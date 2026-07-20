వంటోళ్ల మధ్య వివాదం - ప్రభుత్వ బడిని మూసివేసేలా చేసింది
వంట ఏజెన్సీ మహిళల మధ్య వివాదంతో పాఠశాల మూసివేత - టీసీలు తీసుకువెళ్లిన తల్లిదండ్రులు - డిప్యూటేషన్పై ఉపాధ్యాయుల బదిలీ - 8 మంది విద్యార్థులను కొడంగల్ ప్రభుత్వ బడిలో చేర్చిన అధికారులు
Published : July 20, 2026 at 3:25 PM IST
School Closed Due To Cooking Agencies : రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలను విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు లేక మూసివేశారు. కొన్ని గ్రామాల్లో బడిలో కనీస సదుపాయాలు లేకపోవడం, భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరడం వల్ల మూసివేశారు. అలాంటి పాఠశాలలను ప్రభుత్వం గుర్తించి చర్యలు తీసుకుంటోంది. కానీ ముఖ్యమంత్రి సొంత నియోజకవర్గంలో మాత్రం గొడవ వల్ల ఓ బడిని మూసివేశారు. వంట ఏజెన్సీ మహిళల మధ్య జరిగిన వివాదం దీనికి కారణమైంది. మధ్యాహ్న భోజనం తయారీ బాధ్యతలు ఎవరికి అప్పగించాలనే విషయంలో రెండు వర్గాల మహిళల మధ్య వచ్చిన పంచాయితీ చిలికిచిలికి గాలివానలా మారింది. విద్యార్థులకు భోజనం అందక బడి నిలిచిపోయే పరిస్థితికి చేరింది.
ప్రభుత్వ బడి మూసివేత : రంగారెడ్డిజిల్లాలోని కొడంగల్ మండలంలోని ప్యాలమద్ది గ్రామంలో ప్రతి సంవత్సరం మాదిరిగానే ఈ ఏడాది స్కూల్ ప్రారంభమైంది. రోజు 20 మంది వరకు విద్యార్థులు వస్తున్నారు. వారికి ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు పాఠాలు బోధిస్తున్నారు. పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం వండే మహిళల మధ్య చిన్నపాటి వివాదం జరిగింది. ఆ గొడవకు రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. ఎంతలా అంటే అధికార పార్టీకి చెందిన కొందరు నేతలు ఒక మహిళకు, మరికొందరు మరో మహిళకు తమ మద్దతు పలికారు.
ముదిరిన వివాదం బడికి తాళం : వివాదం ముదిరిపోవడంతో కొందరు రాజకీయ నాయకులు గ్రామంలోని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను రెచ్చగొట్టారు. దీంతో వారు పిల్లల టీసీలు తీసుకొని వెళ్లిపోయేలా చేశారు. పాఠశాలలో పిల్లలకు సరిగ్గా పాఠాలు చెప్పట్లేదని, గొడవలు జరుగుతున్నాయని మరికొందరు వెళ్లిపోయారు. కొందరు విద్యార్థులు కొడంగల్లోని ప్రభుత్వ బడుల్లో చేరారు. మరికొందరు వేరే బడులకు వెళ్లిపోయారు. ఇక పిల్లలెవరూ లేకపోవడంతో ఉన్న ఇద్దరి ఉపాధ్యాయులను విద్యాధికారులు డిప్యుటేషన్పై వేరే చోటికి పంపారు. అక్కడున్న కంప్యూటర్లను ఇతర పాఠశాలలకు తీసుకెళ్లారు. అక్కడ బెంచీలు, పుస్తకాలు, సామగ్రి అంతా మరుగునపడ్డాయి.
వంట ఏజెన్సీ పంచాయితీ బడి మూతపడడానికి కారణమైంది. ఇద్దరిని కూర్చొబెట్టి పలుమార్లు మాట్లాడినప్పటికీ ఒప్పుకోలేదు. పాఠశాల లేకపోవడంతో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మూతపడిన పాఠశాలను తెరిపించడానికి మరోసారి ప్రయత్నం చేస్తా - ఎండీ యాసర్, సర్పంచ్
కొడంగల్ ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వెళుతున్న విద్యార్థులు : ప్యాలమద్దిలో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠాశాల మూతపడడం వల్ల పిల్లలను తల్లిదండ్రులు కొడంగల్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఎనిమిది మందిని చేర్పించారు. మరికొందరు ప్రైవేటు స్కూళ్లకు పంపుతున్నారు. విద్యార్థులను కొడంగల్ పంపడానికి ఒక్కో విద్యార్థికి ఆటో రూ.700 చొప్పున ఖర్చు అవుతుంది. ఆటో ఖర్చు ఇబ్బందిగా మారిందని పేద తల్లిదండ్రులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.
పాఠశాల మూతపడడం వల్ల 8 మంది విద్యార్థులను కొడంగల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేర్పించాం. ఉపాధ్యాయులు దినేష్ను ఇందనూర్ బడికి, శివకుమార్ను పలుగురాళ్లతండాకు డిప్యుటేషన్పై పంపించాం - రాంరెడ్డి, మండల విద్యాధికారి, కొడంగల్
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తరగతుల వారిగా ట్యూషన్ ఫీజు వివరాలను వెబ్సైట్లో పొందుపరచాలి - స్కూళ్లకు విద్యాశాఖ ఆదేశాలు