుట్టూ ఉన్న రెండు, మూడు పట్టణాల్లో శునకాలను తీసుకొచ్చి శస్త్ర చికిత్సలు చేయిస్తారు.

ఒక్కో శునకానికి రూ.1,500 ఖర్చు: కుక్కలను వీధుల్లో పట్టుకుని సెంటర్లకు తీసుకువస్తారు. అక్కడ వాటికి శస్త్ర చికిత్స, రేబిస్‌ టీకా, ఇతర సంరక్షణ చర్యలు చేపడతారు. అందుకుగానూ ఒక్కో దానిపై రూ.1,500 చొప్పున ఖర్చు చేయాలని పురపాలక శాఖ నిర్ణయించింది. క్లస్టర్‌ సెంటర్లకు తీసుకెళ్లే వాటిపై అదనంగా మరో రూ.100 ఖర్చు చేయనున్నారు. జంతు సంక్షేమ సంస్థలు సెంటర్లను పశుసంవర్ధక శాఖ గుర్తించింది. వీధి కుక్కల నిర్వహణ బాధ్యతలు అవే చూడనున్నాయి.

శునకాల నుంచి రక్షణకు చిన్నారులు స్వీయ జాగ్రత్తలు తీసుకునేలా పాఠశాలలు, అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. పిల్లల తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులతోను కూడా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేస్తారు.

కమిషనర్లకు రోజువారీ, వారాంతపు లక్ష్యాలు: సమస్యాత్మక శునకాలను గుర్తించి ప్రత్యేక షెల్టర్లకు తరలించడం, సంతాన నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు, రేబిస్‌ టీకాలు వేయించడం పై కమిషనర్లకు ప్రభుత్వం రోజువారీ, వారాంతపు లక్ష్యాలు నిర్దేశించింది. ఆ మేరకు గడువులోగా లక్ష్యాలు పూర్తి చేయాలని వారిని ఆదేశించింది. శునకాల నియంత్రణ కార్యక్రమాలపై పర్యవేక్షణకు పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల వారీగా ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. అధికారులతో పాటు ప్రజాప్రతినిధులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధుల భాగస్వామ్యంతో కమిటీలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

