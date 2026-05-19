పెరగనున్న భూముల మార్కెట్ విలువ - మూడు రకాలుగా సవరించేలా సర్కారు ప్రణాళిక
ఎకరా ప్రభుత్వ విలువ రూ.1.75 లక్షల నుంచి రూ.2.75 లక్షలకు - ఓఆర్ఆర్ లోపల కనిష్ఠంగా రూ.15 లక్షలు - అపార్టుమెంట్లలో చదరపు అడుగు రూ.6 వేలు
Published : May 19, 2026 at 8:35 AM IST
Land Registration Costs In Telangana : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వ్యవసాయ భూముల ప్రభుత్వ విలువను మూడు రకాలుగా సవరించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. గ్రామీణ ప్రాంతాలు, జాతీయ, ప్రధాన రహదారులు, మండల కేంద్రాలు, పట్టణాలకు సమీపంలోని భూముల విలువకు సవరణ చేయనున్నారు. ఓఆర్ఆర్ లోపల ప్రాంతాల్లో బహిరంగ ధరలకు, మార్కెట్ విలువకు తేడా భారీగా ఉంది. దీంతో స్థానిక పరిస్థితులను అనుగుణంగా మార్కెట్ విలువను సవరించాలని అంచనాకు స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ వచ్చినట్లు సమాచారం.
మొత్తంగా సాగు, సాగేతర, స్థిరాస్తుల విలువ 50 శాతం వరకు సవరించనున్నట్లు తెలిసింది. ఈ నెల 28 నుంచి కొత్త ధరలను అమల్లోకి తీసుకురావాలని స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. కొద్దిరోజులుగా ఈ విషయంపై స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ కమిషనర్ రాజీవ్గాంధీ హనుమంతు యంత్రాంగంతో కసరత్తు చేస్తున్నారు. సోమవారం రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి కూడా అధికారులతో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ప్రజలపై ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తం భారం పడకుండా అమల్లోకి తేవాలని ఆయన సూచించినట్లు తెలిసింది. ఒకట్రెండు రోజుల్లో భూముల విలువ సవరణపై తుది నిర్ణయం తీసుకోవాలనే అంచనాకు వచ్చినట్లు సమాచారం.
ఈ నేపథ్యంలో విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సవరించనున్న అంచనాల వివరాలిలా.
|ప్రస్తుతం ఎకరా ప్రభుత్వ మార్కెట్ విలువ
|ఓఆర్ఆర్ లోపల ఎకరా ప్రభుత్వ విలువ
|రూ.1.75 లక్షల నుంచి రూ.2.75 లక్షలకు
|రూ.8.75 లక్షలు ఉండగా కనిష్ఠంగా రూ.15 లక్షలకు
హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాల్లో భూముల ధర బహిరంగ మార్కెట్లో ఊహించలేనంతగా ఉంది. వట్టినాగులపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో ఎకరా రూ.70 నుంచి 80 కోట్లు పలుకుతోంది. మరికొన్నిచోట్ల రూ.150 కోట్లు కూడా ఉండటం గమనార్హం. ప్రభుత్వ విలువ మాత్రం రూ.2 నుంచి 2.5 కోట్ల వరకే ఉంది. దీనిని రూ.4 కోట్ల వరకు చేయనున్నారు.
అపార్ట్మెంట్ల చ.అడుగు విలువ రూ.6 వేలకు : రాష్ట్రంలో అపార్ట్మెంట్ల బహిరంగ ధరలను పరిగణనలోకి తీసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ల మార్కెట్ విలువను సర్కారు సవరించనుంది. ఈ క్రమంలో ఫ్లాట్ల చదరపు అడుగు విలువ 75 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం చదరపు అడుగు రూ.3,500 నుంచి రూ.4 వేలు ఉన్నచోట దాదాపు రూ.6 వేలకు పెరగనుంది.
అదనంగా రూ.1,500 కోట్ల రాబడి : స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ వార్షిక ఆదాయం ప్రస్తుతం రూ.15 వేల కోట్ల వరకు ఉంది. అధికంగా హైదరాబాద్ శివార్లలోని భూములు, స్థలాల రిజిస్ట్రేషన్లు, అపార్ట్మెంట్లు, హైరైజ్డ్ భవనాలు, విల్లాల రిజిస్ట్రేషన్ల ద్వారా ఆర్జిస్తున్నదే. అయినప్పటికీ బహిరంగ ధరలకు, ప్రభుత్వ విలువకు మధ్య పెద్దఎత్తున వ్యత్యాసం ఉంది. 2021, 2022లో చివరిసారిగా బీఆర్ఎస్ హాయాంలో వీటి సవరణ జరిగింది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని బహిరంగ ధరలకు అనుగుణంగా సవరణ చేపట్టాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. దీనివల్ల ఏటా రూ.1,500 కోట్ల వరకు రాబడి పెరుగుతుందని ఇప్పటికే అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రస్తుత సవరణ అమలు అనంతరం ఆరు నెలల తరువాత సమీక్ష సమావేశం చేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిసింది. ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త అరవింద్ సుబ్రహ్మణ్యం సూచనల మేరకు ఈ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు సమాచారం.
350 ప్రాంతాల్లో ఒక్కో మాదిరి : హైదరాబాద్ మహానగరం పరిధిలో ధరలు ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కోలా పలుకుతున్నాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని 350 ప్రాంతాల్లో ఒక్కో తరహాలో పెంపు చేపట్టాలని యంత్రాంగం భావిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతంలో కొన్నిచోట్ల ప్రభుత్వ విలువ చదరపు గజం రూ.80 వేల వరకు ఉండగా దీనిని రూ.90 వేలకు పెంచనున్నారు.
వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న కమర్షియల్ ప్రాంతాల్లో విలువ సవరణ ఒకే తరహాలో ఉండేలా ప్రణాళిక చేస్తున్నారు. ఫ్లాట్ల చదరపు అడుగు ధర బహిరంగ మార్కెట్లో రూ.8 వేల నుంచి రూ.12 వేల వరకు పలుకుతోంది. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కొన్నిచోట్ల రూ.7,800 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అన్ని ప్రాంతాలను దృష్టిలోపెట్టుకుని ప్రభుత్వ విలువను రూ.6,600 చేయాలని చూస్తున్నారు. 100 ఫీట్ల రోడ్లు, ఇతర అనుసంధాన రోడ్లు ఉన్న ప్రాంతాల్లో విలువ పెంపును అక్కడి బహిరంగ మార్కెట్ను అనుసరించి చేస్తారు.