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వినువీధిలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థిని - శాటిలైట్‌ తయారీ శిక్షణకు ఎంపికైన కందుల జెస్సీ

కేంద్రప్రభుత్వ 'శక్తిశాట్ మిషన్‌'కు 21మంది ఎంపిక - ఏపీ నుంచి ఎంపికైన ఏకైక విద్యార్థిని జెస్సీ - దిల్లీ వెళ్లేందుకు ఆర్థిక సాయం కోరుతున్న బాలిక తల్లిదండ్రులు

Government School Student Selected For Satellite Manufacturing Training
Government School Student Selected For Satellite Manufacturing Training (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 11:45 AM IST

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Government School Student Selected For Satellite Manufacturing Training : పేదరికం ఆ అమ్మాయి కలలకు అడ్డుకాలేదు. నింగిని చూస్తు పెరిగిన ఆ విద్యార్థి ఇప్పుడు నింగిని ఛేదించే విజ్ఞాన యాత్రకు సిద్ధమైంది. పట్టుదలతో శాటిలైట్‌ తయారీ శిక్షణకు ఎంపికైంది. అందరికీ స్ఫూర్తిగా నిలిచింది.

వినువీధిలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థి ప్రతిభ - శాటిలైట్‌ తయారీ శిక్షణకు కందుల జెస్సీ ఎంపిక (ETV Bharat)

తూర్పుగోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరం ప్రభుత్వ జెడ్పీ బాలికోన్నత పాఠశాలలో కందుల జెస్సీ పదోతరగతి చదువుతోంది. ఆమె తండ్రి శ్రీను వండ్రంగి పని చేస్తుండగా తల్లి అరుణ గృహిణి. రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడని నిరుపేద కుటుంబం వారిది. చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో ప్రతిభ కనబరిచే జెస్సీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీపై ఆసక్తి పెంచుకుంది. ఎప్పటికైనా శాటిలైట్‌ ప్రయోగం, రాకెట్‌ తయారు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కలలు కనడం కాదు వాటిని సాకారం చేసుకోవాలనే అబ్దుల్ కలాం సందేశాన్ని ఒంటపట్టించుకున్న ఈ బాలిక ఆ దిశగానే కృషి చేసింది. టీచర్ల ప్రోత్సాహంతో స్కూల్‌లోని ప్రయోగశాలలో వినూత్న ఆవిష్కరణలు చేసింది.

21 మంది ఎంపిక : అంతరిక్ష రంగంలో బాలికలను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్రం వినూత్నంగా తీసుకొచ్చిన శక్తి శాట్ మిషన్ ఆ విద్యార్థి కలలను నిజం చేసింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతూ అంతరిక్షంపై ఆసక్తి కల్గిన వారి నుంచి గతేడాది ఎంట్రీలు ఆహ్వానించారు. 108 దేశాలకు చెందిన 12వేల మంది బాలికలు పేరు నమోదు చేసుకున్నారు. వారికి అంతరిక్ష శాస్త్రం, ఉపగ్రహ ఇంజినీరింగ్‌ సంబంధించి ఆన్​లైన్‌లో శిక్షణ ఇచ్చారు. అందులో ప్రతిభ చూపిన 300 మందిని ఎంపిక చేశారు. మన దేశం నుంచి 21మంది ఎంపికవగా ఏపీ నుంచి అంతరిక్ష విజ్ఞాన యాత్రకు ఎంపికైన ఏకైక బాలికగా జెస్సీ నిలిచింది. ఎంపికైన వారికి ఆగస్టు 23 నుంచి 31 వరకు గ్రేటర్ నోయిడాలోని గౌతమ బుద్ద వర్సిటీలో శక్తిశాట్ వర్క్ షాప్ నిర్వహించనున్నారు. శక్తిశాట్‌కు ఎంపిక కావడం ఎంతో గర్వంగా ఉందని జెస్సీ అంటోంది.

ఆర్థిక సాయం కోరుతున్న తల్లిదండ్రులు : జెస్సీ విజయంతో తోటి విద్యార్థులు, టీచర్ల నుంచి అభినందనల వెల్లువ వచ్చింది. జిల్లా కలెక్టర్ కీర్తి చేకూరి సైతం జెస్సీ ప్రతిభను మెచ్చి ఘనంగా సన్మానించారు. శక్తిశాట్‌కు జెస్సీ ఎంపిక కావడంపై అధ్యాపకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆ విద్యార్థి మరెన్నో అత్యున్నత స్థానాలకు వెళ్లాలని ఆకాంక్షించారు. తమ కుమార్తె శక్తిశాట్‌ శిక్షణకు ఎంపిక కావడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని జెస్సీ తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. పేదరికం వల్ల దిల్లీ వెళ్లి తమ కూతురు విజయ ప్రస్తానాన్ని కళ్లారా వీక్షించే స్థోమత తమకు లేదని ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందించాలని కోరుతున్నారు.

'చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి చదివేది. 'శక్తిశాట్​'కి ఎంపికైనందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముందుసారి కూడా డిస్ట్రిక్ట్​ లెవల్​లో సెలక్ట్​ అయ్యింది. అప్పుడు కూడా దిల్లీ వెళ్లి వచ్చింది. దానికి మొత్తం నారా లోకేశ్​ చూసుకున్నారు. ప్రస్తుతం దిల్లీ వెళ్లేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థికంగా మాకు సహాయం అందుతుందని ఆశిస్తున్నాం.' - కందుల అరుణ, జెస్సీ తల్లి

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శాటిలైట్‌ తయారీ శిక్షణకు ఎంపిక
GIRL SELECTED FOR SATELLITE MAKING

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