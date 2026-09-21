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టీచర్లపై దాడి ఘటన - ప్రభుత్వం సీరియస్‌ - ఏ ఒక్కరినీ వదిలిపెట్టొదంటూ ఆదేశాలు

గురువులపై దాడి ఘటనను ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకుంది. దాడిలో పాల్గొన్న ఏ ఒక్కరినీ వదిలిపెట్టొద్దని పోలీస్‌ ఉన్నతాధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులు ఆదేశించారు.

ఉపాధ్యాయులపై గూండాల దాడి ఘటనపై ప్రభుత్వం ఆగ్రహం
ఉపాధ్యాయులపై గూండాల దాడి ఘటనపై ప్రభుత్వం ఆగ్రహం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2026 at 6:46 PM IST

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Government Serious On YSRCP Teachers Attack in Vijayawada : గురువులపై దాడి ఘటనను ప్రభుత్వం సీరియస్‌గా తీసుకుంది. దాడిలో పాల్గొన్న ఏ ఒక్కరినీ వదిలిపెట్టొద్దని పోలీస్‌ ఉన్నతాధికారులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులు ఆదేశించారు. దీంతో కేసుల నమోదు, నిందితుల గుర్తింపు ప్రక్రియ వేగమైంది. సీసీటీవీ, వీడియో ఫుటేజ్‌ ఆధారంగా దాడిలో పాల్గొన్న వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, రౌడీషీటర్లను గుర్తిస్తున్న పోలీసులు, వారిపై క్రిమినల్‌ కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. మూకుమ్మడి దాడులు, నిబంధనల ఉల్లంఘన, అనుమతి లేకుండా ర్యాలీ నిర్వహించిన అంశాలపై మాచవరం, సూర్యారావుపేట, కృష్ణలంక పోలీస్‌ స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌లో వీడియో ఫుటేజ్‌ను అధికారులు పరిశీలిస్తుండగా, ర్యాలీ, దాడుల్లో పాల్గొన్న రౌడీషీటర్లను వెంటనే అదుపులోకి తీసుకోవాలని విజయవాడ సీపీకి ఆదేశాలు వెళ్లాయి. మచిలీపట్నం, గుంటూరు, విజయవాడ, రాజమండ్రి నగరాలకు చెందిన కొందరు రౌడీషీటర్లు దాడిలో పాల్గొన్నట్టు పోలీసులు గుర్తించినట్లు తెలుస్తోంది. వైఎస్సార్సీపీ వర్గాలు కర్రలు, రాడ్లు, కోడిగుడ్లు, రాళ్లతో ముందస్తు ప్రణాళికతోనే దాడికి వచ్చినట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించిన పోలీసులు, వీడియో ఆధారాలతో నిందితులపై కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతున్నారు.

రౌడీషీటర్లను అదుపులోకి తీసుకోవాలని విజయవాడ సీపీకి ఆదేశాలు (ETV Bharat)

శాప్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత : ఇవాళ విజయవాడలోని శాప్ కార్యాలయం వద్ద ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. మెగా డీఎస్సీ-2025 స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లు, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పోటాపోటీ నినాదాలు చేసుకున్నారు. డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటాపై ఆ పార్టీ నాయకులు ఆరోపణలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో వాటిని ఉపాధ్యాయులు ఖండిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో క్రీడలశాఖ మంత్రి రాంప్రసాద్​రెడ్డి, శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు, శాప్​ ఎండీ భరణికి వినతిపత్రాలు అందజేసేందుకు విజయవాడలోని శాప్ కార్యాలయం వద్దకు స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లు వచ్చారు.

అదే సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కార్యాలయం బయట ధర్నాకు దిగారు. నిరసనకు పోలీసుల అనుమతి లేకపోయినా ఆ పార్టీ నాయకులు దేవినేని అవినాశ్​, జోగి రమేశ్​ నేతృత్వంలో పలు ప్రాంతాల నుంచి పెద్దఎత్తున వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు, మద్దతుదారులు కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు. డీఎస్సీలో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారంటూ ఆరోపించారు. దీంతో ఇటు టీచర్లు, అటు ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు నినాదాలు చేశారు.

ఉపాధ్యాయులపై వాటర్ బాటిళ్లు : ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, ఉపాధ్యాయులపై వాటర్ బాటిళ్లు విసిరారు. టీచర్లపై రాడ్లు, కర్రలతో దాడి చేశారు. ఉపాధ్యాయలపై దాడిని అడ్డుకునేందుకు వెళ్లిన టీడీపీ యువగళం టీమ్‌పై కూడా వారు విరుచుపడ్డారు. దీంతో తమకు గాయాలయ్యాయని బాధితులు తెలిపారు. క్రమంగా ఈ వ్యవహారం రాజకీయ నిరసనకు, ఉపాధ్యాయుల ప్రతిస్పందనకు దారితీసింది. తమ వద్ద నియామకాలకు సంబంధించిన అక్రమాలపై ఆధారాలు ఉన్నాయని ఆ పార్టీ నాయకులు చెబుతుండగా, టీచర్లు తమ వద్దా ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లు, మెడల్స్ ఉన్నాయని నినదించారు. తమ జోలికి వస్తే తగిన బుద్ధి చెబుతామని హెచ్చరించారు.

దీంతో నిరసన మరింత ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది. ఉపాధ్యాయ మద్దతుదారులు, వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరువర్గాలకు చెందిన కొందరు బాహాబాహీకి దిగారు. వీరిని నిలువరించే క్రమంలో పోలీసులు, వైఎస్సార్సీపీ నేతల మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఇలా ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు విజయవాడ ప్రధాన రహదారి బందరు రోడ్డుపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల ఆందోళనతో ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది.

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