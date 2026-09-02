కుమ్మరిలోవ కొండలను తొలగించి - నిర్వాసితులకు అండగా నిలిచిన ప్రభుత్వం
పోలవరం ఎడమ కాలువలో కీలకంగా మారిన కొండల తొలగింపు - కుమ్మరిలోవ కొండల్ని తొలగించి పనులు వేగం చేసిన అధికారులు - కుటుంబాలకు పరిహారం ఇచ్చిన ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 7:34 AM IST
Polavaram Left Canal : పోలవరం ఎడమ కాలువలో పనుల్లో అత్యంత కీలమైనవి కుమ్మరిలోవ ప్రాంతం వద్ద ఇంజినీరింగ్ పనులు. ఎత్తైన కొండలను కరిగించి కొండలకు ఆనుకుని ఉన్న వందలాది కుటుంబాలను తరలించగా, ప్రభుత్వం వారికి అండగా నిలిచింది. అర్హులైన అందరికీ పునరావాసం కల్పించి ఉత్తరాంధ్ర వైపు గోదావరి జలాలు ప్రవహించేలా మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. నిర్వాసితులకు కేటాయించిన స్థలాల్లో చాలావరకూ ఇళ్ల నిర్మాణం పూర్తికాగా మరికొన్ని వేగంగా సాగుతున్నాయి.
లబ్ధిదారులు సంతృప్తి: పోలవరం ఎడమ కాలువ నిర్మాణం కోసం కాకినాడ జిల్లా తుని మండలంలో కుమ్మరిలోవ కాలనీని ఆనుకుని ఉన్న తూర్పు కనుమల మధ్య రెండు కొండలను తొలగించాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ 123, 115 మీటర్లు ఎత్తు ఉన్న కఠినమైన రాతి ప్రాంతంలో బ్లాస్టింగ్ ద్వారా తవ్వకం చేశారు. దీంతో కాలనీలో నివసిస్తున్న 472 మంది నిర్వాసితులను గుర్తించి, వారికి పునరావాసం కల్పించారు. 11.74 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న కాలనీలో అన్ని సౌకర్యాలూ ఏర్పాటు చేశారు. దుగ్గిలోవ వద్ద 272 మందికి, చేపూరు వద్ద 200 మందికి స్థలాలు కేటాయించి పోలవరం కాలువ, అక్విడెక్టు నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేశారు. ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా పునరావాసం డబ్బులు అందటంపై లబ్ధిదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"పోలవరం ఎడమ కాలువ నిర్మాణం వల్ల మా కాలనీ పోయింది. మాకు అందరికీ పునరావాస కాలనీలో స్థలాలు ఇచ్చారు. ఇళ్లను నిర్మించుకోవడానికి అవసరమైన డబ్బులను కూడా ప్రభుత్వం సకాలంలో అందించింది. ఇప్పుడు ఆ నిధులతో ఇళ్లను నిర్మించుకుంటున్నాం. ఇక్కడ కేవలం ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడమే కాకుండా, మాకు కావాల్సిన అన్ని మౌలిక సదుపాయాలను ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది" - నిర్వాసితులు
మారనున్న రూపురేఖలు: దుగ్గిలోవ వద్ద ఇళ్ల నిర్మాణం వేగంగా సాగటంతో అక్కడ రూపురేఖలు మారిపోయాయి. ఇప్పటికే అనేక మంది నివాసం ఉంటుండగా మరికొందరు గృహప్రవేశాలు చేసుకుని వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. మరికొన్ని నిర్మాణాలు పూర్తి కావాల్సి ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో రూ.14.71 కోట్లతో పనులు జరుగుతున్నాయి. అంతర్గత సీసీ రోడ్డు, రోడ్డుకు ఇరువైపులా 4,694 వేల మీటర్ల కాలువ నిర్మించారు. 90 కిలోలీటర్ల వాటర్ ట్యాంకు, దుకాణ సముదాయం, గ్రామ పంచాయితీ కార్యాలయం, అంగన్వాడీ భవనం, పాఠశాల, ANM సబ్ సెంటర్, సామాజిక భవనం నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. ఒకవైపు తమకు పునరావాసం కల్పించి, మరోవైపు ఉత్తరాంధ్రకు నీరిచ్చేందుకు ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిని లబ్ధిదారులు అభినందిస్తున్నారు.
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