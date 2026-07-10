బస్సులో ఖాళీ ఉంటే బడికి - లేదంటే తిరిగి ఇంటికి!
మూడు గంటల్లో మూడు బస్సులొచ్చినా జనంతో కిటకిటలాడుతున్న బస్టాప్ - ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు క్షేత్రస్థాయిలో ఇబ్బందులు - ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం శూన్యం అంటున్న స్థానికులు
Published : July 10, 2026 at 2:37 PM IST
Students Facing Problems Due to Buses Shortage : పొద్దున్నే లేచి చకచకా ముస్తాబవుతారు. పుస్తకాల సంచీ భుజాలకు తగిలించుకొని 7.30 గంటలకల్లా ఉత్సాహంగా రోడ్డుమీదికొస్తారు. మూడు గంటల్లో మూడు బస్సులొచ్చినా జనంతో కిటకిటలాడుతూనే ఉంటాయి. లోపల నిల్చోడానికి కూడా స్థలం ఉండదు. అక్కడ 50 మంది విద్యార్థుల్లో బస్సు ఎక్కగలిగిన వారు పాఠశాలకు వెళ్తారు. బస్సులో ఖాళీ లేక ఎక్కలేకపోతే ఆ పూట మళ్లీ ఇంటిబాట పట్టాల్సిందే!
ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనథ్ మండలం నిరాల నుంచి 6 కి.మీ దూరంలోని జైనథ్ మండల కేంద్రంలోని జిల్లా పరిషత్తు ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలకు వెళ్లేందుకు రోజూ ఉదయం 10 నుంచి 10.30 గంటల వరకు ఎదురు చూసి ఉసూరుమంటూ వెనక్కి వెళ్లిపోతున్నారు పిల్లలు. లేదంటే పదో తరగతి విద్యార్థులు తెలిసిన వారిని లిఫ్ట్ అడిగి బైక్పై వెళ్తున్నారు. గత ఏడాది నుంచి ఇదే పరిస్థితి నెలకొనడంతో గ్రామస్థులు ఆర్టీసీ యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేశారు. అయినా పరిస్థితిలో ఏమాత్రం మార్పు లేదని పిల్లల తల్లిదండ్రులు వాపోతున్నారు.
గత కొన్ని రోజులుగా పిల్లలు 7 - 8 గంటల మధ్య బస్సు కోసం వేచి చూస్తున్నారు. దాదాపు 10 గంటల వరకు ఎదురు చూసినా బస్సు ఎంతకీ రాకపోవడంతో తిరిగి ఇళ్లలోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. వీళ్లందరూ ఆర్థిక ఇబ్బందులతో ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళ్తూ చదువుతున్నారు. ప్రభుత్వమేమో ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు పంపమని చెప్తుంది. తీరా పంపిస్తే పరిస్థితి ఇలా ఉంది. బస్సులు లేవు, ఏం లేవు. రెండు గంటలకుపైగా బస్సుల కోసం ఎదురుచూసి ఇంటికి వెళ్లిపోతే వాళ్లకు చదవులు ఎలా వస్తాయి?. దీనిపై ఏమైనా చర్యలు తీసుకుని బస్సులు కూడా 9 గంటలకు వచ్చేలా చేస్తారని మేం ఆశిస్తున్నాం '' - శివ, స్థానికుడు
బడి బాట కాదు - ఇంటి బాట! : విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు వెళ్లడానికి క్షేత్రస్థాయిలో మౌలిక వసతుల కొరత, రవాణా ఇబ్బందులు, ఉపాధ్యాయుల కొరత వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నా గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లోని సర్కారు బడుల పరిస్థితి క్షేత్రస్థాయిలో చాలా చోట్ల దయణీయంగానే ఉంది. సర్కారు బడుల్లో చేరాలని ఉపాధ్యాయులు ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నా పలు గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోతోంది. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు సరైన బస్సు సౌకర్యం లేకపోవడంతో పిల్లలు బస్సు కోసం ఎదురుచూపులు చూసి తిరిగి ఇంటి బాట పడుతున్నారు.
ఎన్నో సమస్యలు! : ఇలా పలు కారణాలతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు సమస్యలకు కేంద్రాలుగా మారాయి. సరైన సదుపాయాలు లేక విద్యార్థులు సతమతం అవుతున్నారు. ఓ వైపు రవాణా సమస్యలు, మరోవైపు పాఠశాలల్లో మరుగుదొడ్లు లేక పిల్లలు వత్ర విసర్జనకు బహిరంగ ప్రదేశాల్లోకి వెళ్తున్నారు. గదులు లేక మధ్యాహ్న భోజనం వంట ఆరుబయట చెట్ల కింద చేస్తున్నారు. నీటి సరఫరా లేక చేతులు శుభ్రం చేసుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసిన కుళాయిలు నిరుపయోగంగా ఉంటున్నాయి.
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