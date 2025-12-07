కొత్త విమానాశ్రయాలు, రోప్వేలకు మార్గం సుగమం : రెండేళ్ల పురోగతిపై ప్రభుత్వం నివేదిక
వచ్చే ఏడాది అందుబాటులోకి రానున్న విమాన కార్గో సేవలు - హ్యామ్ పద్ధతిలో రూ.11,399 కోట్లతో 419 రోడ్ల అభివృద్ధి - రెండేళ్ల ప్రగతిని నివేదికలో వెల్లడించిన రహదారులు, భవనాల శాఖ
Published : December 7, 2025 at 2:42 PM IST
Telangana Govt Report On Infra Development : రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీనికోసం నూతన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించేందుకు కసరత్తులు చేస్తోంది. రహదారులు-భవనాల శాఖ పరిధిలో రెండేళ్ల పురోగతిపై ఓ నివేదికను విడుదల చేసింది. దీనిలో తెలంగాణలో కొత్త విమానాశ్రయాలు, రోప్వేలకు మార్గం సుగమమైందని వరంగల్, రామగుండం, ఆదిలాబాద్లలో కొత్త విమానాశ్రయాలను ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అవసరమైన ప్రక్రియ ప్రారంభమైందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. వచ్చే ఏడాది వరంగల్ విమానాశ్రయం నుంచి కార్గో సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయని వెల్లడించింది.
తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ - 2047 నేపథ్యంలో రహదారులు - భవనాల శాఖ పరిధిలో రెండేళ్ల పురోగతిపై విడుదల చేసిన నివేదికలో ప్రభుత్వం పలు అంశాలను వివరించింది. 'యాదగిరిగుట్ట, నల్గొండలోని హనుమాన్ కొండ, నాగార్జునసాగర్, మంథని రామగిరి కోటకు రోప్వేలు ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమవుతున్నాయి. వీటితో పాటు కొత్త ఎక్స్ప్రెస్ వేలు, ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల నిర్మాణంతో సరకు రవాణాలో వేగం పెరిగి, లాజిస్టిక్ ఖర్చులు తగ్గుతాయ'ని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
నివేదికలోని ముఖ్యాంశాలిలా :
- తెలంగాణ రైజింగ్ - 2047 ప్రణాళికకు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు రూ.60,799 కోట్లతో ప్రకటించిన భారీ ప్రాజెక్టులు అభివృద్ధికి ఊతమిస్తాయని భావిస్తున్నాం.
- 'మిర్రర్ స్మూత్' రోడ్ల నిర్మాణంపై దృష్టి సారించాం. హ్యామ్ పద్ధతిలో 419 రోడ్లను రూ.11,399 కోట్లతో 32 ప్యాకేజీలుగా అభివృద్ధి చేయనున్నాం.
- హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదాల నివారణకు బ్లాక్ స్పాట్లను సరిదిద్దేందుకు రూ.288 కోట్లతో చేపట్టనున్న పనులు ఆమోదం పొందాయి. సుమారు రూ.10,400 కోట్లతో ఆరు వరుసల రహదారి నిర్మాణానికి డీపీఆర్ సిద్ధమవుతోంది.
- ఆర్ఆర్ఆర్ ప్రాజెక్టుకు రూ.36 వేల కోట్ల వ్యయమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నాం.
- హైదరాబాద్ - అమరావతి - మచిలీపట్నం రహదారి ఎలైన్మెంట్ నిర్ధారణకు డీపీఆర్ తయారు చేసేందుకు కన్సల్టెంట్ సంస్థ ఎంపికకు టెండర్లు పిలిచాం.
- హైదరాబాద్ - శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్లో భాగంగా మన్ననూర్ నుంచి శ్రీశైలం వరకు రూ.8 వేల కోట్లతో కొత్త కారిడార్ నిర్మాణం చేపట్టనున్నాం.
- రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రూ.6,617.86 కోట్ల విలువైన 239 పనులకు అనుమతులు ఇచ్చాం. వీటిలో 1,659 కిలోమీటర్ల రహదారులు, 62 వంతెనలు ఉన్నాయి.
- వచ్చే ఏడాది రాష్ట్రంలో జరిగే ఇండియన్ రోడ్ కాంగ్రెస్ సదస్సు ద్వారా కీలక రంగాల్లో పెట్టుబడులు సమకూరడంతో పాటు అభివృద్ధికి బాటలు పడతాయని అంచనా వేస్తున్నాం.
- రహదారులు - భవనాల శాఖలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉద్యోగులకు గత రెండేళ్లలో పెద్దఎత్తున పదోన్నతులు కల్పించాం. ఒకే రోజు 118 మంది ఏఈలకు డీఈలుగా, 64 మంది డీఈలకు ఈఈలుగా ప్రమోషన్లు కల్పించాం.
- గత పదేళ్లలో ఎన్నడూ లేని విధంగా రెండేళ్లలో సుమారు రూ.7 వేల కోట్ల వ్యయంతో కోటి చదరపు అడుగులకు పైగా విస్తీర్ణంలో నిర్మాణాలు చేపట్టాం. హైకోర్టు భవన సముదాయం, ఆసుపత్రులు, వైద్య కళాశాలల నిర్మాణాలను కొత్త ఏడాదిలో అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాం.
రాష్ట్రంలో మరో 19 వేల కిలోమీటర్ల రహదారులు - గతుకుల ప్రయాణాలకు బ్రేక్!
హైదరాబాద్ - విజయవాడ హైవేపై 60 అండర్ పాస్ బ్రిడ్జిలు - 2కిలోమీటర్లకు ఒకటి చొప్పున ఏర్పాటు!