ఆ భూముల రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము కేవలం రూ.100
ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ విలువ రూ.10 లక్షలు దాటితే రూ.1,000 - వైఎస్సార్సీపీ బాదుడు నుంచి రైతులకు భారీ ఊరటనిచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 9:28 AM IST
Government Registration of Hereditary Agricultural Lands For Rs 100 : వారసత్వ వ్యవసాయ భూములకు కుటుంబసభ్యుల మధ్య భాగపంపిణీ ఒప్పందాల రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల విషయంలో కూటమి ప్రభుత్వం సమూల మార్పులు తెచ్చింది. 2021లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం విధించిన బాదుడు నుంచి రైతులకు విముక్తి కల్పించింది. ఇకపై ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ విలువ రూ.10లక్షల లోపు ఉంటే స్టాంపుడ్యూటీగా రూ.100 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. రూ.10లక్షల పైన ఉంటే రూ.1,000 చెల్లించాలి.
2 స్టాంపు రుసుము వసూలు : వారసత్వంగా సంక్రమించిన వ్యవసాయ భూముల్ని కుటుంబసభ్యులు భాగపంపిణీ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే రిజిస్ట్రేషన్ విలువలో అధిక విలువ కలిగిన ఒక సభ్యుడి వాటాకు మినహాయింపు లభించేది. మిగిలిన ఇద్దరి వాటాకు రిజిస్ట్రేషన్ విలువపై 1% స్టాంపుడ్యూటీ వసూలు చేసేవారు. అంటే రూ.15లక్షల విలువైన ఆస్తిని ముగ్గురు కుటుంబసభ్యులు సమానంగా పంచుకుంటే అందులో రూ.5లక్షలు మినహాయించి మిగిలిన రూ.10లక్షలపై 1% చొప్పున రూ.10వేల స్టాంపురుసుము చెల్లించాలి. భాగపంపిణీ సమానంగా లేకున్నా కుటుంబసభ్యుల్లో మేజర్ విలువ కలిగిన ఆస్తికి మినహాయింపు ఇచ్చి మిగిలిన ఇద్దరి ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ విలువపై స్టాంపు రుసుము వసూలు చేసేవారు.
వైఎస్సార్సీపీ దోపిడి ఇది : వారసత్వ ఆస్తిని కుటుంబసభ్యుల్లో ఒకరు ఎక్కువ, మిగిలినవారు తక్కువగా తీసుకుంటే ఎక్కువగా పొందిన విలువపై 3% స్టాంపు రుసుము వసూలుచేయాలని వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 2021 నవంబరు 2న ఉత్తర్వులిచ్చారు. రూ.15లక్షల విలువైన ఆస్తిలో పెద్ద కుమారుడి ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ విలువ రూ.10లక్షలు, రెండో కుమారుడికి రూ.3లక్షలు, మూడో కుమారుడికి రూ.2లక్షల చొప్పున ఉందనుకుందాం. మిగిలిన ఇద్దరితో పోలిస్తే పెద్ద కుమారుడి ఆస్తి విలువ రూ.5లక్షలు అధికం. దీనిపై 3% చొప్పున రూ.15వేల స్టాంపురుసుము చెల్లించాలి. రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము కింద 0.5% చొప్పున రూ.2,500 కట్టాలి. మిగిలిన ఇద్దరి ఆస్తి రిజిస్ట్రేషన్ విలువ రూ.5లక్షలపై 1% చొప్పున రూ.5వేలు కట్టాలి. రిజిస్ట్రేషన్ రుసుముగా రూ.1,000 చెల్లించాలి. మొత్తం స్టాంపురుసుము, రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కలిపి రూ.23,500 అవుతుంది.
ఆగిన భాగపంపిణీ రిజిస్ట్రేషన్లు మృతుల పేర్లతో 3.91 లక్షల పట్టాలు. భాగపంపిణీ ఆస్తుల రిజిస్ట్రేషన్ బాదుడుతో చిన్న, సన్నకారు రైతులపై అధికభారం పడింది. దీంతో చాలామంది రిజిస్ట్రేషన్కు ముందుకురాలేదు. వెబ్ల్యాండ్లో 3.91 లక్షల పట్టాలు మృతుల పేర్లతోనే ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని మొత్తం పట్టాదారుల్లో 4.57% ఇవే. రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము భరించలేక చిన్న, సన్నకారు రైతులు 100 రూపాయల స్టాంపుపత్రంపై ఒప్పందాలకే పరిమితం అవుతున్నారు. దీంతో భూముల మ్యుటేషన్ కావడం లేదు. పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు రావడం లేదు. తరచూ సివిల్ వివాదాలు వస్తున్నాయి. ఆస్తి అమ్మినప్పుడు కుటుంబసభ్యులంతా వచ్చి సంతకాలు చేయాలి. ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వాలి. తమ స్వాధీనంలోనే భూమి ఉన్నా దాని రిజిస్ట్రేషన్ విలువపై మళ్లీ 1%, 3% చొప్పున స్టాంపురుసుము ఎందుకు చెల్లించాలనేది రైతుల ప్రశ్న.
పాసుపుస్తకాలతో పూర్తి హక్కులు : కుటుంబసభ్యుల మధ్య భాగపంపిణీకి ప్రభుత్వం ఊరట కల్పించడంతో వారసత్వ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు వేగవంతం కానున్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్ విలువ రూ.10లక్షల వరకు ఉంటే స్టాంపు రుసుముగా రూ.100 తీసుకుంటారు. రిజిస్ట్రేషన్ విలువ రూ.10లక్షలకు మించితే రూ.1,000 చెల్లించాలి. ఈ నిర్ణయంతో రైతులు వారసత్వంగా సంక్రమించిన వ్యవసాయ భూముల్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఆటోమ్యుటేషన్ జరుగుతుంది. వారికి పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలతో పూర్తి హక్కులు వస్తాయి.
వ్యవసాయ భూములకు : తమ ఆస్తులకు వీలునామా రాయకుండా (ఇంటెస్టేట్) కుటుంబపెద్ద మరణిస్తే ఆయన ఆస్తుల్ని భార్య, పిల్లలు భాగపంపిణీ చేసుకుంటారు. ఇలాంటి కేసులకే ప్రస్తుత ఉత్తర్వులు వర్తిస్తాయి. అదీ వ్యవసాయ భూములకు మాత్రమే.
సాదాబైనామా క్రమబద్ధీకరణకు ప్రభుత్వం పచ్చజెండా - 2027 డిసెంబరు 31 వరకు దరఖాస్తు ప్రక్రియ