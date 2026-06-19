స్కూలు నిండినది : ఆ గవర్నమెంట్ స్కూళ్లలో 'హౌస్ఫుల్' బోర్డులు
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో హౌస్ఫుల్ బోర్డ్స్ - అన్ని రకాల సదుపాయాలను కల్పిస్తున్న పాఠశాలలు - ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు, సౌకర్యాలతో ఆసక్తి చూపిస్తున్న తల్లిదండ్రులు
Published : June 19, 2026 at 4:05 PM IST
Schools Displaying House Full Boards : 'మా పాఠశాలలో ప్రవేశాలు పూర్తయ్యాయి. ఇంకా వెయిటింగ్లో వందల మంది పిల్లలున్నారు. ఎవరైనా పిల్లలు మానేస్తే చూద్దాం.' సాధారణంగా ఇలాంటి సంభాషణను కార్పొరేట్ స్కూల్స్లో చూస్తుంటాం. కానీ కొన్ని ప్రభుత్వ బడులు చాలా డిమాండ్ను ఎదుర్కొంటున్నారు. తమ పిల్లలను చేర్పించేందుకు తల్లిదండ్రులు వరుస కడుతుండటంతో అందరికీ సమాధానం చెప్పలేక పలు విద్యాసంస్థలు గేట్లకు 'హౌస్ఫుల్ బోర్డులు' పెడుతున్నాయి. కార్పొరేట్ స్థాయి వసతులు, అధునాతనమైన ల్యాబ్లు, అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయులతో ఉన్న ఆదర్శ పాఠశాలలపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
బాలికలకు బస్సు, హాస్టల్ సౌకర్యం : వనపర్తిలోని జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో గత ఏడాది మొత్తం 905 మంది విద్యార్థులు చదువుకున్నారు. కానీ ప్రస్తుత సంవత్సరం ప్రవేశాల సంఖ్య వెయ్యి దాటింది. ఇందులోని పదవ తరగతిలో మొత్తం ఆరు సెక్షన్లు (ఆంగ్ల మాధ్యమం - 4, తెలుగు - 2) ఏర్పాటయ్యాయి. ఇక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి వచ్చి చదువుకునే విద్యార్థుల కోసం హాస్టల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్కూల్ నుంచి అక్కడికి వెళ్లడానికి బస్సు సౌకర్యం ఉంది. బడిలో డిజిటల్ బోధనా కొనసాగుతోంది. బాలికలకు హస్తకళలు, కరాటే, యోగా, చిత్రలేఖనం, కూచిపూడి నృత్యం వంటివి నేర్పిస్తున్నారు.
ఇక్కడ జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులు : నిజామాబాద్ జిల్లాలోని మోపాల్ మండలం బోర్గాం(పి) జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో గత సంవత్సరం 1,005 మంది విద్యార్థులు చదువుకున్నారు. ఇక్కడ ఒక్కో తరగతిలో 45 మందికి ప్రవేశం కల్పించారు. పోటీ కారణంగా ఈ సంవత్సరం అదనంగా మరో ఐదుగురికి ప్రవేశం కల్పిస్తున్నారు. 400 మంది తల్లిదండ్రులు మార్చిలోనే పేర్లు నమోదు చేయించుకున్నారు. వారిలో 200 మందికి అడ్మిషన్లు ఇచ్చారు. ఇక్కడ 40 మంది ఉపాధ్యాయులున్నారు. 'అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్' రూ.20 లక్షల నీతి అయోగ్ నిధులతో నిర్మించారు. కంప్యూటర్ విద్య, డ్రాయింగ్, ఒకేషనల్ కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడే పని చేసిన గడ్డం గంగారెడ్డి, సత్యనారాయణరావు, నర్రా రామారావు వంటివారు జాతీయ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయులుగా ఎంపికయ్యారు.
ఒలింపియాడ్ వంటి ప్రతిభా పరీక్షలకు సన్నద్ధం : సిద్దిపేట జిల్లాలోని ఇందిరానగర్ పాఠశాలలో ఈ సంవత్సరం 6, 8వ తరగతుల్లో 210 సీట్లకు 691 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ప్రవేశ పరీక్షకు ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల వంటి జిల్లాల నుంచి విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్సార్) కింద నాట్కో సంస్థ రూ.2 కోట్లు నిధులిచ్చింది. వాటితోనే అన్ని సదుపాయాలు సమకూర్చారు. ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగ పరీక్షల్లో రాణించేలా ఒలింపియాడ్ వంటి ప్రతిభా పరీక్షలకు విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేయిస్తున్నామని ప్రధానోపాద్యాయుడు రాజప్రభాకర్ రెడ్డి తెలిపారు.
550 సీట్లు - 3,200 అప్లికేషన్స్ : నల్గొండ జిల్లాలోని బొట్టుగూడలో కోమటిరెడ్డి ప్రతీక్రెడ్డి ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో మొత్తం 550 సీట్లు ఉన్నాయి. ఏప్రిల్ నుంచి దరఖాస్తులు మొదలవ్వగా 3,200 మంది అప్లై చేసుకున్నారు. మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి రూ.8 కోట్లు పెట్టి నాలుగు అంతస్తుల భవనాన్ని నిర్మించారు. పిల్లలు పుస్తక పఠనానికే పరిమితం కాకుండా 'ఆలోచించడం, అనుభూతి చెందడం, సృష్టించడం' విదేశాల్లో ఆదరణ పొందిన వాల్డోర్ఫ్ విద్యా విధానాన్ని టీచర్స్ అనుసరిస్తున్నారు.
తన జీతంలో పది శాతం : కుమురం భీం జిల్లా కెరమెరి మండలం సావర్ఖేడ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడుగా కడేర్ల రంగయ్య 2010లో చేరారు. ఈయన అదే ఊర్లో ఉంటూ తన కుమారుడిని సైతం అదే స్కూల్లో చదివిస్తున్నారు. ఆయన భార్య వీణ పిల్లలకు స్వచ్ఛందంగా పాఠాలు చెబుతున్నారు. రంగయ్య శిక్షణతో 110 మంది విద్యార్థులు గురుకులాలు, చుక్కా రామయ్య విద్యాలయం, నవోదయలో సీట్లు సంపాదించారు. ఇందుకోసం తన జీతంలో నుంచి పది శాతాన్ని అందజేస్తున్నారు. 2022లో ఆదిలాబాద్కు బదిలీ అయినప్పటికీ గ్రామస్థులు అధికారులను ఒప్పించి రంగయ్య మాస్టారును మళ్లీ రప్పించుకున్నారు.
ఒక్క ఆరో తరగతిలోనే వంద మందికి ప్రవేశాలు : సిరిసిల్ల పట్టణంలోని గీతానగర్ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఈ విద్యా సంవత్సరం విద్యార్థుల సంఖ్య 750కి పెరిగింది. పదిలో 200 మంది ఉంటే నాలుగు సెక్షన్లుగా విభజించారు. ఈ విద్యా సంవత్సరం ఆరో తరగతిలోనే కొత్తగా వంద మందికి ప్రవేశాలు కల్పించారు. 27 మంది సబ్జెక్టు టీచర్లకు మరో నలుగురిని డిప్యుటేషన్పై తీసుకున్నారు.
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