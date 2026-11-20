రాప్తాడు బాలికకు అండగా ప్రభుత్వం - వైద్యానికి రూ.32 లక్షలు మంజూరు
Govt Sanctioned Rs.32 Lakhs from CMRF to Raptadu Girl: రాప్తాడు ఘటనలో గాయపడిన బాలిక వైద్య ఖర్చుల కోసం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి రూ.32 లక్షలు మంజూరు చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 8:24 PM IST
అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడు ఘటనలో గాయపడిన బాలికకు మెరుగైన వైద్యం అందించడంతో పాటు, ఆమె పూర్తిగా కోలుకునే వరకు అండగా నిలిచేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. వైద్య ఖర్చుల కోసం ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి రూ.32 లక్షలు మంజూరు చేసింది. మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రత్యేక చొరవతో బెంగళూరులోని మణిపాల్ ఆసుపత్రిలో బాలికకు అత్యాధునిక వైద్యం అందుతోంది. ప్రస్తుతం బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడింది. త్వరలోనే ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేస్తామని వైద్యులు వెల్లడించారు.
అండగా ప్రభుత్వం: బాలిక పూర్తిగా కోలుకుని సాధారణ జీవితంలోకి వచ్చే వరకు అన్ని విధాలా అండగా ఉంటామని లోకేశ్ భరోసా ఇచ్చారు. సొంత కూతురిలా చూసుకుంటానని, ఆమె కోలుకునే బాధ్యతను తనదిగా భావిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. వైద్య చికిత్స నుంచి పునరావాసం వరకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. బాలిక మళ్లీ మామూలు జీవితం గడపడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు.
వైద్యులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్: రాప్తాడు బాలిక ఒక ఫైటర్, కోలుకుని త్వరలోనే ఇంటికి వస్తుందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. ఉన్మాది దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడి బెంగళూరు మణిపాల్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాలిక ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇంతకుముందే వైద్యులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఉండవల్లి నివాసం నుంచి బుధవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వైద్యులతో మాట్లాడారు. బాలిక వేగంగా కోలుకుంటోందని వైద్యులు చెప్పడంతో సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
అక్టోబర్ 31న అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో ఉన్మాది రెచ్చిపోయాడు. చెట్లు నరికే రంపం మిషన్తో విద్యార్థినిపై విరుచుకుపడ్డాడు. తరగతి గదిలోకి వెళ్లి విచక్షణ రహితంగా దాడి చేశాడు. ఈ దారుణ ఘటనతో పాఠశాల ప్రాంగణం అంతా విద్యార్థుల హాహాకారాలతో భయాందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఆ దాడితో తీవ్రంగా గాయపడిన విద్యార్థిని ప్రాణాపాయస్థితిలోకి వెళ్లింది. అడ్డుకోబోయిన మరో విద్యార్థిని కాళ్లు, చేతులకు గాయాలయ్యాయి. మెరుగైన వైద్యం కోసం విద్యార్థినిని బెంగళూరు ఆస్పత్రికి తరలించి అక్కడ వైద్యం అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
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