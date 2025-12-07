ETV Bharat / state

కొత్త విమానాశ్రయాలు, రోప్​వేలకు మార్గం సుగమం : రెండేళ్ల పురోగతిపై ప్రభుత్వం నివేదిక

వచ్చే ఏడాది అందుబాటులోకి రానున్న విమాన కార్గో సేవలు - హ్యామ్‌ పద్ధతిలో రూ.11,399 కోట్లతో 419 రోడ్ల అభివృద్ధి - రెండేళ్ల ప్రగతిని నివేదికలో వెల్లడించిన రహదారులు, భవనాల శాఖ

Telangana Govt Report On Infra Development
Telangana Govt Report On Infra Development (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 7, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Telangana Govt Report On Infra Development : రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనికోసం నూతన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించేందుకు కసరత్తులు చేస్తోంది. రహదారులు-భవనాల శాఖ పరిధిలో రెండేళ్ల పురోగతిపై ఓ నివేదికను విడుదల చేసింది. దీనిలో తెలంగాణలో కొత్త విమానాశ్రయాలు, రోప్​వేలకు మార్గం సుగమమైందని వరంగల్, రామగుండం, ఆదిలాబాద్​లలో కొత్త విమానాశ్రయాలను ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అవసరమైన ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. వచ్చే ఏడాది వరంగల్ విమానాశ్రయం నుంచి కార్గో సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయని వెల్లడించింది.

తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ - 2047 నేపథ్యంలో రహదారులు - భవనాల శాఖ పరిధిలో రెండేళ్ల పురోగతిపై విడుదల చేసిన నివేదికలో ప్రభుత్వం పలు అంశాలను వివరించింది. 'యాదగిరిగుట్ట, నల్గొండలోని హనుమాన్​ కొండ, నాగార్జునసాగర్, మంథని రామగిరి కోటకు రోప్​వేలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. వీటితో పాటు కొత్త ఎక్స్​ప్రెస్​ వేలు, ఎలివేటెడ్​ కారిడార్ల నిర్మాణంతో సరకు రవాణాలో వేగం పెరిగి, లాజిస్టిక్ ఖర్చులు తగ్గుతాయ'ని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.

నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలిలా :

  • తెలంగాణ రైజింగ్ - 2047 ప్రణాళికకు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.60,799 కోట్లతో ప్రకటించిన భారీ ప్రాజెక్టులు అభివృద్ధికి ఊతమిస్తాయని భావిస్తున్నాం.
  • 'మిర్రర్ స్మూత్' రోడ్ల నిర్మాణంపై దృష్టి సారించాం. హ్యామ్​ పద్ధతిలో 419 రోడ్లను రూ.11,399 కోట్లతో 32 ప్యాకేజీలుగా అభివృద్ధి చేయనున్నాం.
  • హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదాల నివారణకు బ్లాక్ స్పాట్​లను సరిదిద్దేందుకు రూ.288 కోట్లతో చేపట్టనున్న పనులు ఆమోదం పొందాయి. సుమారు రూ.10,400 కోట్లతో ఆరు వరుసల రహదారి నిర్మాణానికి డీపీఆర్​ సిద్ధమవుతోంది.
  • ఆర్​ఆర్​ఆర్​ ప్రాజెక్టుకు రూ.36 వేల కోట్ల వ్యయమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం.
  • హైదరాబాద్ - అమరావతి - మచిలీపట్నం రహదారి ఎలైన్​మెంట్ నిర్ధారణకు డీపీఆర్​ తయారు చేసేందుకు కన్సల్టెంట్ సంస్థ ఎంపికకు టెండర్లు పిలిచాం.
  • హైదరాబాద్ - శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్​లో భాగంగా మన్ననూర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు రూ.8 వేల కోట్లతో కొత్త కారిడార్ నిర్మాణం చేపట్టనున్నాం.
  • రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రూ.6,617.86 కోట్ల విలువైన 239 పనులకు అనుమతులు ఇచ్చాం. వీటిలో 1,659 కిలోమీటర్ల రహదారులు, 62 వంతెనలు ఉన్నాయి.
  • వచ్చే ఏడాది రాష్ట్రంలో జరిగే ఇండియన్​ రోడ్​ కాంగ్రెస్​ సదస్సు ద్వారా కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడులు సమకూరడంతో పాటు అభివృద్ధికి బాటలు పడతాయని అంచనా వేస్తున్నాం.
  • రహదారులు - భవనాల శాఖలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులకు గత రెండేళ్లలో పెద్దఎత్తున పదోన్నతులు కల్పించాం. ఒకే రోజు 118 మంది ఏఈలకు డీఈలుగా, 64 మంది డీఈలకు ఈఈలుగా ప్రమోషన్లు కల్పించాం.
  • గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రెండేళ్లలో సుమారు రూ.7 వేల కోట్ల వ్యయంతో కోటి చదరపు అడుగులకు పైగా విస్తీర్ణంలో నిర్మాణాలు చేపట్టాం. హైకోర్టు భవన సముదాయం, ఆసుపత్రులు, వైద్య కళాశాలల నిర్మాణాలను కొత్త ఏడాదిలో అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాం.

