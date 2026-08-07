గుడ్న్యూస్ - గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని 'అన్న క్యాంటీన్ల'కు నిధులు మంజూరు
70 అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణకు నిధులను మంజూరు చేసిన ప్రభుత్వం - మూడేళ్ల కాలానికి రూ.181.91 కోట్లు విడుదల - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 5:02 PM IST
Government Funds for Rural Anna Canteens in AP : 'అన్న క్యాంటీన్' దీనికి పేద, ధనిక తేడా లేదు. ఆకలి మాత్రమే చూస్తుంది. అల్పాహారమైనా, భోజనమైనా రూ.5కే అందిస్తుంది. ‘‘రోడ్డు పక్క బంకులో టీ తాగాలన్నా రూ.10కి తక్కువ తీసుకోవడం లేదు, అన్న క్యాంటీన్లలో ఉదయం అల్పాహారమైనా మధ్యాహ్నం, రాత్రికి భోజనమైనా రూ.5కే ఇస్తున్నారు. నాణ్యమైన ఆహారం ఇంత తక్కువకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది?’’ అని అక్కడికొచ్చే వారంతా ముక్తకంఠంతో జై కొడుతున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే తిరిగి ప్రారంభించిన అన్న క్యాంటీన్లు కొద్ది రోజుల్లోనే వారందరి ఆదరణ చూరగొన్నాయి. వీటి పుణ్యమా అని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఆసుపత్రులకు వచ్చేవారు, చిరు వ్యాపారులు, కార్మికులు, నిరుద్యోగులు, వలస కూలీలు ఇలా ఎందరో సంతృప్తిగా ఆరగిస్తున్నారు. అంతేగాక సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి చదువుకొనే విద్యార్థులకూ రూ.5కే కడుపు నిండుతోంది.
తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న ‘అన్న క్యాంటీన్ల’కు మరో శుభవార్త అందింది. రాష్ట్రంలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలలో 70 అన్న క్యాంటీన్ల నిర్వహణ కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడేళ్ల కాలానికి నిధులను మంజూరు చేసింది. పేదలకు రాయితీతో కూడిన ఆహార సరఫరా మూడేళ్ల ఒప్పంద కాలానికి రూ.181.91 కోట్ల విడుదలకు అనుమతించింది. ఫిబ్రవరి, 2026 నుంచి మార్చి, 2029 వరకు ఈ మొత్తానికి పరిపాలనాపరమైన ఆమోదం లభించింది.
మూడేళ్ల ఒప్పంద కాలానికి రూ.181 కోట్లు : 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఫిబ్రవరి - మార్చి, 2026 రెండు నెలలకు రూ. 9.18 కోట్లు, 2026-27 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో రూ. 57.51 కోట్లు, 2027-28 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి 57.69 కోట్లు, 2028-29 ఆర్ధిక సంవత్సరానికి రూ. 57.51 కోట్లు మొత్తంగా రూ. 181.91కోట్లను దీని కోసం ఖర్చు చేయనుంది. హెచ్కేఎం ఛారిటబుల్ ఫౌండేషన్ సంస్ధ ఈ భోజనాల సరఫరాకు ముందుకు వచ్చిందని, బయోమెట్రిక్ ఆధారంగా రియల్ టైం టోకెన్ డేటాతో వారికి బిల్లుల చెల్లింపు చేయాలని మున్సిపల్ పరిపాలన శాఖ విడుదల చేసిన ఉత్తర్వులో పేర్కొంది.
పట్టణ ప్రాంతాల్లో 205 అన్న క్యాంటీన్లు : కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పాటయ్యాక పట్టణ ప్రాంతాల్లో 205 అన్న క్యాంటీన్లు ప్రారంభించింది. రోజూ వీటిలో మూడు పూటలా కలిపి 2 లక్షల మందికిపైగా ప్రజలు భోజనం చేస్తున్నారు. ఉదయం, రాత్రి అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనం అందిస్తున్నారు. పూటకు రూ.5కే ఆహారం సరఫరా చేస్తున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేయాలన్న ఎమ్మెల్యేల విజ్ఞప్తి మేరకు ప్రభుత్వం 70 మంజూరు చేసింది.
రోజూ 2.10 లక్షల మంది భోజనాలు : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం కక్షగట్టి మూసివేసిన అన్న క్యాంటీన్లను కూటమి అధికారంలోకి వచ్చాక పునఃప్రారంభించింది. వీటి ద్వారా పేదలకు రూ.5కే భోజనం అందిస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు 8.80 కోట్ల మంది క్యాంటీన్లలో భోజనం చేశారు. 207 క్యాంటీన్ల ద్వారా రోజూ 2.10 లక్షల మంది భోజనాలు చేస్తున్నారు. ఇందుకు రోజుకు రూ.54 లక్షలపైగా వ్యయం అవుతోంది. సబ్సిడీ కింద ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు రూ.243 కోట్లు ఖర్చు చేసింది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసే క్యాంటీన్లపై సబ్సిడీ కింద ఏడాదికి రూ.58 కోట్ల వ్యయం కానుంది.
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