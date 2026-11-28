ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్తో అటెండెన్స్ - హాజరు ఆధారంగా వేతనాలు!
Salaries Based On FRS Attendance : రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ హాజరు ఆధారంగా వేతనాలు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. లిఖితపూర్వక ఉత్తర్వులు లేకున్నా కలెక్టర్లు ఆదేశాలిస్తున్నారు.
Published : November 28, 2026 at 10:29 AM IST
స్కూల్ బెల్ మోగక ముందే విద్యార్థులంతా పాఠాశాలలకు చేరతారు. అయితే కొంత మంది ఉపాధ్యాయులు మాత్రం కాస్త ఆలస్యంగా చేరుకుంటారు. మరికొందరు విధులకు ఆలస్యంగా హాజరవుతారు. దీనివల్ల విద్యార్థులు సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మొదటి పిరియడ్లో ఉపాధ్యాయులు రాకుంటే ఎలా ఉంటుందో ఆ పరిస్థితి ఊహించవచ్చు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం గతంలో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ (ఎఫ్ఆర్ఎస్) విధానాన్ని పాఠశాలల్లో ప్రవేశపెట్టింది. అయినా దీనిలో ఊహించినంత స్పందన కనిపించడం లేదు.
దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభుత్వం మరో కఠిన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్ (ఎఫ్ఆర్ఎస్) హాజరు ఆధారంగానే వేతనాలు మంజూరు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ కార్యాలయం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి లిఖితపూర్వక ఉత్తర్వులు రాలేదు. అయినా పలు జిల్లాల్లోని కలెక్టర్ల ఆదేశాల నేపథ్యంలో కొందరు డీఈవోలు ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తున్నారు.
2025 నుంచి ఎఫ్ఆర్ఎస్ హాజరు ప్రారంభం
ఉపాధ్యాయులకు ఆగస్టు 2025 నుంచి ఎఫ్ఆర్ఎస్ హాజరు ప్రారంభమైంది. అయినప్పటికీ కొన్ని జిల్లాల్లో ఉపాధ్యాయులు ఇప్పటికీ హాజరు నమోదు చేయడం లేదు. ఈ విషయంపై పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టరేట్ కార్యాలయం డీఈవోలను ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరిస్తున్నప్పటికీ పరిస్థితిలో పెద్దగా మార్పు రావడం లేదు.
ఎఫ్ఆర్ఎస్ హాజరును సీరియస్గా తీసుకోవాలి
ఈ నేపథ్యంలో కలెక్టర్లు రంగంలోకి దిగి ఉపాధ్యాయుల హాజరుపై దృష్టి సారించారు. ఇటీవల కలెక్టర్లతో నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో సీఎస్ సంజయ్ జాజు మాట్లాడుతూ, కొన్ని జిల్లాల్లో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుల హాజరు తక్కువగా ఉందని తెలిపారు. దీనికోసం ఎఫ్ఆర్ఎస్ హాజరును సీరియస్గా తీసుకొని పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించినట్లు విద్యాశాఖ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది.
"ఎఫ్ఆర్ఎస్ హాజరు ఆధారంగా జీతాల చెల్లింపును మేము స్వాగతిస్తున్నాం. అయితే విద్యా సంఘాల నాయకులతో చర్చించిన తర్వాత స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలు ఇవ్వాలి" - చెన్నయ్య, పీఆర్టీయూ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు
కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఉత్తర్వులు
- ఎఫ్ఆర్ఎస్ హాజరు ఆధారంగా ఉపాధ్యాయులకు, ఇతర సిబ్బందికి జీతాల బిల్లులను రూపొందించి పంపాలని ఇటీవల వికారాబాద్ జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి (డీఈఓ) అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకే ఈ ఉత్తర్వులు ఇస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
- నాగర్కర్నూలు జిల్లాలోనూ శాఖాపరమైన సిబ్బందికి ఎఫ్ఆర్ఎస్ హాజరు ఆధారంగానే జీతాలు చెల్లిస్తామని కలెక్టర్ హేమంత కేశవ్ పాటిల్ ప్రకటించారు. హాజరుపై ఆయన ప్రతిరోజూ పర్యవేక్షిస్తున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోనూ అధికారులు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
సెలవుకు అదనపు కలెక్టర్ అనుమతి
నవంబర్, డిసెంబర్ నెలల్లో విద్యార్థుల హాజరు 95 శాతానికి తగ్గకూడదని, ఈ రెండు నెలల్లో ఉపాధ్యాయులు సెలవులు తీసుకోకూడదని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఇటీవల ఆదేశాలిచ్చింది. సెలవు అవసరమైతే అదనపు కలెక్టర్ నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలని హైదరాబాద్ కలెక్టర్ జారీ చేసిన అధికారిక ఉత్తర్వులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
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