మేడిగడ్డ మరమ్మతులు మీరు చేయాల్సిందే - నిర్మాణ సంస్థకు ప్రభుత్వం నోటీసులు

మేడిగడ్డకు సంబంధించి నిర్మాణ సంస్థలు పంపిన లేఖలపై స్పందించిన ప్రభుత్వం - మరమ్మతులు చేయాల్సిందేనని నోటీసు - పనులకు ముందుకు రాకుంటే రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిక

Medigadda BARRAGE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 7:18 AM IST

3 Min Read
Government Notices to Medigadda Construction Company : మేడిగడ్డ మరమ్మతులు చేయాల్సిందేనని నిర్మాణ సంస్థకు ప్రభుత్వం నోటీసు పంపించింది. ఇందుకు ముందుకు రాకుంటే రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం ప్రకారం కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని నీటి పారుదల శాఖ స్పష్టం చేసింది. ఇన్వెస్టిగేషన్స్‌ బాధ్యత తమది కాదంటూ బ్యారేజీల నిర్మాణ సంస్థలు పంపిన లేఖలపై స్పందించిన ప్రభుత్వం, ఈ మేరకు నోటీసులు పంపించింది. ఒప్పందం ప్రకారం మేడిగడ్డ బ్యారేజీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, మరమ్మతు పనులు చేయాల్సిందేనని నిర్మాణ సంస్థకు నోటీసు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు కార్యాచరణకు దిగకపోతే నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందంటూ స్పష్టం చేసింది.

ఒప్పందం అమల్లో ఉన్నందున నేషనల్‌ డ్యామ్‌ సేఫ్టీ అథారిటీ సిఫార్సుల మేరకు మరమ్మతు పనులు చేయకపోతే రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం ప్రకారం కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని నోటీసులో పేర్కొన్నట్లు తెలిసింది. ఇన్వెస్టిగేషన్స్‌ బాధ్యత తమది కాదంటూ బ్యారేజీల నిర్మాణ సంస్థలు లేఖలు రాసిన నేపథ్యంలో, ఇందుకయ్యే వ్యయాన్ని నీటి పారుదల శాఖే భరించాలని మొదట సూత్రప్రాయంగా నిర్ణయించింది. అయితే ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి వద్ద జరిగిన సమావేశంలో ఈ అంశంపై సుదీర్ఘంగా చర్చ జరిగింది. ఒప్పందం ఇంకా అమల్లో ఉన్నందున బాధ్యత నిర్మాణ సంస్థలది అయినప్పుడు, ప్రభుత్వం ఎందుకు ఖర్చు చేయాలని, నిర్మాణ సంస్థలు చేసి తీరాల్సిందేనని ఈ మేరకు నోటీసు ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు. దీంతో కసరత్తు చేసిన నీటి పారుదల శాఖ బుధవారం మేడిగడ్డ నిర్మాణ సంస్థ ఎల్​ అండ్​ టీ - పీఈఎస్​ జాయింట్‌ వెంచర్‌కు నోటీసు జారీ చేసినట్లు తెలిసింది.

ఆ సర్టిఫికెట్​ రద్దు చేసిన ప్రభుత్వం : కాళేశ్వరం చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ సుధాకర్‌రెడ్డి నిర్మాణ సంస్థకు నోటీసు పంపినట్లు సమాచారం. కాంట్రాక్టు ఒప్పందం ప్రకారం ఇంకా పని పూర్తి కాలేదని, గతంలో పని పూర్తయినట్లు ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్‌ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసినందున, ఒప్పందం ఇంకా అమల్లో ఉన్నట్లేనని స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. డిఫెక్ట్‌ లయబిలిటీ పీరియడ్‌లోనే సమస్యలను గుర్తించి ఇంజినీర్లు లేఖలు రాసినా పట్టించుకోకపోవడం, ఓవైపు బ్యారేజీకి నష్టం గురించి నోటీసులు ఇస్తూనే ఇంకోవైపు పని పూర్తయినట్లు సర్టిఫికెట్‌ ఇవ్వడాన్ని విజిలెన్స్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్, జస్టిస్‌ పీసీ ఘోష్‌ కమిషన్‌ తప్పుపట్టి, చర్యలకు సిఫార్సు చేసిన నేపథ్యంలో పని పూర్తయినట్లు ఎల్‌ అండ్‌ టీకి ఇచ్చిన సర్టిఫికెట్‌ను ప్రభుత్వం రద్దు చేసింది. ఈ అంశాలన్నింటినీ పేర్కొంటూ నోటీసు ఇచ్చినట్లు తెలిసింది.

చేయాల్సిన పనులకు ముందుకు రాకపోతే ఒప్పందం ప్రకారం ఏం చేయాల్సి ఉంటుందో కూడా అందులో పేర్కొన్నట్లు సంబంధిత వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల నిర్మాణ సంస్థలకు కూడా లేఖ రాసినట్లు సమాచారం. అయితే మేడిగడ్డ ప్రధానాంశం కావడంతో ఒప్పందంలోని అన్ని క్లాజ్‌లను పరిగణనలోకి తీసుకొన్నట్లు తెలిసింది.

ఎల్‌ అండ్‌ టీ ఎలా స్పందిస్తుందో : ఎన్​డీఎస్​ఏ సిఫార్సు చేసినట్లుగా డిజైనర్‌ను ఎంపిక చేసి, ఆ డిజైనర్‌ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా నీటి పారుదల శాఖే జియో టెక్నికల్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్స్‌ చేయాలని కొన్నాళ్ల క్రితం ఎల్‌ అండ్‌ టీ లేఖ రాసింది. గతంలో చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్స్‌ పనుల వివరాలను పేర్కొంటూ, చేసిన పనులకు రూ.16.54 కోట్ల బిల్లు చెల్లించాలని కూడా పేర్కొంది. అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల మాదిరిగానే మేడిగడ్డ బ్యారేజీలోనూ ఇసుకను తొలగించాలని కోరింది. అయితే తాజాగా నీటి పారుదల శాఖ నోటీసు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఎల్‌ అండ్‌ టీ ఎలా స్పందిస్తుందో చూడాలి.

