ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - మరో రూ.2 వేల కోట్లు బకాయిలు విడుదల
ఉద్యోగులు, పింఛన్దారుల బకాయిలు విడుదల చేసిన సర్కారు - మరో రూ.2 వేల కోట్ల విడుదల చేస్తూ ఆర్థికశాఖ ఉత్తర్వులు - గత నెల 29న మొదటి విడతగా రూ.2వేల కోట్లు విడుదల
Published : June 30, 2026 at 8:20 AM IST
Government Releases Rs.400 Crore in Arrears : ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల బకాయిల చెల్లింపు నిమిత్తం ఆర్థిక శాఖ మరో రూ.2 వేల కోట్లు విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గత నెల 29న మొదటి విడతలో రూ.2 వేల కోట్లు విడుదల చేసిన తర్వాత, ఈ నెల అదే తేదీన అంతే విడుదల చేసింది. దీంతో మొత్తం విడుదలైన నిధుల విలువ రూ.4 వేల కోట్లకు చేరింది. ఉద్యోగుల పట్ల ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధిని ఈ చర్య మరోసారి రుజువు చేస్తోందని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ప్రభుత్వం బకాయిల చెల్లింపు ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, తద్వారా ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన హామీని నెరవేర్చిందని ఆయన తెలిపారు.
రిటైర్డ్ అయిన ఉద్యోగులకు : పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తోందని ఆర్థికశాఖ తెలిపింది. అందులో భాగంగా రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, జిల్లా పరిషత్ ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి చాలా కాలంగా పెండింగులో ఉన్న జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ బకాయిలను వంద శాతం చెల్లించింది. జీపీఎఫ్ ఖాతాల్లో ఎలాంటి పెండింగ్ బిల్లులు ఇక లేవని సర్కారు స్పష్టం చేసింది. విశ్రాంత ఉద్యోగులకు సంబంధించి సెప్టెంబరు 2025 వరకు ఉన్న కమ్యూటేషన్ బకాయిలన్నింటినీ పూర్తిగా చెల్లించినట్లు వివరించింది.
రాబోయే రోజుల్లో మిగిలిన బకాయిలు : అంతేకాకుండా ఉద్యోగులు లేదా పింఛన్దారులు గతంలో ప్రభుత్వానికి పంపిన రూ.10 వేల లోపు ఉన్న దాదాపు రూ.5 లక్షలకు పైగా బిల్లులను ప్రత్యేకంగా గుర్తించి నూరుశాతం చెల్లించినట్లు అధికారులు వివరించారు. సర్కారు నిర్ణయంపై ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆర్థిక ఇబ్బందులున్నప్పటికీ ఉద్యోగుల సమస్యల పట్ల ప్రభుత్వ సానుకూల ధోరణి అభినందనీయమని కొనియాడారు. రాబోయే రోజుల్లో మిగిలిన బకాయిలను కూడా క్రమపద్ధతిలో చెల్లిస్తామని ఆర్థికశాఖ అధికారులు వెల్లడించారని పేర్కొన్నారు.
రెండు నెలల క్రితం రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు వంద రోజుల్లో రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ బకాయిలు చెల్లించేలా కార్యాచరణ చేపట్టాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పడే నాటికి ఒక్క రూపాయి బకాయి లేదన్న మంత్రివర్గం, పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్న గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సంబంధించి రూ. వేల కోట్ల బిల్లులు పెండింగ్లో పెట్టిందని పేర్కొంది. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఆఫీసులు, సచివాలయం చుట్టూ తిరిగే పరిస్థితి రాకుండా వెంటనే వారికి ఇచ్చే బకాయిల చెల్లింపులకు తగిన చర్యలు చేపట్టి నిర్ణయించినట్లు తాజాగా మిగిలిన బకాయిల చెల్లింపులు విడుదల చేసింది.
మరోవైపు ఈహెచ్ఎస్ అమలు కోసం ఉద్యోగుల మూల వేతనంలో 1.5 శాతం మొత్తాన్ని మినహాయించాలని ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జూన్లో చెల్లించిన 2026 మే నెలకు సంబంధించిన వేతనం లేదా ఫించన్ నుంచి మినహాయించిన మొత్తాన్ని ఆర్థికశాఖలో ప్రత్యేకంగా ఈహెచ్ఎస్ నిధికి జమ చేయాలని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాల డ్రాయింగ్ సూచించింది. భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగులుగా ఉన్నా లేదా మరొకరు పింఛనుదారులైనా వారిలో ఒకరికి మినహాయించాలని స్పష్టం చేశారు.
గత డిసెంబర్లో రూ.713 కోట్లు విడుదల : తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చెల్లించాల్సిన పెండింగ్ బిల్లుల్లో డిసెంబరుకు సంబంధించిన రూ.713 కోట్లను ప్రభుత్వం చేసింది. ఉద్యోగ సంఘాలకు ప్రతినెల రూ.700 కోట్ల చొప్పున విడుదల చేస్తామని ఆర్థికశాఖ మంత్రి గతంలో సర్కారు హామి ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఈ డిసెంబర్లో నిధులు విడుదల చేయాలని ఆర్థికశాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఉద్యోగ సంఘాలు జూన్లో ఆందోళనకు సిద్ధపడటంతో ప్రతినెల రూ.700 కోట్ల చొప్పున నిధుల విడుదల చేస్తామనీ అదే నెలలో సర్కారు ప్రకటించింది. ఆ తర్వాత ప్రతి నెల రూ.700 కోట్ల చొప్పున విడుదల చేస్తూ వస్తోంది.
తెలంగాణ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బిల్లుల్లో రూ.713 కోట్లు విడుదల
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