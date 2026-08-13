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రాష్ట్రంలో కీలక ఖనిజాల అన్వేషణపై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - పలు సంస్థలతో ఎంఓయూలు

కడప బేసిన్ పరిధిలోని వేంపల్లె పరిసరాల్లో లిథియం, గాలియం ఖనిజాల నిక్షేపాలపై విస్తృతస్థాయి అన్వేషణకు చర్యలు - సీఎస్‌ఐఆర్‌ –ఎన్‌జీఆర్‌ఐ, రాష్ట్ర గనులు, భూగర్భ శాఖల మధ్య సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఎంఓయూలు

Government Focus On Exploration Of Critical Minerals in AP
Government Focus On Exploration Of Critical Minerals in AP (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:46 AM IST

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Government Focus On Exploration Of Critical Minerals in AP : రాష్ట్రంలో కీలక ఖనిజాల అన్వేషణపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. కడప బేసిన్ పరిధిలోని వేంపల్లె పరిసరాల్లో లిథియం, గాలియం ఖనిజాల నిక్షేపాలపై విస్తృత స్థాయి అన్వేషణకు చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ మేరకు సీఎస్‌ఐఆర్‌–నేషనల్‌ జియోఫిజికల్‌ రీసెర్చ్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ (ఎన్‌జీఆర్‌ఐ), రాష్ట్ర గనులు–భూగర్భశాస్త్ర శాఖల మధ్య ఎంఓయూ కుదిరింది. సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో ఎన్‌జీఆర్‌ఐ-రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందం చేసుకున్నాయి.

తుమ్మలపల్లె, పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎన్‌జీఆర్‌ఐ నిర్వహించిన ప్రాథమిక పరిశోధనల్లో లిథియం, గాలియం ఖనిజాల ఆనవాళ్లు గుర్తించారు. లిథియం గరిష్ఠంగా 1,000 పీపీఎం, గాలియం 250 పీపీఎం వరకు ఉన్నట్లు అంచనా వేశారు. దీనిపై మరింత అధ్యయనం చేసేందుకు ఈ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. నేషనల్‌ మినరల్‌ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్‌ ట్రస్ట్‌ నుంచి 100 శాతం నిధులతో రూ.140 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టనున్నారు.

ఏపీలోని గనుల రంగంలో పరిశోధన, టెక్నాలజీ, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ వంటి అంశాలకు సంబంధించి ఐఐటీ(ఐఎస్‌ఎం) ధన్‌బాద్‌–టెక్స్‌మిన్‌, గనుల శాఖ మధ్య సీఎం సమక్షంలో మరో ఎంఓయూ కుదిరింది. దీని ద్వారా రాష్ట్రంలో గనులకు సంబంధించి సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్సలెన్స్‌ను ఐఐటీ(ఐఎస్‌ఎం) ధన్‌బాద్‌ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ ఎంఓయూ కార్యక్రమంలో మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర, గనుల శాఖకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు, ఆయా సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.

62 వేల చదరపు కి.మీ. పరిధిలో : మరోవైపు అత్యంత కీలకంగా భావించే 27 ఖనిజాలు మన రాష్ట్రంలో 62 వేల చదరపు కి.మీ. పరిధిలో ఉన్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఆయా ప్రాంతాల్లో కచ్చితంగా ఎక్కడెక్కడ ఎంత మేరకు నిల్వలు ఉన్నాయో తేల్చేందుకు ఖనిజాన్వేషణ చేయాల్సి ఉంది. ఇందుకు కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వ రంగ, ప్రైవేటు సంస్థలకు ఖనిజాన్వేషణ చేసేందుకు అనుమతులు ఇచ్చి, నిక్షేపాలు ఖరారుచేసిన తర్వాత లీజులు కేటాయింపుపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టనుంది. ఇందులో భాగంగా 27 రకాల ఖనిజాలు లభించే 125 ప్రాంతాలను మినరల్‌ ప్రొటెన్షియల్‌ ప్రాంతాలుగా మ్యాపింగ్‌ చేశారు.

కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన జియోలాజికల్‌ సర్వే ఆఫ్‌ ఇండియా (జీఎస్‌ఐ), మెటల్‌ ఎక్స్‌ప్లొరేషన్, కన్సల్టెన్సీ లిమిటెడ్‌ (ఎంఈసీఎల్‌), అటామిక్‌ మినరల్స్‌ డైరెక్టరేట్‌ ఫర్‌ ఎక్స్‌ప్లొరేషన్, రీసెర్చ్‌ (ఏఎండీ), కేంద్రం అనుమతించిన కొన్ని ప్రైవేటు సంస్థలు, వివిధ ఖనిజాలు ఎక్కడెక్కడున్నాయో అన్వేషణ చేస్తుంటాయి. మన రాష్ట్ర పరిధిలో ఎవరికివారుగా అన్వేషణ చేయడం వల్ల, వీటిపై కచ్చితమైన సమాచారం ఉండటంలేదు. దీంతో రాష్ట్రప్రభుత్వం ఖనిజ లభ్యత ఉన్న ప్రాంతాలను మ్యాపింగ్‌ చేసి నిర్దిష్టమైన సమాచారం అందుబాటులో ఉంచేలా ఏర్పాటు చేసింది.

రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా 31 ప్రాంతాల్లో :

  • ప్రస్తుతం కేంద్రం రేర్‌ఎర్త్‌ మినరల్స్‌ వంటి క్రిటికల్‌ మినరల్స్‌పై ప్రత్యేకంగా దృష్టిసారించింది. వీటిని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోకుండా, మన దేశంలోనే తవ్వితీసి, ఇక్కడి అవసరాలకు వినియోగించుకునేలా చూడాలని భావిస్తోంది. ఇటువంటి క్రిటికల్, స్ట్రాటజిక్‌ మినరల్స్‌ మన రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా 31 ప్రాంతాల్లో 16,696 చ.కి.మీ. పరిధిలో ఉన్నాయి.
  • 11 ప్రాంతాల్లో 14,613 చ.కి.మీ.లో వజ్రాలు లభించేందుకు అవకాశం ఉందని ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
  • బంగారం 1,588 చ.కి.మీ., వెండి 147 చ.కి.మీ.లో లభిస్తుందని గుర్తించారు.
  • సున్నపురాయి, ముగ్గురాయి, ఇనుప ఖనిజం, బాక్సైట్, క్వార్ట్జ్, మైకా వంటి హై వ్యాల్యూ ఖనిజాలు ఎక్కువగా రాయలసీమ జిల్లాలు, తర్వాత పల్నాడు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నెల్లూరు, పశ్చిమగోదావరి, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో ఉన్నట్లు అంచనా వేశారు.
  • బంగారం, వజ్రాలు, వెండి తదితర ఖనిజాలు సీమ జిల్లాల్లో అధికంగాను, కొంత మేరకు ఎన్టీఆర్, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

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TAGGED:

AP GOVERNMENT MOU WITH NGRI
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CRITICAL MINERALS IN AP
ఏపీలో ఖనిజాల అన్వేషణ
GOVERNMENT MOU FOR MINERALS

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