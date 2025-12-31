2025లో సంక్షేమం, అభివృద్ధి పరుగులు - రాష్ట్ర చరిత్ర తిరగరాసేలా పారిశ్రామికాభివృద్ధి
2025లో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు వెల్లడించిన ప్రభుత్వం - 20 లక్షల ఉద్యోగ కల్పనకు ప్రత్యేక దృష్టి - కొత్తేడాదిలో మరిన్ని లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని పయనం
December 31, 2025
Government Revealed State Welfare and Development in 2025 : 2025లో రాష్ట్ర సంక్షేమం, అభివృద్ధి వేరే లెవెల్కు చేరిందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. చరిత్ర తిరగరాసేలా పారిశ్రామికాభివృద్ధికి అడుగులు పడ్డాయని, 20 లక్షల ఉద్యోగ కల్పనకు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిపింది. 2026లోనూ మరిన్ని ఘనమైన లక్ష్యాల్ని నిర్దేశించుకుని ముందుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమైంది. కొత్తేడాదిలో రెవెన్యూ సమస్యలు పరిష్కరించి వివాదాలు లేని భూములను రైతులు, భూయజమానులకు అందించాలని నిర్ణయించింది.
ఆర్థిక సవాళ్ల సవారీ చేస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం, 2025లో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు వెల్లడించింది. తల్లికి వందనం కింద 67 లక్షల 27 వేల మంది విద్యార్ధులకు రూ.10వేల 90 కోట్లు అందించామని తెలిపింది. స్త్రీ శక్తి పథకం కింద 3.25 కోట్ల మంది మహిళలకు రూ.11 వందల 44 కోట్లు వెచ్చించి ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించినట్లు వివరించింది. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద 46 లక్షల మంది రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో రూ.6వేల 310 కోట్లు జమ చేసినట్లు పేర్కొంది. దీపం-2 పథకం కింద ఏడాదికి 3 ఉచిత సిలెండర్లు కోసం రూ.2వేల 684 కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు తెలిపింది. సామాజిక పింఛన్ల పంపిణీకి ఇప్పటిదాకా రూ.50 వేల కోట్లు వెచ్చించడం చరిత్రలో మందెన్నడూ లేదని వెల్లడించింది.
జూనియర్ లాయర్లకు రూ.10 వేలు : మత్స్యకార భరోసా కింద ఏడాదికి రూ.20 వేలు చొప్పున లక్షా25 వేలమందికి రూ.250 కోట్లు, 2 లక్షల 90 వేల మంది ఆటోవాలాలకు రూ.15 వేల చొప్పున రూ.436 కోట్లు నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేశామని వివరించింది. నెలకు ఐదు వేల చొప్పున 8వేల 427మంది పాస్టర్లకు రూ.51 కోట్లు, ఇమామ్లకు రూ.90 కోట్లు వెచ్చించామంది. పురోహితులకు నెలకు రూ.15 వేల వేతనం, నాయీ బ్రాహ్మణులకు నెలకు రూ.25 వేల వేతనాలను అందించడంతో పాటు జూనియర్ లాయర్లకు రూ.10 వేలు చొప్పున గౌరవవేతనం ఇస్తున్నట్లు గుర్తుచేసింది.
మర మగ్గాలకు నెలకు 500 యూనిట్లు, చేనేత మగ్గాలకు 200 యూనిట్ల ఉచితంగా విద్యుత్ అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. 204 అన్న క్యాంటీన్ల ద్వారా ఇప్పటివరకు రూ.4 కోట్ల మందికి భోజనాలు పెట్టినట్లు తెలిపింది. అడ్డంకుల్ని అధిగమించి 15వేల 491 మంది టీచర్లకు, 5 వేల 757 మంది కానిస్టేబుళ్లకునియామక పత్రాలు అందించామని వివరించింది. శిక్షణ కానిస్టేబుళ్ల స్టైఫండ్ను రూ. 4,500 నుంచి రూ.12,500కు పెంచామని ప్రభుత్వం గుర్తుచేసింది.
మూడు రీజియన్లు అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్ : భవిష్యత్ అభివృద్ధి ప్రణాళికల్లో భాగంగా విశాఖ, అమరావతి, తిరుపతి కేంద్రంగా మూడు రీజియన్లు అభివృద్ధికి మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసినట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది. పూర్వోదయ పథకంలో రాష్ట్రానికి చోటు దక్కిందని గుర్తు చేసింది. రూ.50 వేల కోట్లకు పైగా వ్యయంతో అమరావతి రాజధాని నిర్మాణ పనులు వేగవంతం అయ్యాయని అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీ దిశగా అడుగులు వేగవంతం చేసినట్లు తెలిపింది. విశాఖకు గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ కాగ్నిజెంట్, TCS వంటి ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక ఐటీ కంపెనీలు తరలివచ్చాయని చెప్పింది.
విశాఖ సదస్సులో 610 ఒప్పందాలతో రూ.13లక్షల 25వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, 16లక్షల 13 వేల ఉద్యోగాలకు రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధమైనట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటి వరకూ 13 SIPB సమావేశాల్లో 8లక్షల 23 వేల ఉద్యోగాలిచ్చే రూ.8లక్షల 55 వేల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపామని గుర్తుచేసింది. వంద రోజుల్లోనే హంద్రీనీవా కాలువ విస్తరణ పనులు చేపట్టి రికార్డు సృష్టించామని వెల్లడించింది. పోలవరం పనులు పరుగులు పెట్టించడం సహా ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీ చెల్లింపులు వేగవంతం చేసినట్లు ప్రకటించింది.
రూ.3 వేల కోట్లతో రహదారుల నిర్మాణం : వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో దెబ్బతిన్న రహదారులకు రూ.వెయ్యి కోట్లతో మరమ్మత్తులు చేశామని మరో రూ.3 వేల కోట్లతో రహదారుల నిర్మాణానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. పల్లె పండుగ ద్వారా గ్రామాల్లో 4వేల కిలో మీటర్ల రోడ్ల నిర్మాణాలు జరుగుతున్నట్లు తెలిపింది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం విద్యుత్ ఛార్జీలు పెంచుతూ ప్రజలపై భారీ ఎత్తున ఆర్థిక భారం వేస్తే కూటమి ప్రభుత్వం తొలిసారిగా ట్రూ డౌన్ అమలు చేసి విద్యుత్ ఛార్జీలు కొంత మేర తగ్గించిందని చెబుతోంది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో క్రైమ్ రేట్ గరిష్టంగా ఉండేదని కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలతో ఈ ఏడాది తగ్గినట్లు తెలిపింది. నేరస్థులకు శిక్షలు పడ్డాయని గంజాయి, డ్రగ్స్ పై ఉక్కుపాదం మోపినట్లు స్పష్టం చేసింది.
