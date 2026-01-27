పీఎంశ్రీ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు సకల సౌకర్యాలు - కార్పొరేట్కు దీటుగా సదుపాయాలు
వృత్తి విద్య కోర్సుల్లో శిక్షణ ఇంటర్న్షిప్ - పిల్లల అభివృద్ధికి బడిలోనే బలమైన పునాది - దక్షిణాదిలో అత్యధిక పాఠశాలలకు ఆమోదం పొందిన ఏపీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 11:01 AM IST
PM Shri Schools in AP: ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన బోధన, అభ్యసనతో పాటు వారి సమగ్రాభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో పీఎంశ్రీ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు అవసరమైన సౌకర్యాలను కల్పిస్తోంది.
దేశంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్ 1,725 పీఎం శ్రీ పాఠశాలలతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. తర్వాత అత్యధికంగా కేంద్రం నుంచి 935 పీఎంశ్రీ పాఠశాలలు మన రాష్ట్రం సాధించింది. ఈ పాఠశాలల్లో సదుపాయాల కల్పనకు కేంద్రం 60 శాతం నిధులు ఇస్తుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మిగతా 40 శాతం వెచ్చిస్తోంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో పీఎంశ్రీ బడుల్లో మౌలిక సదుపాయాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.407.53 కోట్లను మంజూరు చేసింది.
ఇప్పటికే పాఠశాలల్లో సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ (SSA) ఆధ్వర్యంలో పనులు సాగుతున్నాయి. ఈ పాఠశాలలకు విద్యార్థుల సంఖ్య ఆధారంగా నిర్వహణ నిధులను కేటాయిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రూ.50,000 నుంచి రూ.1.50 లక్షల వరకు విడుదల చేశారు.
వృత్తి విద్యా కోర్సులు: పీఎంశ్రీ పాఠశాలల్లో 9 నుంచి 12 తరగతి విద్యార్థులకు వృత్తి విద్యా కోర్సులు అందిస్తున్నారు. మొదటి, రెండో విడతలో మంజూరైన 794 పాఠశాలల్లో 10 ట్రేడ్లలో కోర్సులు నిర్వహిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు శిక్షణ అందించేందుకు 1,898 మంది శిక్షకులనూ నియమించారు. వీరిలో 400 మంది జాతీయ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ (NSDC) ధ్రువీకరించిన వృత్తి విద్యా ఉపాధ్యాయులు కావడం గమనార్హం.
చదువుతో పాటు ఉపాధి కల్పించేలా: పిల్లలకు ప్రాక్ట్టికల్ నాలెడ్జ్ కోసం బడుల్లో 1,898 ప్రయోగశాలలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులకు దసరా, సంక్రాంతి సెలవుల్లో సమీపంలోని పరిశ్రమలు, సంస్థల గురించి అవగాహన వచ్చేందుకు ఇంటర్న్షిప్ సైతం కల్పిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు 10,240 మంది విద్యార్థులు 80 గంటల ఇంటర్న్షిప్ పూర్తి చేశారు. చదువుతో పాటు ఉపాధి కల్పించాలి అనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ కోర్సులను రూపొందించారు. ప్రస్తుతం 9,700 మంది విద్యార్థులు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా వృత్తి విద్య కోర్సులకు సంబంధించిన పాఠ్యపుస్తకాలను ఉచితంగా అందించారు. 6 నుంచి 8 తరగతుల విద్యార్థులకు అయితే ఎన్సీఈఆర్టీ రూపొందించిన ‘కౌశల్ బోధ్’ పుస్తకాలను కూడా అందిస్తున్నారు.
విద్యార్థులు వారి స్థాయిల ఆధారంగా: పీఎంశ్రీ పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక అవసరాలు కలిగిన పిల్లల కోసం ఆటిజం కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. బడుల్లో తరగతి గదులు అందుబాటులో ఉండే వాటిని ఆటిజం కేంద్రాలుగా మారుస్తున్నారు. డిజిటల్ అభ్యసన పరికరాలు, సెన్సరీ కిట్లు, ఇతర ప్రత్యేక సామగ్రి సైతం అందిస్తున్నారు. వ్యక్తిగత అభ్యాస విధానం (పాల్)ను అమలు చేస్తున్నారు. విద్యార్థులు వారి స్థాయిల ఆధారంగా ఆన్లైన్లో నేర్చుకునేందుకు సహాయపడుతుంది.
పీఎంశ్రీ పాఠశాలల్లో సదుపాయాలు:-
- స్వచ్ఛమైన తాగునీటి కోసం ఆర్వో ప్లాంట్లు ఏర్పాటు
- మరుగుదొడ్లు, చేతులు కడుక్కునేందుకు పాయింట్లు
- విద్యార్థినులకు శానిటరీ ప్యాడ్ల పంపిణీ, వెండింగ్ మెషీన్ల ఏర్పాటు
- విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు అవసరమైన ఫర్నిచర్
- భౌతిక, రసాయన, జీవశాస్త్ర ప్రయోగశాలలు
- పాఠశాలలకు ఇంటర్నెట్ సదుపాయం, అన్నింటిలోనూ సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు
- స్మార్ట్ తరగతి గదులు, కంప్యూటర్ ల్యాబ్లు, గ్రంథాలయాలు
- క్రీడా మౌలిక సదుపాయాలతో ఆట స్థలాల అభివృద్ధి
- బాలికలకు ఆత్మరక్షణ శిక్షణ, పిల్లల కెరీర్కు కౌన్సెలింగ్తో పాటు విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ, నాయకత్వ లక్షణాలను పెంపొందించేందుకు స్కౌట్స్, గైడ్స్ కార్యకలాపాలు
- పాఠశాల బ్యాండ్లు, సంగీతం లాంటి కళల్లో శిక్షణ.
కార్పొరేట్కు దీటుగా సదుపాయాలు:
'పీఎంశ్రీ పాఠశాలల్లో కార్పొరేట్ బడులకు దీటుగా అన్నిరకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం. ఈ పాఠశాలలకు కేంద్రం 60 శాతం నిధులు మంజూరు చేస్తోంది. విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ చొరవతో దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఏపీనే ఎక్కువ పాఠశాలలకు ఆమోదం పొందింది. పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య, నైపుణ్యాభివృద్ధి, సమగ్ర వ్యక్తిత్వ వికాసం, సాంకేతికత అందిస్తున్నాం.' - బి.శ్రీనివాసరావు, ఎస్పీడీ, ఎస్ఎస్ఏ
