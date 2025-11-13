ETV Bharat / state

ఏపీలో పెట్టుబడుల పండుగ - ఒకే రోజు 35 Mouలు, రూ.3.65 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు

విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సుకు ముందు రోజే 35 సంస్థలతో ప్రభుత్వం ఎంవోయూలు - మొత్తం రూ.3.65 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు - పెట్టుబడుల ద్వారా 1.26 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు

Government Mous with 35 Organizations in AP : విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సు కంటే ముందుగానే ఏపీ ప్రభుత్వం వివిధ కంపెనీలతో ఎంవోయూలు చేసుకుంటోంది. గత ప్రభుత్వంలో రాష్ట్రం నుంచి వెళ్లిపోయిన పరిశ్రమలు తిరిగి ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేస్తున్నాయని మంత్రి లోకేశ్‌ ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో రాష్ట్రప్రభుత్వం ఇవాళ మొత్తంగా 35 ఒప్పందాలు చేసుకుంటుంది. 3లక్షల 65వేల 304 కోట్లు విలువ చేసే పెట్టుబడులు ద్వారా లక్షా 26వేల 471మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి. 5 రంగాలకు సంబంధించి 35 ఒప్పందాలు ఉండనున్నాయి.

సీఆర్​డీఏ 8, ఇంధన రంగం 7, ఫుడ్ ప్రాసెస్సింగ్ 4, ఐఅండ్ఐ- ఏపీఎంబీ 3, పరిశ్రమల శాఖలో 13 చొప్పున ఒప్పందాలు చేసుకోనున్నారు. అందులో భాగంగా రూ.62 వేల కోట్లతో రెన్యూ పవర్ సంస్థ ఏర్పాటుకు ఎంవోయూ చేసుకున్నారు. రూ.19 వేల కోట్లతో ఈజౌల్‌ సంస్థ ఏర్పాటుకు ఎంవోయూ కుదిరింది. రూ.2 వేల కోట్లతో కోరమాండల్ పరిశ్రమ, రూ.15 వేల కోట్లతో హీరో ఫ్యూచర్ ఎనర్జీ సంస్థ, రూ.1500 కోట్లతో జూల్‌ పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ఎంవోయూ కుదుర్చుకున్నారు.

రెన్యూ పవర్​తో రూ.82వేల కోట్ల పెట్టుబడులు : ఇంధనరంగంలో రెన్యూ పవర్‌ సంస్థ రూ.82వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టేందుకు సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌ సమక్షంలో ఎంవోయూలు కుదుర్చుకుంది. ఈడీబీతో రూ.60 వేల కోట్ల విలువైన నాలుగు ఎంఓయూలను రెన్యూ పవర్ సంస్థ ప్రతినిధులు కుదుర్చుకున్నారు. ఇవి కాకుండా గతంలోనే రూ. 22 వేల కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రెన్యూ పవర్ సంస్థ ముందుకొచ్చింది. పునరుత్పాదక శక్తి, సోలార్ తయారీ, బ్యాటరీ స్టోరేజ్, పంప్డ్ హైడ్రో, గ్రీన్ అమ్మోనియా రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్నట్టు రెన్యూ పవర్ సంస్థ తెలిపింది.

ఒప్పందంలో భాగంగా 6 జీడబ్ల్యూ పీవీ ఇం‌గోట్-వేఫర్ ప్లాంట్, 2 జీడబ్ల్యూ పంప్డ్ హైడ్రో ప్రాజెక్ట్, 300 కేటీపీఏ గ్రీన్ అమ్మోనియా సౌకర్యం, విండ్, సోలార్, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ వంటి వాటిల్లో 5 జీడబ్ల్యూ హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయనుంది. తాజా ఎంఓయూల ద్వారా 10 వేలకు పైగా ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. ఇప్పటికే దేశంలోని అతిపెద్ద హైబ్రిడ్ పునరుత్పాదక శక్తి ప్రాజెక్టును అనంతపురం జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసేందుకు రెన్యూ పవర్ అంగీకారం తెలిపింది.

పెట్టుబడులకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ గేట్ వే : విశాఖలో సీఐఐ సదస్సు సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, పెట్టుబడులతో భారత్‌లోకి ప్రవేశించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ గేట్‌ వేలా ఉంటుందని తెలిపారు. ప్రోత్సాహకాలు, వేగంగా అనుమతులు ఇవ్వడంలో ఏపీని ఎవరూ అందుకోలేరన్నారు. పెట్టుబడులతో ముందుకొస్తే ఎస్కార్ట్‌ అధికారిని నియమించి పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసేలా సహకరిస్తామని పారిశ్రామికవేత్తలకు హామీ ఇచ్చారు.

విశాఖలో జరిగిన ఇండియా - యూరోప్‌ బిజినెస్ రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబుతోపాటు అర్మేనియా ఆర్థిక వ్యవహారాల మంత్రి, భారత్‌ ఫోర్జ్‌ వైస్‌ ఛైర్మన్‌ అమిత్‌ కల్యాణి సహా వేర్వేరు కంపెనీల ఛైర్మన్లు, సీఈవోలు, సీఐఐ ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్బంగా అమరావతిలో తొలి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. సివిల్‌ అప్లికేషన్లు, డిఫెన్స్‌ రంగాల కోసం ఏపీలో డ్రోన్‌ సిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. స్పేస్‌ అప్లికేష్లు కూడా రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నాయని అందుకే స్పేస్‌ సిటీని నెలకొల్పుతున్నామన్నారు. ఒక్కసారి పెట్టుబడులతో ముందుకొస్తే ఇంకా అంతా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూసుకుంటుందని హామీ ఇచ్చారు.

