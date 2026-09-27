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విజయదశమి నాటికి మెట్రో స్వాధీనం! - అధికారులకు లక్ష్యం విధించిన ప్రభుత్వం

మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది. విజయదశమి నాటికి ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సర్కారు లక్ష్యం విధించింది. రుణ సమీకరణ యత్నాలు ఫలించనట్లయితే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలేమిటనే దానిపై ఆలోచన చేస్తోంది.

Hyderabad Metro Takeover Process
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2026 at 2:15 PM IST

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Hyderabad Metro Takeover Process : విజయదశమి నాటికి మెట్రో మొదటిదశ స్వాధీనం చేసుకునే విధంగా ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యాన్ని విధించింది. కేంద్రం సూచించినట్లుగా మెట్రో ఈ బాధ్యతను ఎస్‌బీఐ క్యాప్స్‌కు ఇదివరకే అప్పగించింది. ఈ సంస్థ గుజరాత్‌ గిఫ్ట్‌సిటీ, ముంబయిలోని బ్యాంకులతో సంప్రదింపులు జరిపింది. కానీ బ్యాంకులు చెప్పే వడ్డీ రేటే ప్రధాన సమస్యగా మారింది. మెట్రోను స్వాధీనం చేసుకోవాలంటే పలు బ్యాంకుల నుంచి ఎల్​అండ్​టీ సంస్థ తీసుకున్న రూ.13,600 కోట్ల రుణాలను ప్రభుత్వం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఈ రుణాలపై సరాసరిన ఏడెనిమిది శాతం వరకు వడ్డీ ఉన్నందున అంతకంటే తక్కువకే రుణాలు పొందగలిగినప్పుడు మాత్రమే ప్రభుత్వంపై అదనపు భారం తగ్గుతుంది.

వడ్డీ రేటు ఎక్కువగా ఉండటంతో
ఇండియన్‌ రైల్వే ఫైనాన్స్‌ కార్పొరేషన్‌ (ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ) వడ్డీరేటు 4 శాతం లోపే ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైనప్పటికీ చివరి నిమిషంలో రుణం ఆగిపోయింది. ఆ సంస్థ కొంత మొత్తాన్ని జపాన్‌ కరెన్సీ యెన్‌ల రూపంలో, మరికొంత మొత్తం రూపాయల్లో ఇచ్చేందుకు మొదట అంగీకరించింది. దీనివల్ల రెండూ కలిపి సగటు వడ్డీరేటు నాలుగు శాతం లోపే ఉంటుంది. ఇదే తరహాలో తక్కువ వడ్డీ రేటుకు అప్పులిచ్చే బ్యాంకుల కోసం ఎస్‌బీఐ క్యాప్స్‌ ప్రయత్నిస్తోంది. తాజాగా (యూబీఐ) యూనియన్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియాలోన్​ ఇచ్చేందుకు ముందుకొచ్చినప్పటికీ వడ్డీరేటు ఏడు శాతానికి పైనే చెబుతోంది.

ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై దృష్టి
రుణ సమీకరణ యత్నాలు ఫలించనట్లయితే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలేమిటనే అంశంపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. హెచ్‌ఎండీఏ నుంచి నిధులు సమకూర్చేందుకు సంబంధించి సాధ్యాసాధ్యాలను అధ్యయనం చేస్తోంది. ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్(ఐఆర్​ఎఫ్​సీ) లోన్​ కోసం కూడా ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తోంది. గతంలో కుదిరిన అగ్రిమెంట్ ప్రకారం రుణాలను విడుదల చేయాలని మెట్రో అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు వినతిపత్రాలు రాస్తూనే ఉన్నారు.

ఒప్పందం జరిగిన తీరు ఇలా

హైదరాబాద్‌ మెట్రో ఫేజ్​-1లోని ఎల్‌ అంట్‌ టీ సంస్థ వాటాను తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసేందుకు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 29వ తేదీన షేర్‌ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్‌ ఒప్పందం కుదిరింది. రూ.1461.47 కోట్లతో ఈక్విటీ కొనుగోలు చేసేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి లోన్లపై వడ్డీ భారం ప్రభుత్వంపైనే పడుతోంది.

జూన్‌ 30వ తేదీ నాటికి రుణ సమీకరణ ప్రక్రియ పూర్తవుతుందని ఎల్‌ అండ్‌ టీ హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్‌ సెబీకి సమాచారం ఇచ్చింది. కారణాలు తెలియకుండా లోన్​ ఆగిపోవడం వల్ల సెప్టెంబర్ 30కల్లా పూర్తవుతుందని మరోసారి సెబీ దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. మరోవైపు ఓల్డ్​సిటీ మెట్రో రైలు ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ అంచనా వ్యయం మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంది. ఎంజీబీఎస్‌ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు 7.5 కి.మీ ప్రతిపాదిత రూట్​కు మొదట్లో రూ.2 వేల కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేశారు. 2024వ తేదీ నవంబర్​లో కేంద్రానికి డీపీఆర్ వివరాలు పంపే నాటికి అది రూ.2,741 కోట్లకు చేరింది.

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