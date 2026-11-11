అమరావతి నిర్మాణానికి టార్గెట్ - 2028 అక్టోబర్ నాటికి తొలి దశ పూర్తి చేసేలా నిర్మాణాలు
Speedup Construction of Amaravati: అమరావతే శ్వాసగా ప్రభుత్వం రాజధాని పనుల్లో వేగం పెంచింది. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం ప్రకారం సీఎం చంద్రబాబు, పురపాలక శాఖ మంత్రి నిరంతర సమీక్షలతో అమరావతి పనులను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 1:50 PM IST
'టార్గెట్ 2028 అక్టోబర్'! ఏంటీ తేదీ అనుకుంటున్నారా ? అమరావతి తొలిదశ పూర్తికి ప్రభుత్వం ఫిక్స్ చేసిన లక్ష్యం ఇది. ఒక్కో ప్రాజెక్టుకు డెడ్లైన్ విధించి కౌంట్డౌన్ చేస్తోంది. పనుల్లో జాప్యానికి చెక్ పెట్టి, రాజధాని నిర్మాణాన్ని పరుగులు పెట్టించడంపై ఫోకస్ పెట్టింది. రోడ్లు, ఐకానిక్ టవర్లు, ప్రభుత్వ భవనాలను అందుబాటులోకి తెచ్చేలా జెట్స్పీడ్లో పనులు చేయిస్తోంది.
డెడ్లైన్ విధించి నిర్మాణాలు : అమరావతే శ్వాసగా ప్రభుత్వం రాజధాని పనుల్లో వేగం పెంచింది. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం ప్రకారం సీఎం చంద్రబాబు, పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ నిరంతర సమీక్షలతో అమరావతి పనులను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. రైతులకు కేటాయించిన రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల అభివృద్ధి, రహదారులు, ఇతర మౌలిక సదుపాయాల పనుల్లోనూ కాంట్రాక్టర్లకు డెడ్లైన్ విధించి మరీ నిర్మాణాలు చేయిస్తున్నారు. అమరావతి ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణంలో తొలి డయాగ్రిడ్ పనులు పూర్తయ్యాయి. అసెంబ్లీ, హైకోర్టు భవనాల పునాది పనులు దాదాపు పూర్తికాగా అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధుల కోసం నిర్మిస్తున్న భవనాలు కూడా తుది దశకు చేరుకున్నాయి.
భారీ రోడ్ నెట్వర్క్ : రాజధాని రవాణా వ్యవస్థను భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దేలా భారీ రోడ్ నెట్వర్క్ రూపుదిద్దుకుంటోంది. అమరావతిలో 350 కిలోమీటర్ల ట్రంక్ రోడ్లు, 15 వందల కిలోమీటర్ల లేఅవుట్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ రోడ్ నెట్వర్క్కు సంబంధించి సింగపూర్ సంస్థ డిసెంబర్ నాటికి మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయనుంది. అమరావతి నుంచి గుంటూరుకు నేరుగా చేరుకునేలా ప్రస్తుత రహదారికి సమాంతరంగా మరో రోడ్డు నిర్మిస్తున్నారు.
అమరావతిలో అంతర్జాతీయ క్రీడా నగరం ఏర్పాటుపైనా దృష్టి సారించి మూడు గ్రామాల్లో భూసమీకరణ ప్రక్రియ చేపట్టారు. ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ రాజధాని నిర్మాణాన్ని టార్గెట్ మేరకు పూర్తి చేస్తామని మంత్రి నారాయణ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. విమర్శలు చేస్తున్నవారు రాజధానికి వచ్చిఅభివృద్ధిని చూడాలని సవాల్ విసిరారు. ఇప్పటికే పూర్తయిన భవనాలు ప్రారంభానికి సిద్ధమవుతుండగా మిగిలిన ప్రాజెక్టులను గడువులోగా పూర్తి చేసేందుకు ఎదురవుతున్న సవాళ్లపై సర్కారు దృష్టి సారించింది.
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