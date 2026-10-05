రూ.35కే కిలో ఉల్లి - రైతుబజార్లకు క్యూ కట్టిన జనం
ఉల్లిధరలు భారీగా పెరగటంతో వినియోగదారులపై భారం తగ్గించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. రైతు బజార్లలో ఉల్లిపాయలు రాయితీ ధరపై అందించేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. రాష్ట్రంలోని రైతు బజార్లలో కిలో రూ.35 చొప్పున ఉల్లిని అందిస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 5:35 PM IST
Government Sells Subsidized Onions : ఉల్లిధరలు భారీగా పెరగటంతో వినియోగదారులపై భారం తగ్గించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. రైతు బజార్లలో ఉల్లి పాయలు రాయితీ ధరపై అందించేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. రాష్ట్రంలోని రైతు బజార్లలో కిలో రూ.35 చొప్పున ఉల్లిని అందిస్తోంది. దీంతో రాయితీ ఉల్లిపాయలను కొనుగోలు చేసేందుకు రైతుబజార్లలో జనం బారులు తీరారు.
గుంటూరు జిల్లాలోని రైతు బజార్లలో క్యూ లైన్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఆధార్ కార్డ్పై రెండు కిలోల చొప్పున రాయితీ ఉల్లిని ఇస్తున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్లో కేజీ రూ.70 వరకూ విక్రయిస్తున్నారు. దీంతో రాయితీ ఉల్లికి డిమాండ్ పెరిగి రైతు బజార్లలో కొనుగోలు చేసేందుకు క్యూ కడుతున్నారు.
కుటుంబానికి నెలకు 2 కిలోలు : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రిమండలి ఉప సంఘం సూచనల మేరకు ఇటీవల ధరల స్థిరీకరణ చర్యలు చేపట్టారు. ఉల్లిపాయలు కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చే వారు తమ ఆధార్ కార్డు లేదా రేషన్ కార్డును తప్పనిసరిగా చూపించాల్సి ఉంటుంది. దీని ఆధారంగా ప్రతి కుటుంబానికి నెలకు 2 కిలోల చొప్పున సబ్సిడీ ఉల్లిని అందిస్తున్నారు. తొలి దశలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 130 రైతుబజార్లలో ఈ విక్రయాలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
కోయకుండానే కన్నీళ్లు : ఉల్లిపాయలు లేని వంటకం అంటూ ఉండదు. ఇవి ప్రతి వంటగదిలోనూ ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా ఉంటూ, మన వంటకాలల్లో కీలక స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. అయితే, ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలను కోయకుండానే ప్రజల కళ్లలో నీళ్లు తిరుగుతున్నాయి. నిత్యం వంటగదిలో అవసరమయ్యే ఈ ఉల్లిపాయల ధరలు సామాన్యుడి కంట నీరు తెప్పిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ మార్కెట్లలో ఉల్లిపాయల ధర కిలోకు రూ. 60 నుంచి రూ. 70 వరకు పలుకుతోంది. గత ఏడాది ఇదే సమయంలో ఈ ధర కిలోకు రూ. 27.71గా ఉండేది.
క్రమంగా తగ్గిపోతున్న ఉల్లి నిల్వలు : ఉల్లిపాయల ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం సరఫరా పరిస్థితులేనని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. రబీ సీజన్ నాటి ఉల్లి నిల్వలు క్రమంగా తగ్గిపోతుండటం, కొత్త ఖరీఫ్ పంట మార్కెట్లకు రావడానికి సమయం పడుతుండటంతో ధరలు పెరుగుతున్నాయంటున్నారు. దీనివల్ల ఉల్లి ధరలపై ప్రభావం పడుతోందంటున్నారు.
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