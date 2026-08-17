కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ యథాతథంగా కొనసాగుతాయి : మంత్రి పొన్నం
కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ను యథాతథంగా కొనసాగిస్తామన్న సర్కార్ - హైకోర్టులో స్టే ఎత్తివేయించి మళ్లీ అమలు చేస్తామని స్పష్టీకరణ - కోర్టులో పిటిషన్ వేయడం వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఉందన్న మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్
Published : August 17, 2026 at 8:05 PM IST
Government On Kalyana Lakshmi And Shaadi Mubarak : రాష్ట్రంలో కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీముబారక్ పథకాలను యథాతథంగా కొనసాగిస్తామని సర్కార్ స్పష్టం చేసింది. హైకోర్టు స్టేను సాకుగా చూపిస్తూ బీఆర్ఎస్ నేతలు రాజకీయం చేస్తున్నారని మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్ విమర్శించారు. కోర్టు వివరణ అడిగినంత మాత్రాన పథకాలు నిలిచిపోయే పరిస్థితి లేదని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఇచ్చినట్లే ఇకపైనా మూడు నెలల్లోనే కల్యాణలక్ష్మి చెక్కులు అందిస్తామని మంత్రులు వెల్లడించారు.
దీనిని రాజకీయం చేస్తున్నారు : రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న కళ్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలపై స్టే విధిస్తూ హైకోర్టు ఇటీవల మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీచేసింది. ఐతే ఈ పథకాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిలిపివేసే ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి లేదని మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరి స్పష్టం చేశారు. సచివాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన అమాత్యులు బీఆర్ఎస్ నాయకులు కావాలనే రాద్దాంతం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. హైకోర్టు ఆదేశాలను గౌరవిస్తూనే స్టే తొలగించేందుకు డివిజన్ బెంచ్ను ఆశ్రయిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. హైకోర్టు స్టేను సాకుగా చూపిస్తూ బీఆర్ఎస్ నేతలు రాజకీయం చేస్తున్నారని పొన్నం ప్రభాకర్ విమర్శించారు.
"న్యాయ స్థానంలో తప్పకుండా మళ్లీ గెలిచి, గతంలో ఇచ్చిన స్టేను తీయించి తెలంగాణ ప్రజలకు మళ్లీ షాదీ ముబారక్, కల్యాణలక్ష్మిని ఎక్కడా ఇబ్బంది లేకుండా యధావిధిగా అందిస్తాం. దీనిని కొనసాగించేందుకు ఈ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఇంతలోనే ఈ విషయాన్ని రాజకీయం చేయాలని ధర్నాలు చేస్తున్నారు. ఇది గత ప్రభుత్వ పథకం అని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు" - పొన్నం ప్రభాకర్, బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి
పథకాలు నిలిపివేయాలన్న ఉద్దేశం లేదు : గతంలో కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కుల కోసం లబ్ధిదారులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి ఉండేదన్న మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాకే నోడల్ ఏజెన్సీ ద్వారా, గ్రీన్ ఛానల్ విధానంలో నిధులు వేగంగా విడుదల చేశామని గుర్తుచేశారు. ప్రభుత్వానికి ఈ పథకాలు నిలిపివేయాలన్న ఎలాంటి ఉద్దేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలోనే నిధుల విడుదలలో ఇబ్బందులు ఉన్నాయని, తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాటిని పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేశామని చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు గతంలోనే ఈ పథకాలకు చట్టబద్ధత కల్పించి ఉంటే ఇప్పడు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చేది కాదని వాకిటి శ్రీహరి పేర్కొన్నారు.
బాధ్యులపై చర్యలు తప్పవు : కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ పథకాలపై కోర్టులో పిటిషన్ వేయడం వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఉందని ప్రభుత్వం అనుమానం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ పథకాల అమలులో అధికారుల స్థాయిలో ఏమైనా లోపం జరిగిందా అనే కోణంలోనూ విచారణకు ఆదేశించింది. ఇందుకు బాధ్యులను గుర్తించి వారిపై చర్యలు తీసుకుంటామని సర్కార్ స్పష్టంచేసింది.
పథకం అమలుపై కోర్టు స్టే : తెలంగాణలో కల్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాల అమలును నిలిపివేస్తూ ఇటీవల హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ పథకాల అమలు కోసం 2014 నుంచి జారీ చేసిన ఎనిమిది ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల (జీవో) అమలుపై కోర్టు స్టే విధించింది. అలాగే వీటి కింద ఎంపికైన లబ్ధిదారులకు ఎలాంటి చెల్లింపులు చేయకూడదని ఆదేశించింది. ఈ పథకాలకు సంబంధించిన జీవోలను సవాలు చేస్తూ న్యాయవాది విజయ్గోపాల్ వ్యక్తిగత హోదాలో హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. బుధవారం జస్టిస్ ఎన్.వి.శ్రవణ్కుమార్ ఈ అంశంపై విచారణ చేపట్టారు. వాదనల సందర్భంగా ఈ పథకాల అమలు కోసం జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు రాజ్యాంగపరమైన చెల్లుబాటు లేదని పిటిషనర్ వాదించారు.