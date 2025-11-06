పీపీపీ విధానంలో స్టార్ హోటళ్ల నిర్మాణం - విధి విధానాలను ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ

ETV Bharat / state

Government Released Tourism Land Allotment and Project Selection Guidelines
Published : November 6, 2025 at 2:00 PM IST

Government Released Tourism Land Allotment and Project Selection Guidelines : పెట్టుబడులు, హోటల్ గదుల నిర్మాణం ఆధారంగానే స్టార్ హోటళ్లకు స్థలాలు కేటాయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు స్థలాల కేటాయింపులపై అనుసరించాల్సిన విధి విధానాలను ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ స్థలాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం కింద హోటళ్ల నిర్మాణానికి పెట్టుబడి దారుల నుంచి పోటీ రావడం వల్ల దీనికోసం ప్రత్యేక నిబంధనలతో మార్గదర్శకాలను ప్రభుత్వం సిద్దం చేసి ప్రకటించింది. రాష్ట్ర పర్యాటక విధానం 2024-29 లో పీపీపీ విధానంలో స్టార్ హోటళ్ల నిర్మాణానికి స్థలాలు కేటాయించాలని నిర్ణయించారు.

పెట్టుబడిదారుల నుంచి సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదికలు ఎక్కువగా రావడం , పలు ప్రాంతాల్లో కొన్ని స్థలాలకు అత్యధికులు పోటీ పడుతుండటంతో వీటి కేటాయింపుల్లో తలెత్తే సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఒకే ప్రాతంలో స్థలానికి ఎక్కువ ప్రతిపాదనలు వచ్చినపుడు అధిక పెట్టుబడి , సమర్థ భూ వినియోగం ఆధారంగా స్థలాలు కేటాయించాలని ఆదేశించారు. సంస్థ విశ్వసనీయత, అనుభవం, అధిక ఆదాయ భాగస్వామ్యం ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని ఉత్తర్వుల్లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని టూరిజం సీఈవోను ఆదేశిస్తూ పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ ఆదేశాలిచ్చారు.

ఇదిలా ఉండగా పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి తమ ప్రభుత్వం అనేక రాయితీలు అందిస్తోందని రాష్ట్ర పర్యాటకశాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ తెలిపారు. పెట్టుబడిదారులను ప్రోత్సహించేలా నూతన పర్యాటక విధానం, పారిశ్రామికహోదా వంటివి కల్పించామని ఆయన వివరించారు. లండన్‌లో నిర్వహిస్తున్న ప్రపంచ ట్రావెల్‌ మార్కెట్‌ (డబ్ల్యూటీఎం) -2025 ఎగ్జిబిషన్‌లో పాల్గొన్న మంత్రి యూకే లీడింగ్‌ ఏషియా ట్రావెల్స్‌ నిపుణుడు హరి దగ్గుబాటి, ఏకే ట్రావెల్స్‌ ఏజెన్సీ వ్యవస్థాపకులు ఆంథోనీ కింగ్సే, సీఎంసీవో సంస్థ మైస్‌ నిపుణుడు క్రిష్‌ పోర్ట్, తమిళనాడు పర్యాటక మండలి డైరక్టర్‌ జెక్కు కురియన్‌ కురియాకోస్‌ తదితరులతో భేటీ అయ్యారు. ఏపీలో పర్యాటక రంగంలో ఎందుకు పెట్టుబడులు పెట్టాలని వచ్చిన ప్రశ్నకు రాష్ట్రానికి ఉన్న ప్రత్యేకతలు, పెట్టుబడిదారులకు ప్రభుత్వం తరఫున కల్పించే రాయితీలు తదితర విషయాలను మంత్రి వివరించారు.

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని వంజంగి మేఘాలకొండ పర్యాటకులకు ఎంతో ప్రసిద్ధమైంది. కొండ పైనుంచి మంచు అందాలను ఆస్వాదిస్తూ సూర్యోదయాన్ని తనివితీరా వీక్షించేందుకు ఏటా సీజన్‌లో వేలాదిగా సందర్శకులు తరలి వస్తుంటారు. నవంబరు మొదలు జనవరి నెలాఖరు వరకు రద్దీ అధికంగా ఉంటోంది. ఇంతటి విశిష్ట కలిగిన మేఘాలకొండ అభివృద్ధి విషయంలో ఇప్పటివరకు కొంత గందరగోళం ఉండేది. ఐటీడీఏ, అటవీ శాఖల మధ్య సమన్వయం కొరవడటం, సాంకేతిక కారణాలతో ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి ముందు సాగలేదన్న విమర్శలున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ అభివృద్దికి అడుగులు పడుతున్నాయి.

